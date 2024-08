Een vrouw die een overdosis paracetamol nam beschrijft hoeveel pijn dat deed

Let op: dit artikel gaat onder andere over depressie, zelfbeschadiging en zelfmoord, en kan voor sommige mensen triggerend werken. Denk jij aan zelfmoord? Of ken jij iemand die aan zelfmoord denkt? Neem contact op 113 Online of bel 113.

Welke drug verantwoordelijk is voor de meeste gevallen van leverfalen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland? Nee, niet alcohol. Paracetamol.

Alleen al in Australië werden er tussen 2000 en 2007 14.652 mensen in het ziekenhuis opgenomen na een overdosis paracetamol. Dat was voor Medical Journal of Australia aanleiding om richtlijnen te publiceren over hoe de gezondheidszorg daarop zou moeten reageren. In de richtlijnen staat: “[Na een overdosis paracetamol] is de dood een zeldzame uitkomst, maar paracetamol blijft wel de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen in de westerse wereld.”

Het verdrietigste is dat de patiënten zichzelf niet per ongeluk vergiften omdat ze van hun migraine af willen, maar om zichzelf van het leven te beroven. Mensen denken dat je snel en pijnloos bewusteloos raakt, maar dat is allesbehalve waar.

Wat er meestal gebeurt is dat je lichaam alle paracetamol naar je lever leidt, waardoor die snel overweldigd raakt. Dat leidt tot extreme misselijkheid en zorgt ervoor dat je moet overgeven. Vanaf dat moment duurt het nog enkele dagen tot wel vier tot zes weken voordat je overlijdt, omdat je lever er geleidelijk mee ophoudt.

Amber, een 22-jarige vrouw uit Wagga Wagga in Nieuw-Zuid-Wales, wist die dood ternauwernood te ontwijken. Amber heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis en probeerde vorig jaar zelfmoord te plegen, maar voordat ze overleed werd ze gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Ze is nu herstellende en krijgt regelmatig therapie. Als onderdeel van haar herstelproces zette ze een video online, waarin ze uitlegt hoe paracetamol gevaarlijk kan worden misbruikt.

VICE: Hoi Amber, kun je ons vertellen hoe dit allemaal begon?

Amber: Ik nam 26 pillen van elk 500 milligram. Je hebt met paracetamol wel een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, maar als je alles tegelijk neemt, kan het echt heel slecht aflopen.

Wat gebeurde er daarna?

Eerst begon mijn hoofd te bonzen. Ik kon mijn hartslag voelen, en het leek alsof ik ging exploderen. Er was zoveel vocht. Ik werd helemaal rood en mijn lichaam begon pijn te doen, wat ik wel grappig vond, omdat paracetamol bedoeld is om je je goed te laten voelen en pijn te verdoven. Daarna ging alles heel langzaam en werd ik moe. Ik werd zo traag dat ik niet meer kon lopen. Ik belde mijn moeder en die zei dat ik niet meer goed kon praten. Uiteindelijk vond mijn partner me en toen gingen we naar het ziekenhuis.

Wat gebeurde er toen je in het ziekenhuis belandde?

Ik werd in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg een houtskooldrankje. Dat moet je zo snel mogelijk drinken.

Daarna moest ik vier uur wachten om erachter te komen of ik het zou overleven of niet. Je kunt het niet terugdraaien. Ik weet nog dat ik overstuur was. Ik vroeg de verpleegster of ik dood zou gaan en zij keek me aan en zei: “Ik kan geen ja of nee zeggen, we zullen gewoon moeten afwachten.” Dat was het engste. Ik was aan het huilen en dacht alleen maar: ik wil niet meer dood.

Mensen denken dat ze door een overdosis paracetamol langzaam in slaap vallen en overlijden, maar zo werkt het niet. Je wordt uiteindelijk weer wakker en als je niet behandeld wordt, sterf je binnen drie tot vier dagen aan leverfalen. De pijn die je in die tijd voelt is ondraaglijk. Gelukkig daalde de hoeveelheid paracetamol in mijn lichaam uiteindelijk en werd ik uit het ziekenhuis ontslagen. Daarna voelde ik me dagenlang somber en traag. Het is moeilijk uit te leggen hoe ik me voelde, maar het was een beetje spacey – alsof ik niet mezelf was. Ik voel me nog steeds niet als mezelf, ik voel me nog steeds spacey. Het heeft nog steeds invloed op me.

Wist je van de gevaren van paracetamol, voordat je overdosis nam?

Ik heb verpleegkunde gestudeerd aan de universiteit. En ik was vrienden met psychologen die een lijstje afgingen van manieren waarop je zelfmoord kan plegen, en zij zeiden eigenlijk dat paracetamol de ergste manier was om dood te gaan. Ik heb het gecheckt en ik denk dat ik wel ongeveer wist wat er ging gebeuren, maar je weet nooit echt hoe erg iets zal zijn – totdat het je overkomt.

Je wist dat het verschrikkelijk zou zijn, en toch deed je het?

Als ik in dat soort gedachtegangen zit, kan ik niet echt aan iets anders denken. Ik schakel eigenlijk een soort van uit, maar ben nog steeds aanwezig – als dat logisch klinkt. Het was een daad van pure emotie en impuls.

Uit een Brits onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die een overdosis paracetamol neemt, dat binnen een uur doet nadat ze het voor het eerst overwogen. Vind jij dat de verkoop van paracetamol moet worden gereguleerd?

Ik ben niet iemand die zegt dat we het uit de winkels moeten halen, maar ik denk wel dat er regels zouden moeten zijn over hoeveel pillen er in een verpakking zitten, of hoeveel pakjes je tegelijk mag kopen. Ik denk dat dat vooral jongere mensen kan helpen, omdat zij geen toegang hebben tot veel medicijnen, omdat je vaak ouder dan 18 moet zijn. Maar als je het gewoon zonder voorschrift kunt halen, is er niemand die je tegenhoudt. Supermarktmedewerkers zullen echt niet tegen je zeggen: “Oh, dat mag jij niet kopen.” Dus ik denk absoluut dat er meer regels zouden moeten komen om impulsieve acties tegen te gaan.

