Een van de grootste radiotelescopen ter wereld is vernield door een gebroken kabel

De Arecibo Radiotelescoop, een van de grootste enkelvoudige radiotelescopen ter wereld, heeft grote schade opgelopen. Een hulpkabel brak en sloeg een gat van 30 meter in de reflectorschotel van de telescoop.

De schotel is 305 meter in omvang en gebouwd in een kuil die is ontstaan door een karst (een instorting van kalksteen), in het noorden van Puerto Rico. De kabel brak maandag om ongeveer kwart voor 3 ’s nachts lokale tijd, maar de oorzaak is nog onbekend. Dat zegt de University of Central Florida (UCF), een van de drie instituten die Arecibo beheert.

“De situatie wordt beoordeeld door een team van experts,” zegt Francisco Cordova, de directeur van Arecibo, in een UCF-verklaring. “Onze focus ligt op het verzekeren van de veiligheid van het personeel, het beschermen van de faciliteiten en het zo snel mogelijk herstellen van de faciliteit. We willen dat de telescoop zo snel mogelijk weer volledig werkt, zodat wetenschappers van over de hele wereld geholpen kunnen worden.”

Arecibo was decennialang de grootste radiotelescoop met één schotel ter wereld, maar werd in 2016 van de troon gestoten door de Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) in China. Sommige observatoria, zoals de Very Large Array in Chili, bestaan uit enorme netwerken van antennes die veel meer ruimte innemen dan Arecibo of FAST, maar de laatstgenoemden zijn de grootste faciliteiten ter wereld die licht opvangen in één grote schotel.

Arecibo liep eerder schade op, tijdens orkaan Maria in 2017. Toen brak er een toevoerleiding en raakten er tientallen panelen op de schotel beschadigd. Abel Méndez, directeur van de Planetary Habitability Laboratory van de Universiteit van Puerto Rico verbonden aan Arecibo, zegt dat het ongeluk van de maandag “de grootste schade heeft opgeleverd sinds de orkaan.”

“Onze wetenschappelijke waarnemingen zullen, net als vele andere, moeten worden uitgesteld,” zegt Méndez in een e-mail. Zijn team had net de waarnemingen van de Ster van Barnard, een van de dichtstbijzijnde sterren in de buurt van ons zonnestelsel, voltooid.

“We moeten de komende maanden nog andere sterren observeren, waaronder een paar met mogelijk bewoonbare planeten,” vervolgt Méndez. “Onze waarnemingen hoeven niet per se binnen een bepaalde tijd gedaan te worden, maar andere misschien wel, bijvoorbeeld als er binnenkort asteroïden langs de aarde scheren.”

Naast het feit dat de wetenschappelijke waarnemingen zijn stopgezet, is het ook triest nieuws voor iedereen die geïnspireerd is door Arecibo’s status als cultureel icoon en de pioniersrol die de telescoop heeft gespeeld in de zoektocht naar buitenaardse intelligentie (SETI). Arecibo is ook een populaire toeristenbestemming in Puerto Rico, die volgens het bezoekerscentrum elk jaar bijna 100.000 bezoekers trekt.

Het complex heeft ook een rol in Contact, de bestseller van Carl Sagan, en in de verfilming ervan uit 1997. Daarnaast is de telescoop onder andere te zien in de James Bond-film Goldeneye, de _X-Files-_aflevering ‘Little Green Men’ en een multiplayermap van de game Battlefield 4.

Uiteindelijk zullen Méndez en zijn collega’s de lange en legendarische traditie van SETI-onderzoek bij Arecibo voortzetten. “Het doel van onze waarnemingen is om de impact van rode dwergen op de bewoonbaarheid van hun planeten te bepalen,” zegt hij. “We zullen binnenkort ook met een programma beginnen waarmee we techno-handtekeningen kunnen detecteren, waarbij we gebruik zullen maken van onze eerdere en toekomstige waarnemingen.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.