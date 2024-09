Een vliegensvlugge reis langs de mooiste musea ter wereld

Niet veel gebouwen zijn aan de buitenkant net zo mooi als aan de binnenkant. Toch zijn er wel degelijk enkele instellingen waarvoor dit opgaat, zoals bijvoorbeeld het Tate Modern in Londen, de Guggenheims in New York en Bilbao en het Centre Pompidou in Parijs. Toegegeven, dit zijn musea, maar deze gebouwen zijn gewoonweg prachtige ontwerpen die ook nog eens prachtige creaties huisvesten. Een nieuwe video, die heel goed door zou kunnen gaan voor de kortste geschiedenisles over musea ooit, geeft deze wereldtop het volledig terechte voorvoegsel ‘super’.

Van de verschillende iconische supermusea heeft de Portugese filmmaker Briktop een 3D-animatie gemaakt. In heldere kleuren en met minimalistische vormen zie je ieder museum zichzelf uitvouwen voor een druk fotograferend publiek. Bekijk de video hieronder.

Meer video’s en ontwerpen van Briktop vind je op zijn Vimeo-pagina.