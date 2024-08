Een tiener uit Engeland werd op één avond twee keer verkracht

Een 14-jarig meisje uit Birmingham in Engeland is op een avond twee keer verkracht: eerst door een onbekend persoon en vervolgens door een autobestuurder die voor haar stopte toen ze om hulp vroeg. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die verdacht wordt iets te maken te hebben met de eerste verkrachting.



De dubbele verkrachting vond plaats tussen 20.00 uur op 25 juli en 02.00 uur op 26 juli. De eerste aanval gebeurde vlakbij het treinstation Witton in een buitenwijk van Birmingham. Nadat ze verkracht was in een afgezonderd deel van het station, hield ze een voorbijgaande auto aan voor hulp. Ze werd opnieuw verkracht toen ze bij de andere man in de auto stapte.



De politie in Birmingham heeft een 27-jarige man aangehouden die in verband wordt gebracht met de eerste verkrachting. Hij blijft in voorarrest totdat er meer bekend is. De krant Birmingham Mail meldt dat afgelopen zaterdag ook een 34-jarige man is aangehouden, maar weer is vrijgelaten in afwachting van nader onderzoek. De politie is nog steeds op zoek naar de man die verantwoordelijk is voor de tweede verkrachting. Hij wordt omschreven als een stevige Aziatische man van ongeveer 1,65 meter.



“De zaak heeft landelijke aandacht gekregen, waardoor we iemand aan hebben kunnen houden. Ik wil iedereen bedanken voor de hulp,” zegt hoofdinspecteur Tony Fitzpatrick van de British Transport Police.



“We zijn op zoek naar de dader van de tweede verkrachting in de auto. Ik wil iedereen dringend verzoeken om zo snel mogelijk contact op te nemen, mocht je meer informatie hebben. De tweede verkrachting vond rond 02.00 uur plaats vlakbij treinstation Witton. Het slachtoffer vroeg een passerende auto om te stoppen en werd vervolgens door de bestuurder verkracht.”