Een veerkrachtige kijk op zwarte mannen door Ekua King

Dit artikel verscheen eerder op i-D Nederland.

“Ik fotografeer niet alleen zwarte mannen, maar zij zijn het onderwerp waar ik me het meest mee verbonden en geïntrigeerd door voel. De manier waarop een zwarte man loopt, de manier waarop hij praat. Ik vind het allemaal boeiend. Dit is een onderwerp waar ik steeds op terugkom sinds mijn laatste eindproject op de universiteit – het beeld van de zwarte man. De associatie van negativiteit die met dat beeld verbonden is, trekt me aan om werk te produceren die dat stereotype aanpakt en een eerlijke, veerkrachtige en positieve kijk biedt op de zwarte man.”