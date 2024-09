Virtual reality is een museum rijker

Kunst kijken is leuker en makkelijker dan je denkt. Tijdens de Nationale Museumweek is er op Creators extra veel aandacht voor kunst die je – je raadt het al – in het museum kan bekijken. Er zijn werkelijk o-ver-al musea waar veel leuks te beleven is. Je hebt echt geen reden meer om je reet niet linea recta naar het museum te bewegen.

Nederland heeft veel. Rembrandt van Rijn, Marco Borsato, Neeltje Jans; we hebben écht veel. Maar wat we tot gisteren nog niet hadden, was een Nationaal VR-museum. En dat hebben we nu dus wel. Ruim vierhonderd Nederlandse musea hebben hun beste stukken op een grote hoop gegooid – in de virtuele zin van het woord – en van die berg topstukken is een VR-ervaring gemaakt waarin je al die stukken kan ontdekken. Zo hoef je de deur niet meer uit voor je museaal vertier. (Nee grapje, fysieke musea zijn nog zeer de moeite waard.)



Videos by VICE

Omdat ik meestal op zaterdagochtend toch niet van de bank af kom, heb ik een VR-bril op mijn hoofd gezet en ben ik een kijkje gaan nemen in het Nationaal VR-museum. Dit zijn mijn bevindingen:

Ik zweeft ergens boven een nederlandvormige lap grond, die me aan Red Cat doet denken. Ik ziet allemaal regionale trekpleisters zoals de deltawerken en de Olle Grieze in Groningen. Omdat dit miniatuurnederland erg waarheidsgetrouw is, trekt er al snel een dik wolkendek over. In ruil voor het uitzicht in zeppelinperspectief krijg ik een steriele interface die niet zou misstaan op de USS Enterprise. Op de twaalf knoppen staan de provincies van Nederland en als je daar wat langer naar kijkt, verschijnen de culturele schatten die de desbetreffende provincie rijk is. Dat is bijvoorbeeld Meisje met de parel of De Nachtwacht, maar ook wat meer nichedingen zoals Groninger flabben (oude munten) en de Pharaon II, een modelschip in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht.



Al met al ben ik na twintig minuten wel uitgekeken. Is het een vervanging voor een echt museum? Niet echt. Maar als je net als ik wel van trivia houdt, dan kun je je er wel even vermaken. Het is een geinige manier om wat leuke weetjes op te doen. Zo weet ik nu dat er in Geertruidenberg een zwaard is gevonden met de onbegrijpelijke inscripties “+RG DIEU NS DXG DIEU NS DIEU N+” en “+?CU NS DIEU NS DIEU NT A? DI+”, waarvan we desondanks overtuigd zijn dat het Frans is. En ik weet nu ook dat er in de Hortus Botanicus in Leiden een penisplant staat, die ontzettend stinkt. Die geur kan ik met de naam van de plant wel een beetje invullen, maar voor de echte ervaring zul je toch naar de Hortus Botanicus moeten.

Het Nationale VR-Museum is nu te downloaden in de App Store en de Play Store.