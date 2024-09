​Een Tindergids voor mannen, door een vrouw

Je hoort mannen regelmatig klagen over hoe lastig het is om succesvol te Tinderen als je een pik hebt. Als vrouw verbaast dat me niks, aangezien ik naar links swipe op zo’n 95 procent van de profielen die ik tegenkom in de digitale datedraaimolen. Maar als jij maar weinig matches krijgt, of op regelmatige basis na drie berichtjes genegeerd of geblokt wordt, vraag je je misschien af wat je verkeerd doet.

Wat er gebeurt als je een vrouw bent en een dag Tinder niet checkt. We hebben opties, en het is belangrijk dat je dat in je achterhoofd houdt

Ik snap de Tinderstruggle. Ik gebruikte die vermaledijde app bijna een jaar. Voordat ik ‘m onlangs van m’n telefoon gooide, had ik honderden matches, een Tinder Social-gangbang, en ontelbaar veel telefoonnummers en snapchataccounts geblokt. En in al die uren die ik swipend doorbracht, wist ik een paar veelvoorkomende fouten die mannen maken te identificeren. Als vrouw die de app veel te veel heeft gebruikt, leek het me zinnig om een gids samen te stellen voor mannen die hun Tindergame willen verbeteren.

Groepsfoto’s als profielfoto

Niemand heeft tijd of zin om uit te vogelen wie van de drie jij bent. Vooral als je een groepsfoto gebruikt als je profielfoto – wat maar al te vaak gebeurt – zal je onvermijdelijk meer swipes naar links krijgen.

Afgaande op de duizenden profielen die ik voorbij heb zien komen, lijkt het alsof sommigen van jullie bang zijn om selfies te maken. Dat is onzin. Maak een selfie, stop er een foto bij waarop de rest van je lijf te zien is, nog een foto of twee van jou, en misschien nog een meme voor de aardigheid. Klaar!

De betere bio

Kort maar krachtig is een goede vuistregel als het om je biografie gaat. Geef ons een paar korte punten over jezelf of schrijf een zin of twee die laat zien dat je creatief bent, grappig, of een andere begeerlijke eigenschap hebt. Je lengte vermelden is in tegenstelling tot wat veel mannen lijken te denken niet verplicht; als ik het echt zo belangrijk vind, vraag ik het zelf wel.

De profielen hierboven zijn voorbeelden van dingen die je misschien niet in een bio moet zetten:

“Ik heb mijn eigen zaak en zes auto’s”: Ik denk dat jij je meer thuis voelt op SeekingArrangement, vriend. “Swipe naar rechts als je over andere dingen kan praten dan reality-tv en beroemdheden…*politieautoemoji* en geen drugsgebruikers”: Wow, goede manier om vreemden op een datingapp terecht te wijzen. En goede manier om te laten weten dat je een kortzichtige en vooringenomen eikel bent. Iedereen denkt nu sowieso dat je de popo bent. [Een blok tekst zonder leestekens]: Lyrics opratelen en dan een paar dingen noemen die je leuk vindt zonder ook maar één witregel…Ja, oké. *swipete naar links* “Ik heb een bepaalde mening over vrouwen. Laat maar zien dat ik ernaast zit”: In combinatie met die profielfoto, ben je erin geslaagd om alle vrouwen op deze app te laten weten dat je een vrouwenhater bent. Veel succes daarmee.

Beestenboel

Dieren zijn schattig en puur en veel beter dan mensen, dat vind ik ook. Ik heb ook regelmatig naar rechts geswipet vanwege een leuke kat of hond, en veel vrouwen die ik ken ook. Het kan zeker wel een gunstig effect hebben, afhankelijk van de vrouw in kwestie. Maar er is een juiste manier en een foute manier om poezelige beesten in je Tinderprofiel te zetten.

In alle profielen hierboven zie je wat zwakkere pogingen om iets met dieren te doen: een paar dode vogels aan je voeten leggen als een fysieke manifestatie van jouw explosieve mannelijkheid; een veel te intiem zelfportret met een paard; een foto waarop je een vis voor een klein meisje bungelt. *swipete naar links*

De gasten hieronder weten waar ze mee bezig zijn. Kijk nou naar deze schattige (eenogige?) kat; kijk naar deze man die als een majestueuze seksstrijder op een paard door een prachtig landschap galoppeert. *swipete naar rechts*

Foto’s van dingen die geen kittens zijn

Er zullen vast wel vrouwen zijn die dit soort gepronk aantrekkelijk vinden, maar ik durf te wedden dat net zoveel vrouwen het afgezaagd vinden. Gast op links: oké, je bent een chef-kok, we snappen het. Gast op rechts: je woonkamer is niet eens zo indrukwekkend, en het is treurig dat je denkt dat dit iets is om over op te scheppen op je Tinderprofiel. Is het de bedoeling dat we seks gaan hebben op die salontafel van IKEA? Of wat probeer je hiermee te zeggen?

Superliken is supergriezelig

Persoonlijk voelde ik me elke keer een beetje misselijk als ik een superlike-notificatie op m’n telefoon zag verschijnen. Ik weet niet precies waarom – misschien heeft het te maken met het soort mannen dat ik aantrek – maar negen van de tien keer waren de mannen die me superliketen het soort mannen waar ik met een grote boog omheen zou lopen. Het heeft iets agressiefs om te superliken, omdat je gelijk naar voren wordt geduwd in iemands feed. Maar het kan heel soms wel werken, als zij jou ook aantrekkelijk (en niet afstotelijk) vindt.

Een van mijn eerste Tinderdates was met een man die me superlikete. Nadat we twee keer seks hadden gehad, besloot ik hem verder te negeren omdat ik merkte dat hij al snel obsessief en bezitterig werd. Nu zie ik superlikes als een waarschuwingssignaal.

Kortom, als je per se moet superliken, doe het dan zelden en zorgvuldig. Ik heb het zelf maar drie keer gedaan: twee keer per ongeluk, en een keertje voor de grap toen ik een vriend tegenkwam op Tinder.

Uniforms zijn niet zo sexy als je denkt

JE BENT LETTERLIJK DE POPO. En wat zou jouw werkgever ervan vinden dat jij in je uniform op Tinder staat? Hmm?

Zeg wat je wil

Sommige Tindermannen doen behoorlijk vaag over wat ze willen als je probeert te beslissen of je ze wil ontmoeten. Als je alleen wil neuken, zeg dat dan op een bepaald punt gewoon, in plaats van er heel koket over te doen – zeg niet dat je wil “chillen”. Ik denk dat de meeste vrouwen liever van tevoren weten wat ze te wachten staat, dan ergens aankomen met het idee dat ze gewoon een drankje gaan doen, en jij dan binnen vijf minuten probeert in hun tieten te knijpen.

Aan de andere kant, een gesprek beginnen met “neuken?” is wellicht ook niet het beste plan. Nogmaals, het doel is om niet gelijk een enorme griezel te lijken. Als je een beetje de sfeer hebt gepolst door een paar berichtjes uit te wisselen, kan je misschien een schunnig zinnetje droppen om te kijken hoe het valt. Dat gezegd hebbende, laten we het even hebben over openingszinnen:

Openingszinnen

Hier zijn een paar voorbeelden van slechte pogingen om een vrouw op Tinder zover te krijgen dat ze tegen je praat: een flauwe openingszin, gelijk een professioneel slaatje eruit proberen te slaan, of een complete vreemde vragen om een verjaardagscadeau.

Als je een antwoord wil, is het vaak het beste om het simpel te houden: een variatie op “hé, hoe gaat het?” Of je kan iets onschuldigs vragen over haar baan of interesses uit haar bio, of een compliment geven dat vriendelijk maar niet creepy is. Hier zijn een paar voorbeelden die op mij werkten:

De locatie voor de eerste date

Ten eerste, vraag niet, ik herhaal, NIET een vrouw die je nog nooit hebt ontmoet om naar jouw huis te komen voor een eerste date. Of presenteer het in ieder geval niet als de enige optie. Als zij erover begint, ga er dan voor. Maar over het algemeen zijn we geen pizza; je kan ons niet met één druk op de knop laten thuisbezorgen. Er zal vast wel een handjevol dappere vrouwen zijn die hier wel voor vallen, maar het is prettig om te beginnen met een neutralere optie; een openbare plek, zoals een bar of een koffietent.

Soms ligt het niet aan jou

Dit is belangrijk om in je achterhoofd te houden. Serieus, soms ligt het gewoon aan ons. We hebben geen zin meer, unmatchen, hebben het te druk met de rest van ons leven. Soms, net als jij, zitten we gewoon op Tinder om een beetje mensen te kijken.

Het laatste dat een vrouw wil zien als ze na een paar dagen afwezigheid Tinder opent, is meerdere berichtjes van een man die boos is dat ze nog niet heeft geantwoord. Als je chatgeschiedenis met een vrouw eruitziet alsof je tegen jezelf aan het praten bent, dan doe je iets verkeerd.

Als een vrouw je unmatchet, probeer dan in godsnaam niet om met haar in contact te komen op een andere vorm van social media. Geloof me, ze had vast een goede reden om je te unmatchen, en je eraan blijven vastklampen zal alleen maar een struikelblok zijn op de weg naar toekomstige betekenisloze seks en/of betekenisvolle relaties.