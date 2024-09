Een Tilburgs internetbedrijf heeft een bot ontwikkeld die bamischijven bestelt

Dit artikel verscheen eerder op MUNCHIES in december 2016.

Toen ik vorige week mijn collega’s op bamischijven trakteerde, kwam ik onderweg een paar obstakels tegen. Het begon met het aantal: de dichtstbijzijnde snackbar had er nog 24 terwijl ik er 25 nodig had. Toen moest alles in delen gefrituurd worden, wat lang duurde, en vervolgens moest ik vijfhonderd meter met een gloeiendhete schaal – vers uit het vet zijn ze best zwaar – over straat.

Videos by VICE

Natuurlijk kan het allemaal sneller en handiger. Het is 2016, er zijn ook snackbars die bezorgen. Maar ik ben maar een eenvoudige schrijver, geen computerprogrammeur bij het Tilburgse Freshheads. Bij dit internetbedrijf houden alle veertig medewerkers van bamischijven en bestellen ze er minimaal eens per week een paar. Altijd bij dezelfde snackbar: Cafetaria Online. Hoewel deze snackbar met de tijd is meegegaan en je je vette hap gewoon vanachter je computer kan bestellen, was het bestelsysteem niet geavanceerd genoeg voor de nerds van Freshheads. Ze goochelden wat met code, HTTP-requests en API’s, en slaagden erin om een systeem te ontwikkelen waarmee een bamischijf echt maar één muisklik van ze verwijderd is. Omdat ik weinig begrijp van code, HTTP-requests en API’s, belde ik met Dennis van Meel van Freshheads, een van de ontwikkelaars van het bamischijfbestelprogramma.

De bamischijven die ik op kantoor had gehaald. Bij Freshheads zouden ze me hiermee niet hebben binnengelaten, daar zijn alleen ronde toegestaan. Foto door Roëlla van Gulik

MUNCHIES: Ha Dennis, om te beginnen: waarom eten jullie zo graag bamischijven op kantoor? Dennis van Meel: Het is een allround snack, hij is krokant en heeft inhoud. Hij is lekker gekruid en je hebt er geen saus bij nodig. We hebben best veel andere snackbars geprobeerd, maar er is geen bedrijf dat in de buurt komt van Cafetaria Online.

Wat zaten er voor gebreken in het bestelproces voordat jullie je ermee gingen bemoeien? De eerste irritatie was dat je met pen en papier langs iedereens bureau moest om te inventariseren. Daarna moest je via de website van de cafetaria een uitgebreid bestelformulier invullen. Dus ontwikkelden we een API, dat is een middel om systemen aan elkaar te knopen, waarmee we regelrecht een aantal bamischijven op de site van de cafetaria konden bestellen. Het werkte uitstekend, tot de snackbar uit het niets de website vernieuwde en ons programma niet meer werkte. Toen bedachten we een 2.0-versie van onze ‘BAPI’: als iemand een bamischijf bestelde, kwam zijn of haar hoofd op alle schermen in ons kantoor en hoorde je Stand By Me van Ben E. King door de speakers. Maar dit systeem bleek eigenlijk alleen voor programmeurs te werken omdat het rechtstreeks in de code moest worden toegevoegd. Dat is voor ontwerpers, marketeers of administratieve mensen niet handig. En dus moesten we alsnog langs de bureaus om een lijstje te maken.

Terug bij af. Wat hebben jullie toen gedaan? De afgelopen tijd hebben we het systeem doorontwikkeld. Iedereen in ons bedrijf gebruikt Slack, een chatprogramma met iets meer technologische snufjes. We begonnen met een bami-emoji en al snel hadden we ’s werelds eerste bamibot in het leven geroepen: een chatrobot die reageert op tekst, in dit geval als iemand ‘+1’ typt in het speciale bamikanaal. Iedereen kan dit zien en de mensen die ook zin hebben in een bamischijf typen +1. De bamibot verzamelt alle aanvragen en na een tijdje typt degene die als eerste zin krijgt in een bamischijf ‘bestellon’. Dan gaan de laatste vijf minuten in, de bamibot geeft iedereen nog een laatste kans om te bestellen en na die vijf minuten feliciteert de bamibot ons met een succesvolle bamicall. De order gaat dan helemaal vanzelf.

Het klinkt alsof er veel tijd in het maken van de BAPI en de bamibot zit. Valt wel mee hoor, de eerste BAPI was in een paar uurtjes in elkaar gesleuteld. Als je de hele dag bezig bent bedrijfsprocessen efficiënter te maken, wil je al gauw systemen waar je veel mee werkt proberen te verbeteren. Uiteindelijk scheelt het tijd en ook geld, want we hoeven Thuisbezorgd niet te gebruiken, dat scheelt al gauw zes euro. Dat zijn toch drie bamischijven, per maand.

via GIPHY, zo werkt de bamibot.

Hebben jullie de snackbar gevraagd of ze interesse hadden om het systeem zelf ook te gaan gebruiken? We hebben ze, nadat ze hun website hadden veranderd, een open brief geschreven, maar die liefdesverklaring hebben ze nooit beantwoord. Ze hebben ons een klein beetje in de steek gelaten. Misschien begrijpen ze het niet helemaal. Maar het contact is er wel: als we een grote bestelling plaatsen, zeventien schijven bijvoorbeeld, bellen ze altijd even om te checken of het klopt. Maar we moeten nog iets meer een vriendschappelijke band opbouwen. Misschien dat ze onze laatste open brief wel zullen beantwoorden.

Zijn bamischijven een bindende factor op kantoor? Ja. Andere snacks zijn ook verboden. Er heeft hier weleens iemand gewerkt die een frikandel bestelde. Die werkt hier nu niet meer. Voor het eten en aannemen van de bamischijven hebben we trouwens een heel ritueel. Een van onze collega’s, Patrick, heeft zich benoemd tot ‘Lord of the Seven Cafetaria’s’, een Game of Thrones-dingetje. Hij is degene die de bami’s aanneemt en ervoor zorgt dat de rest op de hoogte wordt gebracht dat de bami’s zijn gearriveerd. Dat is iets wat nog niet geautomatiseerd is. Patrick zorgt dat iedereen bij elkaar komt en dan gaan we naar de keuken of de tuin en eten we de bamischijven in een cirkel.

Waarom Patrick? Hij is meestal de eerste die de bamischijfcall start.

Is er een vaste dag waarop jullie bestellen? Eigenlijk niet. Het kan elke dag van de week zijn, en soms ook op maandag na een zwaar weekend.

Hebben jullie verder nog plannen met de bamibot? Ja, er is best veel vraag naar van andere bedrijven. We willen de code daarom openbaar maken, zodat iedere programmeur aan de slag kan met de bamibot. Liefde is niet leuk als je het niet kunt delen, vinden we. Wat ook nog wel leuk is: ons nieuwste project is het computergestuurd kweken van hete pepers.

Dankjewel, geniet van de bamischijven!