Eén ticket uit de manosphere, alsjeblieft

Als je ook maar een beetje online bent, heb je waarschijnlijk al heel wat mensen heel wat dingen horen zeggen over wat het betekent om een man te zijn. Of het nu beauty-influencer Clavicular is die met een hamer op zijn gezicht slaat om zijn botstructuur te verbeteren, of Andrew Tate die tekeergaat over de biologische instincten van mannen: het internet stroomt over van manosphere-content.

Iedereen met een platform heeft iets te zeggen over hoe je een man zou moeten zijn. Iedereen met een platform kan geld verdienen door jou te vertellen dat je het man-zijn verkeerd aanpakt. Maar wat maakt deze chronisch online contentmakers eigenlijk geschikt om over mannelijkheid te praten?

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Fotografie: Tal Ben Yakir

De afgelopen maanden leken ze mijn feed te overwoekeren als een invasieve klimopplant. Na de zevenendertigste keer dat ik het woord looksmaxxing las, verloor ik mijn verstand. Wikipedia omschrijft het als “een online zelfverbeteringspraktijk die gericht is op het maximaliseren van iemands fysieke aantrekkelijkheid.” Kortom: een verzameling tactieken, variërend van gezond verstand (sporten) tot compleet krankzinnig (denk aan met een hamer op je gezicht slaan om je botstructuur te verbeteren, of meth gebruiken om je eetlust te onderdrukken), allemaal bedoeld om er beter uit te zien. Het verschil tussen looksmaxxing-influencers en online beautygoeroes is eigenlijk… niets. Behalve dan dat de eersten voortkomen uit incelgemeenschappen en veel van hun vrouwonvriendelijke sentimenten hebben meegenomen. Maar de oorspronkelijke looksmaxxers vermeden het woord schoonheid; dat zou immers een zogenaamd vrouwelijke ambitie zijn.

De discussie over wat mannelijkheid precies inhoudt wordt gedomineerd door de luidste stemmen. En die definiëren mannelijkheid aan de hand van een geromantiseerd beeld van de man van vroeger: sterk, superieur. Maar die man van vroeger ligt onder vuur door feminisme en progressieve waarden, en nu zijn mannen zwakke, soja-etende mietjes die niet eens neuken. Daarom moet de man terug naar wat hij vroeger was; dát is een echte man. Wat doet die man? Hij verdient geld en heeft seks. Wat is hij? Geen vrouw.

Een collega zei tegen me: “Ik weet niet wat het betekent om een man te zijn, maar ik weet wel wat het niet is.”

Er bestaat een definitievacuüm rond mannelijkheid, en iedere schlemiel met een microfoon en een verdienmodel probeert daar geld uit te slaan. Maar als je alle agressief gebral en dubieuze beleggingsadviezen wegneemt, wat blijft er dan nog over op die kanalen? Of nog groter: als je de manosphere-podcasters en de lichaamsdysmorfische looksmaxxers wegdenkt, wie blijft er dan over die het überhaupt nog over mannelijkheid heeft?

Fotografie: Tal Ben Yakir

Ik besloot op zoek te gaan naar een modern antwoord op een oude vraag: wat is mannelijkheid? Vooral wilde ik bewijzen dat die manosphere-podcasters ongelijk hebben. Ik begon collega’s, vrienden en vaders van vrienden te interviewen om te horen wat mannen — offline mannen, mannen die niet verdienen aan ragebait — te zeggen hadden over mannelijkheid. Hier volgt die zoektocht.

Mannelijkheid als competentie

Een van mijn collega’s noemde Yin en Yang en zei dat hij mannelijkheid associeert met “Yang-eigenschappen. Actie, beweging, rationaliteit, logica.” Ik vraag hem of hij denkt dat die eigenschappen mannelijker dan vrouwelijk zijn, en hij antwoordt dat dat niet per definitie zo is, maar dat het wel is wat hij heeft leren zien als mannelijk. Na een korte stilte zegt hij: “Als je wilt ontdekken wat het betekent om een man te zijn, moet je eerst ontdekken wat het betekent om mens te zijn. Maar ik denk niet dat dat iets met gender te maken heeft. Anders krijg je van die rare ideeën als: vandaag ga ik wat rondrijden in mijn auto of hout hakken, want dan voel ik me een man.”

Later interview ik een vriend van me, Matt, en de eigenschappen die mijn collega noemde komen weer in me op. Matt denkt dat mannelijkheid “uiteindelijk neerkomt op competentie. Competentie betekent dingen goed doen, ze moeiteloos doen, voor elk probleem een oplossing hebben.”

“Het domste voorbeeld uit mijn eigen leven komt uit eerdere relaties. Er waren dingen die vrouwen aantrekkelijk vonden die eigenlijk heel stom zijn, zoals een sleutel in één keer in een slot steken zonder eerst te moeten prutsen.”

Hij vervolgt: “Als je kijkt naar de manosphere, Andrew Tate en al die fucking klootzakken, dan voeren zij op een bepaalde manier competentie op. Als je een video zou vinden van Andrew Tate die uitglijdt over een bananenschil of zoiets, dan zou dat zijn hele imago verpesten. Snap je wat ik bedoel?”

Ik denk na over mannelijkheid als competentie en moet denken aan een oude advertentie waarin een man zijn vrouw omhelst terwijl zij een rokende pan vasthoudt met iets aangebrands erin. “Maak je geen zorgen schat, je hebt het bier niet laten aanbranden!” zegt hij. Als competentie mannelijk is, is incompetentie dan vrouwelijk? De domme echtgenote en de echtgenoot die de situatie redt. Ik vraag me af of competentie als iets mannelijks gewoon nog zo’n overblijfsel is van oude genderassociaties. En vervolgens vraag ik me af of het überhaupt proberen te definiëren van mannelijkheid niet al betekent dat je je onderwerpt aan dat verleden.

Oude reclame voor Schlitz bier

Competentie blijkt een terugkerend thema onder de mannen met wie ik spreek. Philip, een vriend, zegt: “Wat betekent het om een man te zijn? Een man zijn betekent vertrouwen op je instinct.” Een andere vriend, Sotiris, zegt dat een deel van zijn definitie geworteld is in “die hele domme gevoelens van mannelijkheid. Wanneer ik iets bouw of repareer, zoals een kapot meubelstuk of iets mechanisch, dan geeft me dat een gevoel van oeroude mannelijkheid.”

Die oeroude mannelijkheid van dingen repareren roept een herinnering op aan een restauranttoilet waar ik ooit was. Op de deur van de vrouwen hing een haarborstel, op die van de mannen een hamer. Dat brengt ons weer terug bij oppervlakkige genderstereotypen: lang haar versus ergens op slaan met een hamer. Maar dan denk ik aan de Vikingen, die toch zo’n beetje het toppunt van mannelijkheid zijn. Die hadden heel lang haar, dat ze waarschijnlijk ook borstelden. Dus daar zit ergens een inconsistentie.

Ik vind het idee van mannelijkheid als dingen bouwen en repareren eigenlijk best mooi. En het is waar dat iedere vriend die ik ooit heb gehad het geweldig vond om een plank voor me op te hangen. Maar beleven mannen daar plezier aan, of voelen ze zich ook verplicht om dat te doen? En maakt juist dat gevoel van verplichting deel uit van mannelijkheid?

Fotografie: Tal Ben Yakir

Mannelijkheid als verantwoordelijkheid

Een andere vriend, David, zegt dat hij zich het meest mannelijk voelt wanneer hij zich bevindt in “een toestand van ontspannen verantwoordelijkheid. Wanneer ik terug naar huis ga naar mijn familie en iets regel voor iedereen, terwijl ik daar rustig onder blijf. Of bijvoorbeeld in de sport, wanneer ik een strafschop neem voor het team. Ik neem verantwoordelijkheid voor een grotere groep mensen, maar op een ontspannen manier.”

Maar verantwoordelijkheid werkt ook de andere kant op. Matt zegt dat hij eigenlijk niet gelooft dat eigenschappen of taken inherent gegenderd zijn, maar dat veel van de druk die hij heeft gevoeld om zich volgens rigide genderrollen te gedragen juist uit relaties kwam. “Mijn romantische partners verwachtten een bepaalde vorm van mannelijkheid van me: besluitvaardig zijn, een plan hebben, weten hoe je dingen in huis repareert, de leiding nemen tijdens een crisis.” Toch vindt hij niet dat zulke eigenschappen daadwerkelijk gendergebonden zijn, of zouden moeten zijn.

Mannelijkheid als verantwoordelijkheid brengt nog een ander probleem met zich mee: een economisch probleem. Verantwoordelijkheid in de mannelijke betekenis wordt geassocieerd met de verantwoordelijkheid om te voorzien, te beschermen, kostwinner te zijn. Vroeger betekende het zelfs de verantwoordelijkheid om soldaat te worden en voor je land te vechten. Maar uiteraard ziet de economische werkelijkheid er vandaag heel anders uit, en veel van de beloften van mannelijkheid zijn voor de meeste mannen simpelweg niet meer haalbaar.

Als je je verantwoordelijk voelt om te voorzien, maar de gig-economie, AI-gedreven baanverdringing en de stijgende kosten van levensonderhoud maken het onmogelijk om die verantwoordelijkheid waar te maken — wat blijft er dan over van je identiteit als man? Dat is waar Susan Faludi over schreef in haar boek Stiffed: The Betrayal of the American Man uit 1999. Ze beschreef hoe de veranderende arbeidsmarkt, de opkomst van een cultuur die uiterlijk boven inhoud waardeerde en het afbrokkelen van instituties die mannen ooit een gevoel van doelgerichtheid en gemeenschap gaven, ervoor zorgden dat velen zich verloren voelden. Mannen krijgen nog steeds te horen dat ze kostwinner, bouwer, beschermer en gerespecteerd lid van hun gemeenschap moeten zijn. Alleen zijn de economische en culturele omstandigheden die die rollen mogelijk maakten inmiddels uitgehold.

Aan de hand van interviews en historisch onderzoek laat Faludi zien hoe de Amerikaanse samenleving verschoof van een cultuur die loyaliteit, teamwerk en vakmanschap waardeerde naar een “ornamentele cultuur”, gedreven door beroemdheid en imago: “een samenleving die van context is ontdaan, verzadigd is met competitief individualisme zonder vakmanschap of nut, en geregeerd wordt door commerciële waarden die draaien om wie het meeste, het beste, het grootste en het snelste heeft.”

Ondanks dat deze observaties vijfentwintig jaar geleden werden opgeschreven, voelen ze relevanter dan ooit. Het boek laat ook zien dat onze huidige crisis van mannelijkheid… eigenlijk helemaal niet zo nieuw is.

Tijdens haar interviews bleef Faludi steeds dezelfde vraag tegenkomen, de vraag die mannen zichzelf stelden: “Doe ik ertoe?”

Fotografie: Tal Ben Yakir

Mannelijkheid als mens-zijn

Tijdens de interviews bleef ik terugkomen bij wat mijn collega eerder zei: dat ontdekken wat het betekent om een man te zijn eigenlijk onderdeel is van de grotere vraag wat het betekent om mens te zijn. “Doe ik ertoe?” is tenslotte een menselijke vraag, niet uitsluitend een mannelijke.

“Ik ben wie ik ben omdat ik Matt ben, niet omdat ik een man ben,” zegt mijn vriend. “En ik wil ook zo behandeld worden. Ik wil behandeld worden als Matt, niet als man. Ik wil beoordeeld worden als Matt, niet als man.”

Veel eigenschappen die mannen met mannelijkheid associeerden, zou ik eerder menselijk noemen dan specifiek mannelijk. Een van Sotiris’ definities van mannelijkheid was bijvoorbeeld: “Een man zijn betekent altijd proberen de beste versie van jezelf te worden.”

Het grappige is dat precies dat sentiment voortdurend wordt uitgezonden door manosphere-podcasters — alleen dan met een giftige draai.

“Als je blut bent, is dat je eigen fucking schuld. Als je dik bent, is dat je eigen fucking schuld. Als je verdrietig bent met een driedubbele onderkin, is dat je eigen fucking schuld!”

Dat zegt manosphere-influencer Myron in zijn FreshnFit-podcast. Je beste versie is blijkbaar rijk, gespierd en afgetraind. Dat iemand verdrietig kan zijn zonder onderkin, of gelukkig mét een onderkin, komt in Myrons filosofie niet voor. Maar misschien is dat onderliggende verlangen — je beste zelf worden — precies wat zoveel verdwaalde mannen naar deze platforms trekt.

Wat willen we? We willen ertoe doen. Hoe doen we dat? Waarschijnlijk door de beste versie van onszelf te worden. Hoe ziet die “beste versie” eruit? Daar ontspoort de boodschap richting complete bullshit.

Fotografie: Tal Ben Yakir

Mannelijkheid via relaties

Wanneer we vragen “Doe ik ertoe?”, bedoelen we meestal: “Doe ik ertoe voor iemand?” Mensen definiëren zichzelf relationeel.

Philip zegt dat hij zich het meest man voelt “wanneer ik er kan zijn voor de mensen die dicht bij me staan, wanneer ik mezelf kan zijn, wanneer ik iets kan doen voor het grotere geheel, al is dat alleen binnen mijn familie.” Anton, alweer een vriend, zegt: “Mannelijkheid is een weerspiegeling van de mensen met wie ik mijn leven deel. Mijn vrienden, de mensen met wie ik veel tijd doorbreng, daar weerspiegelt mijn mannelijkheid zich het sterkst.”

Eén relatie lijkt daarbij bijzonder bepalend voor het beeld dat een man van mannelijkheid vormt: de vader. Bijna alle mannen die ik sprak noemden hun vader.

“Ik ben een man omdat ik op mijn vader lijk,” zegt Matt. “Een man die ik diep bewonder en van wie ik eigenschappen heb overgenomen: kalm zijn, vriendelijk zijn, goed met mensen omgaan, gerespecteerd worden door de mensen om hem heen.” Meteen daarna erkent hij dat de vraag of die waarden daadwerkelijk mannelijk zijn natuurlijk ook sociaal bepaald is.

Philip sluit zich daarbij aan. “Je volgt het spoor van je vader, omdat dat de dichtstbijzijnde man is die je hebt. Ik denk dat je je definitie van mannelijkheid baseert op je vader. Mijn vader heeft altijd een — wat mensen een ‘vrouwelijke kant’ zouden noemen, wat dat ook mag betekenen — een heel gevoelige kant gehad. Daardoor wilde ik die gevoeligheid en kwetsbaarheid juist omarmen. Voor mij is dat altijd geweest wat man-zijn eigenlijk betekent: kunnen praten over je gevoelens.”

Maar veel mannen hebben geen vader naar wie ze opkijken. In de documentaire Inside the Manosphere, waarin Louis Theroux manosphere-influencers en hun volgers ontmoet, vertellen veel van de geportretteerde mannen dat ze helemaal geen stabiele vaderfiguur in hun leven hadden.

De vader van een vriend vertelde me dat hij nooit veel had nagedacht over zijn identiteit als man — totdat hij kinderen kreeg. Een goede man zijn betekent een goede vader zijn, ervoor zorgen dat je geliefden veilig en gezond zijn. De vader van een andere vriend zei dat man-zijn betekent proberen het leven van vrouwen overal ter wereld te verbeteren. Mannelijkheid wordt gevormd en veranderd door vaders en door vaderschap.

Maar zelfs wanneer een vader afwezig is, kan hij nog steeds aanwezig zijn in de manier waarop mannelijkheid wordt gedefinieerd. “Ik heb geleerd hoe ik een man moet zijn door het negatieve voorbeeld,” zegt Anton. “Mijn vader was er bijvoorbeeld niet echt voor mijn moeder of voor mij toen ik opgroeide. Als ik nu terugkijk op hoe hij als mannelijke figuur ontbrak in ons gezin, baseer ik al mijn keuzes op het niet willen zijn zoals hij. Dat is op een bepaalde manier mijn kompas geworden.”

Is mannelijkheid eigenlijk wel iets?

In zijn boek Manhood in America volgt Michael Kimmel de geschiedenis van mannelijkheid in de Verenigde Staten, maar zijn analyse reikt verder dan die grenzen. Hij concludeert dat mannelijkheid geen stabiele verzameling eigenschappen is, maar een status die voortdurend verdiend, getoond en erkend moet worden door anderen. Het is ook een status die voortdurend verandert en die verloren kan gaan. Daarom concludeert Kimmel dat (Amerikaanse) mannelijkheid een historische uitvinding is die mannen telkens opnieuw ervaren als een crisis.

Opnieuw blijkt een boek uit de late jaren negentig verrassend toepasselijk op onze merkwaardige situatie in 2026. Als mannelijkheid een uitvinding is die voortdurend verandert, dan wordt de vraag: waar verandert ze nu in?

Sotiris zegt: “Voor onze generatie gaat de vraag ook over wat je níét wilt zijn. Afwezig. Gewelddadig. Iemand die grenzen niet respecteert. Misschien is het een negatief beeld, en misschien hebben we eigenlijk geen duidelijk idee meer van wat het betekent om een man te zijn.”

Anton voegt toe: “Het is moeilijk om een gezonde versie van mannelijkheid te hebben zonder dat het klinkt alsof je iets opvoert of toxisch bent. Dus wat is de derde weg? Ik weet het niet.”

Wanneer ik de mannen echt dwing om hun definitie van mannelijkheid te geven, lukt het ze niet om een helder antwoord te formuleren. “Voor mij persoonlijk,” zegt Matt, “betekent mannelijk zijn gewoon mezelf zijn. Ik ben een man omdat ik een man ben, en niemand kan me dat afnemen.”

Hij beseft dat dat een cirkelredenering is en vraagt zich af: “Hoe moet je je als jonge man zelfverzekerd voelen over een identiteit die je hebt, terwijl je die identiteit niet eens goed kunt definiëren?”

Photographie: Tal Ben Yakir

Eigenlijk zou het geen verrassing moeten zijn dat mannelijkheid zich moeilijk laat definiëren. Als we eigenschappen opsommen, noemen we uiteindelijk kenmerken die bij nader inzien weinig met gender te maken hebben. Als we activiteiten opsommen, definiëren we economische functies en sociale omstandigheden. Hoe meer de mannen die ik sprak probeerden uit te leggen wat mannelijkheid is, hoe meer ze uiteindelijk een goed mens beschreven.

Misschien maken we het allemaal veel te ingewikkeld. Sommige mannen die ik sprak zeiden dat ze nauwelijks nadenken over mannelijkheid. Simone de Beauvoir stelde in De tweede sekse (1949) dat de man wordt behandeld als de standaardmens, terwijl de vrouw wordt gedefinieerd als de Ander. Een standaardpositie is er niet een die veel zelfreflectie vereist.

Andere mannen koppelden mannelijkheid juist aan iets primairs, iets basaals. Wanneer ik David vraag wanneer hij zich het meest mannelijk voelt, noemt hij onder meer: “Wanneer ik de liefde bedrijf met mijn vriendin.” Misschien is het echt zo simpel?

“Je zou alles van me kunnen afpakken,” zegt Matt. “Alle typisch mannelijke dingen in mijn leven. En toch zou ik diep vanbinnen nog steeds voelen dat ik een man ben. Ongeacht wat dan ook.”

Veel mannen lijken geen duidelijke visie te hebben op wat mannelijkheid precies is, in tegenstelling tot de handelaren van de manosphere. Het is logisch dat zij doen alsof ze alle antwoorden hebben. Zekerheid verkoopt. Mensen proberen te overtuigen van een genuanceerde visie is waarschijnlijk slecht voor de omzet.

Waar laat ons dat? Om te beginnen kunnen we de waarde van mannen loskoppelen van hun bankrekening. En we hebben meer mannen nodig die zich mengen in het gesprek, die nadenken over het brede spectrum van mannelijkheid — mannen voorbij Tate en zijn possé. Misschien komen we uiteindelijk tot een betere definitie. Misschien ook niet. Maar als ik luister naar de mannen die ik sprak, dan denk ik dat het misschien al genoeg is om te weten wat voor soort man je wilt zijn.