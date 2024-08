Een vriendelijk spook en een tekenaar uit Berlijn maakten dit betoverende liedje

Op het hoogtepunt van de zomer in 2016 hoorde ik voor het eerst een liedje van de Limburgse band Baby Galaxy. Dat liedje heette Mighty Night en het luisteren ervan veroorzaakte een gevoel van kalmte diep vanbinnen. Alsof alle gitaren en trommels en de stem van zanger Nick Jongen samen een boodschap vormden in mijn hoofd: “Doe maar rustig, het komt wel goed.” Het is fijn om af en toe zo’n moment mee te maken, maar vooral ook fijn om zoiets te kunnen delen. Wellicht hebben andere mensen er ook baat bij.



Daarom ben ik blij dat we hier de videoclip van het nieuwe project van Nick kunnen plaatsen. Dat project heet Ghost Bag & Tine Fetz en het zit zo: Nick heet Ghost Bag en Tine Fetz is, wel, Tine Fetz. Zij komt uit Berlijn en maakte tekeningen, waar Nick vervolgens liedjes bij bedacht. Daar is uiteindelijk een zine van gemaakt en een LP die op 5 juni uitkomt op Subroutine. Hierboven kun je de videoclip van de eerste single Friendly Ghost bekijken. De videoclip is dus getekend door Tine en de muziek is gemaakt door Nick.



