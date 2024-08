Een uitvinder legt uit hoe je je eigen cryptomunt kunt uitgeven

Headerfoto via Pixabay-gebruiker MichaelWuensch.

Cryptocurrencies zijn populairder dan flippo’s in de jaren negentig. Alleen je oma kijkt misschien nog verbaasd op bij het horen van de naam Bitcoin. Ook Ethereum wordt steeds bekender. Volgens database Coinmarketcap zijn er nu zo’n 1200 verschillende cryptomunten. Laatst gaf een ondernemer uit Geldermalsen nog zijn eigen cryptomunt uit. Hij haalde er twee miljoen dollar mee op, die hij investeerde in zijn softwarebedrijfje. Is het makkelijk om een eigen cryptomunt te maken? Kun je er lekker wat mee verdienen?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bel ik met ondernemer en uitvinder Oskar van Deventer. We spraken hem eerder al eens omdat hij kneiterdure en ingewikkeldepuzzels maakt. Van Deventer werkt ook bij TNO, waar hij onderzoek doet naar de blockchaintechnologie die gebruikt wordt voor cryptovaluta. Uit nieuwsgierigheid maakte hij ooit zijn eigen, persoonlijke cryptomunt: de OsCoin.

VICE Money: Hoi Oskar, allereerst een belangrijke vraag: mag iedereen zomaar een cryptomunt beginnen?

Oskar van Deventer: Voor zover ik weet wel. Je mag ook waardebonnen of drankmunten uitgeven. Je moet wel eerlijk zijn over wat je met de munten kunt. Jij zou een TimCoin kunnen maken en die gebruiken om diensten aan te bieden. Bijvoorbeeld dat jij voor twintig coins het gras komt maaien. Er zijn hele creatieve toepassingen. Er was zelfs iemand die zijn eigen coin begon en zei het geld te gaan verbrassen aan televisies. Hij wist met zijn Useless Ethereum Token meer dan 100.000 dollar op te halen.

Heb jij met OsCoin ook zoveel verdiend?

Nee, ik heb de munt alleen opgezet met het doel om kennis op te doen over het opzetten van de munt. Na enkele betalingen tussen mijn eigen computers heb ik de munt uit de lucht gehaald. Sowieso gaat het erom dat je iets verkoopt wat nuttig is voor de samenleving. Het gaat er niet om of je rijk kunt worden van het uitgeven van cryptomunten.

Wat heb je nodig om je eigen munt te beginnen?

In principe alleen een computer met een internetverbinding. Je hoeft niet te kunnen programmeren om een cryptomunt te lanceren. Alle benodigde codes en programmaatjes kun je gratis op internet vinden. Het is wel handig als je een beetje kunt omgaan met computers.

Wat is stap één?

In principe heb je twee keuzes: je start een munt op basis van bitcoinsoftware. Je downloadt dan de software van de bitcoin en maakt een kloon van de coin. Optie twee: je lanceert een eigen munt op de ethereumblockchain. Bij Ethereum moet je als het ware een programmaatje op de blockchain uploaden. Hiervoor kun je op internet standaardcodes vinden.

Welke manier is beter?

Beide methodes hebben voor- en nadelen. Op de ethereumblockchain moet je betalen voor elke transactie en die kosten nemen momenteel toe. Stel dat jij 10.000 TimCoins uitgeeft en hebt bepaald dat ze per stuk 1 cent waard zijn. Dan kan het zo zijn dat op een gegeven moment de kosten voor het overmaken van een paar TimCoins hoger zijn dan de waarde van de TimCoins. Dan wordt jouw munt waardeloos.

Toch de TimCoin maar als bitcoinkloon lanceren dan?

Dat heeft ook nadelen. Mensen moeten namelijk vertrouwen krijgen dat jouw bitcoinkopie beter is dan het origineel. Bijvoorbeeld omdat deze meer transacties kan verwerken. Mocht je munt succesvol beginnen te worden dan kan deze door jaloerse concurrenten ‘kapotgemined’ worden.

Nieuwe munten moet je, net als de Bitcoin, nog delven. Dat doe je door de computer ingewikkelde berekeningen te laten maken. Daar kun je je eigen computerserver voor gebruiken. Die moet in contact staan met een tweede computer, zodat er een piepklein nep-bitcoinnetwerk ontstaat. Probleem is dat anderen de rekenkracht van hun computer kunnen inzetten om jouw munt stuk te maken [oftewel: kapot te minen, TJ], bijvoorbeeld door oude transacties ongedaan te maken. En op basis van rekenkracht winnen is zo’n beetje onmogelijk, want in China staan hele fabrieken met computers te minen. De markt voor publieke coins is een winner-takes-all-markt, er is uiteindelijk maar plek voor een paar soorten cryptomunten.

Hmm, en als ik niet afhankelijk van Bitcoin of Ethereum wil zijn?

Dat is mogelijk door een eigen blockchain te bouwen. Maar dan zou ik toch maar eens beginnen met die programmeercursus.

—

