Een vrouw in een pikkenpak bewees dit weekend dat niets in het leven nog zeker is

In het leven zijn er een aantal zekerheden. Het regent altijd heel augustus, op Twitter loopt elke discussie binnen de kortste keren uit de hand, en mensen die zich verkleden als piemel zijn per definitie kwaadaardig en verschrikkelijk.



In Zeeland heeft iemand dit weekend staan zagen aan deze fundamenten van ons bestaan. Niet dat iemand er plotseling achter kwam dat het in Yerseke de hele zomer droog was, en er was niemand in Terneuzen die iets genuanceerds tweette. Wel verscheen er zaterdagmiddag in Vlissingen onverwacht een vrouw, gehuld in een penispak, die eens níet direct op de zuchtspieren werkte. Nee, deze vrouw in pikkenpak was gewoon hartstikke leuk.

Wat was er aan de hand in Vlissingen, vraag je? In Vlissingen werd een gaybrapad geopend. Dat is op zich helemaal prima – ik weet niet of regenboogkleurige zebrapaden per se bijdragen aan de emancipatie van lhbtq-ers, maar baat het niet dan schaadt het niet. Van een extra oversteekplek voor voetgangers is sowieso nooit iemand slechter geworden.

De opening van dit zebrapad was overgoten met een Zeeuwse saus van saaiheid: een wethouder hield een toespraak, iemand knipte een lintje door. Dit hele evenement was gedoemd om binnen no-time door alles en iedereen vergeten te worden, ware het niet dat er dus een als pik verklede vrouw ten tonele verscheen.

Het heerlijke aan de tijd waarin we leven is dat dit soort gebeurtenissen op video worden vastgelegd. Kijk maar:

Deze video vangt precies het ongemak dat deze pikkenpakvertoning zo anders maakt dan alle andere pikkenpakverschijningen ooit. Normaal gesproken is het pikkenpak voorbehouden aan jolige Britten die een luid vrijgezellenfeest vieren op de Wallen, en die vooral hun best doen om aan iedereen die het wil weten (en vooral ook aan iedereen die het niet wil weten) duidelijk te maken dat ze een ENORM leuke tijd aan het hebben zijn, met de maten.

Dat is precies het verschil tussen de doorsnee pikkenpakdrager en deze mevrouw in peniskostuum. Deze pik staat enigszins op de achtergrond, en doet eigenlijk niet zoveel. Maar alleen de aanwezigheid van de pik zorgt voor een lacherige stemming onder de aanwezigen. De wethouder, die een saai praatje houdt over inclusiviteit en over dat het regenboogzebrapad ook echt een zebrapad is – opkomen voor homorechten is immers één ding, daarbij overreden worden op een autoweg in Vlissingen een tweede – weet totaal niet wat ze met de situatie aan moet, en is zichtbaar aangedaan door de aanwezigheid van de manshoge fallus achter haar. Al snel tijdens haar toespraak beseft de wethouder dat ze niet kan doen alsof er niets aan de hand is. Daarom draait ze zich om en vraagt ze aan de pik in kwestie wat precies de bedoeling van haar aanwezigheid is. Dat is het moment waarop de pikkenvrouw zich onsterfelijk maakt. Zonder met haar ogen te knipperen, en met enigszins bedeesde stem, beweert de piemelvrouw dat ze is ingehuurd om de opening van het zebrapad luister bij te zetten, en dat doet ze zo overtuigend dat de wethouder het ook even niet meer weet. Tijdens de rest van haar toespraak is de vertwijfeling voelbaar. Terwijl ze haar praatje over het accepteren van alle identiteiten afdraait, zie je haar nadenken: is er echt iemand op het onzalige idee gekomen om een pik uit te nodigen? Word ik hier in de maling genomen door mijn collega’s? Heb ik iets gedaan om dit te verdienen? Waarom ben ik ooit de lokale politiek ingegaan?

Je kunt in zo’n situatie – een situatie waarin je onverwacht geconfronteerd wordt met een als pik verkleed persoon – op twee manieren reageren: je kunt de pik omarmen en lachend meespelen, of je kunt boos worden en je tegen de pik verzetten. De wethouder doet geen van beiden, waardoor ze compleet door de pik uit het veld wordt geslagen.

Het LHBT Netwerk Zeeland, mede-initiatiefnemer van het gaybrapad, liet achteraf nog wel even van zich horen. “De opening was een groot succes dat enigszins werd verstoord door een smakeloze individuele actie. Er stond een persoon in beeld in een zeer plat en schunnig pak dat totaal geen respect had voor de ware boodschap van dit initiatief,” zo laat het netwerk in een verklaring weten. Een woordvoerder van het netwerk doet daar nog een schepje bovenop. “Het is bij ons niet bekend wie deze achterlijke persoon is en ze beseft niet wat ze gedaan heeft. We distantiëren ons van deze smakeloze grap,” laat de woordvoerder weten aan Omroep Zeeland.

Natuurlijk kun je het flauw vinden dat deze mevrouw het momentje van de Vlissinger lhbtq-gemeenschap kaapte met een gebbetje. Maar om nu te beweren dat deze mevrouw achterlijk is, en totaal geen respect heeft voor de boodschap van het gaybrapad, gaat allicht wat ver. Wat je wel kunt stellen, is dat deze vrouw heeft bewezen dat niet iedereen in een pikkenpak een vervelende, lallende Brit is. En dat is een hele stap voorwaarts in de emancipatie van de pikkenpakdragers.