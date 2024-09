Een vriendschap met je ex kan je nieuwe relatie behoorlijk verpesten

Er is voor het eerst onderzoek gedaan naar de communicatie tussen voormalige geliefdes en hoe dat invloed heeft op iemands huidige relatie. Volgens het onderzoek blijf je vooral bevriend met je ex omdat je minder vertrouwen hebt in je nieuwe relatie en op zoek bent naar een backup-plan.

Aan het onderzoek deden meer dan vierhonderd personen mee, waarvan een groot aantal vrouwelijke studenten. Alle kandidaten hadden al minstens een maand een nieuwe relatie, en ze hadden een ex waarmee ze tenminste drie maanden samen waren geweest. Zo’n veertig procent van de ondervraagden had nog regelmatig contact met de voormalige vlam.

De deelnemers kregen twee vragenlijsten. In de eerste werd gevraagd hoe hun vorige relatie precies op de klippen was gelopen en wat hun romantische gevoelens op dat moment waren voor zowel hun huidige als hun voormalige partner. Het bleek vooral dat “kandidaten die nog contact met hun ex hadden, ook meer gevoelens voor hun ex hadden. Ze hadden het vaak moeilijk met het feit dat hun vorige relatie uit was gegaan.” Bovendien toonden zij ook “minder toewijding aan hun huidige partner.”

De onderzoekers wilden vooral onderzoeken waarom mensen er precies voor kiezen in contact te blijven met hun ex. Lindsey Rodriquez, assistent-docent psychologie aan de University of South Florida, was hoofdonderzoeker en vertelde aan Broadly dat ze ook wil begrijpen hoe mensen omgaan met de “fysieke en emotionele ‘breuk’ die ze ervaren als een relatie uit gaat.”

De tweede vragenlijst moest daarom antwoord geven op waarom iemand precies in contact blijft met een ex. In de meeste gevallen komt het er volgens het onderzoek op neer dat mensen dezelfde vriendengroep hebben of dat ze hun ex als backupplan beschouwen. Mensen die regelmatig met hun ex kletsen, zijn minder tevreden met hun huidige relatie. Als de deelnemers nog contact met hun ex hadden omdat ze die persoon als backup zagen, merkten de onderzoekers dat hun relatie daaronder leed.

“Als je volledig voor een relatie gaat en er geen aantrekkelijke alternatieven zijn, ben je meer meer toegewijd en eerder tevreden met je relatie,” schrijft de auteur. “Maar als je een interessant alternatief hebt, leidt dat af van je huidige relatie. Je toewijding zal afnemen, vooral als dat alternatief iemand is met wie je al eerder een romantische relatie hebt gehad.”

Moet je dus op je hoede zijn als je ziet dat je lief een sms van zijn/haar ex heeft? Nou, niet per se. “Dit onderzoek zegt niet dat contact met je ex per se goed of slecht is voor je relatie. Het gaat er vooral om wat de motivatie is voor dat contact,” vertelt Rodriguez. “Je kan ook een puur platonische vriendschap met je ex hebben. Dat kan zelfs positieve consequenties hebben voor je huidige relatie.”

Maar als je echt over iemand heen moet komen, moet je stoppen met al het contact. “Veel mensen merken dat ze hun vorige partner of relatie niet los kunnen laten. Dat kan zorgen voor angstgevoelens en depressie, en die mensen hebben een kleinere kans op een gezonde nieuwe relatie.”

“Zoals ons werk en eerder onderzoek laten zien,” zegt Rodriguez, “zijn er gevolgen voor de mensen die het contact met hun ex warm houden – zowel voor henzelf als voor de nieuwe relatie.”

