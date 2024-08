Een verhelderende theorie over dat moment waarop Travis Scott in het gat viel

Het is 2017. Travis Scott staat op het podium van een uitverkochte O2 Arena in Londen, waar hij een concert geeft met Drake. Plots verstapt hij zich en dondert hij in een gigantisch gat. Hij verdwijnt volledig uit zicht. Drake staat een beetje verbaasd toe te kijken hoe Scott opeens, midden in een zin, opgeslokt wordt door de grond. Negen seconden later duikt Scott weer op en gaat hij onverstoord verder met zijn optreden. Ondertussen duikt er al snel online een video op van dit hele gebeuren, die viral gaat.



Het was een onbenullige actie, en niet eens de eerste keer dat hij van een podium was gedonderd. Maar die avond gebeurde er ook iets dat Scotts carrière voor altijd zou veranderen.

Bij Noisey hebben we ons urenlang gebogen over dit cruciale moment in Scotts bestaan, en onze bevindingen zullen je misschien verbazen. Van onze advocaten mogen we ze eigenlijk niet naar buiten brengen als vaststaand gegeven, maar we kunnen vrijwel met zekerheid stellen dat Scott die avond niet alleen in een gat viel. We zijn er ook van overtuigd dat hij via een scheur in het ruimte-tijdcontinuüm in een parallelle dimensie terechtkwam, waar hij de inspiratie heeft opgedaan voor zijn volgende album, Astroworld.

In deze dimensie gold een hele andere beleving van tijd. Hoewel Scott naar ons idee maar negen aarde-seconden uit zicht was, heeft hij in deze andere dimensie een langere tijd doorgebracht – en misschien zelfs een heel leven geleid. (Deze onmeetbare tijdspanne noemen we voor het gemak even de Duistere Tijd.) Misschien vind je dit alles wat ongeloofwaardig klinken, maar dat komt waarschijnlijk omdat je geen fantasie hebt en blind bent voor de waarheid. Even goede vrienden, maar daar is het gat van de deur. Mocht je avontuurlijker zijn, en klaar zijn om je derde oog te openen: welkom op deze psychedelische reis.

Voordat we nader bekijken wat Scott tijdens de Duistere Tijd is overkomen, en hoe dit hem als persoon – en als artiest – getransformeerd heeft, moeten we eerst terugblikken op Scotts carrière vóór het grote gatmoment. Voor 2017 kon Scott vaak rekenen op een kritische ontvangst van zijn muziek. In een recensie van zijn album uit 2015, Rodeo, schreef Pitchfork bijvoorbeeld dat Scott “een reputatie heeft opgebouwd als een schaamteloze dief, die esthetische elementen kopieert zonder enig respect voor auteurschap of eigendom” en noemden ze hem een “middelmatig talent” dat “niet kan rappen.” SPIN noemde Rodeo een “kil, berekend album zonder enige persoonlijkheid” en Rolling Stone vond het een verspilling voor een debuut bij een groot label.

Zijn volgende plaat in 2016, Birds in the Trap Sing McKnight, deed het niet veel beter. De delen waarop Scott niet te horen was vonden de critici nog het best. Deadspin wijdde er zelfs 2.700 woorden aan om te benadrukken dat Scott plagiaat pleegde en geen eigen bestaansrecht had. Dat was grotendeels de reputatie die hem achtervolgde – dat wil zeggen, tot in 2018, toen hij in die andere dimensie terechtkwam.

Voor het eerst werd Scott geroemd als artiest die een gigantische stap had gezet. Dezelfde sites en bladen die hem nep hadden genoemd, prezen hem opeens de lucht in, als een “visionair” die eindelijk zijn “ambities had waargemaakt” en zijn “sterkste werk tot nu toe” had neergezet. Hoe is Travis Scott van neppert getransformeerd tot een legende, in de spanne van een paar korte maanden? Voor het antwoord moeten we in dat gat zijn. In de Duistere Tijd.

Voor zijn Boy Meets World-tour had Drake een gigantische, lichtgevende globe meegenomen, die aan het einde van de show uit een gat in het midden van het podium zou verrijzen. Dat zag er zo uit:

https://www.instagram.com/p/BP60Koojk4f

Het lullige is dat blijkbaar niemand dit aan Travis Scott had verteld. Nadat hij tijdens het nummer Goosebumps op het podium klom, kukelde hij recht in het gat van die wereldbol, waarbij hij blijkbaar zoveel schade veroorzaakte dat Drake de 20.000 aanwezige fans hun geld terug besloot te geven. De globe kon immers niet meer opstijgen, en dat was toch wel een belangrijk deel van de show.

Travis Scott fell down a massive hole onstage with Drake last night and the internet lost its shit: https://t.co/GLitKURRQe pic.twitter.com/qrRRen3Q3h — 180.Fact (@180fact) February 2, 2017

Het meest interessante hieraan is dat, ondanks dat er meerdere video’s van de val online te vinden zijn, er nergens te zien is wat er nou precies met Scott gebeurde nadat hij in het gat verdween. Zelfs op deze video, die vanuit een vrij hoog perspectief is genomen, verdwijnt zijn lichaam geheel uit zicht zodra hij de diepte in dondert:

https://twitter.com/i/status/826939339246538752

Scott was negen seconden lang onzichtbaar voor 20.000 mensen. Het kan dus best zo zijn dat de Illuminati of de vrijmetselaars hem stiekem hebben omgewisseld voor een lookalike. Maar dat verklaart nog niet hoe de ervaring van de val zo nauw samenhangt met Scotts visie in Astroworld.

https://twitter.com/LowkeyMo_/status/826951745347678209

Een groot verschil tussen Astroworld en Scotts voorgaande werk is dat Astroworld een conceptalbum is. In interviews heeft Scott gezegd dat het album gebaseerd is op Six Flags: AstroWorld, een pretpark dat hij vaak bezocht als kind. Hoewel het park al dichtging toen Scott twaalf was, heeft hij zijn herinneringen aan AstroWorld zo helder weten door te laten klinken op dit album dat hij vijf sterren kreeg van NME, dat schreef dat het “klinkt als een muzikant die een hele wereld heeft gebouwd, met zichzelf als middelpunt.” Hoe is een man, die tot dat moment gezien werd als ordinaire dief, in staat geweest om een hele wereld te construeren, gebaseerd op zijn eigen jeugdherinneringen? Het is bijna alsof hij het zich niet eens voor hoefde te stellen – alsof hij het met z’n eigen ogen had gezien.

De eerste keer dat het grote publiek te zien kreeg wat Scotts visie voor Astroworld zou worden, was in april 2017, toen de muziekvideo van Goosebumps uitkwam. De video begint met een brandend skelet dat verandert in het lichaam van Scott, wat duidelijk symbool staat voor het moment waarop Scott als een feniks uit de as herrijst. Esthetisch gezien was Goosebumps een enorme verandering ten opzichte van zijn vorige video’s, met alle psychedelische elementen die erin voorkwamen.

Maar toen Scott op 30 juli de trailer voor het album onthulde, kreeg de wereld pas echt inzicht in wat hij tijdens de Duistere Tijd had meegemaakt. De trailer opent met Scott die van een roltrap zweeft:

Dit staat duidelijk voor zijn reis door de onderwereld, de wereld achter het gat. En toegegeven, Travis zweefde zelf niet letterlijk in dat gat, maar hij viel erin. Althans, dat lijkt zo. Want zoals hij zelf zei in een interview met GQ, is hij er eigenlijk nooit in gevallen, maar erin gevlogen. “Het was alsof ik in een vliegtuig stapte. Ik voelde dat ik zweefde.”

In de video is vervolgens te zien hoe Scott door een verlaten winkelcentrum loopt. Het is een donkere, koude parallelle wereld, waarin kleine lichtgevende deeltjes om hem heen vliegen. In Stranger Things zouden ze dit de omgekeerde wereld hebben genoemd. In Chronicles of Narnia zou het, tja, gewoon ‘Narnia’ zijn. Maar Travis Scott noemt het Astroworld. Onmiskenbaar aanwezig in Scotts wereld: globes. Kijk maar:

Hier nog een paar:

O en dit is echt een joekel:

Waar was Scott ook alweer eerder een globe tegengekomen? Juist: Drake’s megaglobe was letterlijk het laatste wat Scott zag voordat hij de Duistere Tijd betrad. Waarom heeft Scott zo’n obsessie met globes? Heeft hij een hersenschudding overgehouden aan zijn val in Londen? Vast, als je gelooft wat ‘de wetenschap’ beweert over het menselijk lichaam. Maar iedereen die een beetje voor zichzelf kan nadenken snapt natuurlijk dondersgoed dat de globes voor Scott dienen als brug tussen de twee werelden.

Maanden na de trailer kwam de video voor Sicko Mode uit. Hieronder zie je Scott voor een gigantische globe staan. Moeten we nog uitleggen wat dit betekent? Dit is precies wat Scott zag toen hij onze wereld weer betrad na zijn reis door de Duistere Tijd.

Ook in de video voor Yosemite is Scott nog bezig met het verwerken van zijn ervaring in de Duistere Tijd. Een kind valt eindeloos door de onderwereld, omringd door – hoe kan het ook anders – globes. Uiteindelijk klimt het jochie uit de onderwereld naar boven, en betreedt hij AstroWorld.

De albumhoes van Astroworld is ook een verwijzing naar de dualiteit van de twee werelden. Er zijn namelijk twee versies van de afbeelding, allebei geschoten door fotograaf David LaChapelle:

Links zien we AstroWorld zoals Scott het zich herinnert uit zijn jeugd, en rechts zien we de versie die hij kent uit de Duistere Tijd. Hoewel de afbeeldingen verschillend zijn van toon, komt één element sterk overeen: het hoofd van Scotts hoofd als entree. Heeft Scott zo lang in de onderwereld geleefd dat hij er de macht wist te grijpen, en de inwoners van de Duistere Tijd-AstroWorld hem aanbaden als een god, en gigantische standbeelden van hem hebben gemaakt? Waarschijnlijk weet alleen Scott het antwoord.

Het is best grappig om Scott voor het oog van duizenden mensen in een gat te zien vallen, maar we moeten niet voorbijgaan aan het feit dat dit een keerpunt vormde voor zijn carrière. Het enige dat nodig was om hem te doen transformeren van het pispaaltje van de hiphop tot een van de grootste sterren van de hedendaagse muziekindustrie, was een simpel verblijf in een interdimensionaal gat. In slechts twee jaar tijd is Scott uitgegroeid tot hiphopheld en een van de best verdienende sterren ter wereld, alleen maar omdat hij niet goed oplette waar hij liep.

