Een waslijst aan jonge artiesten trad op in ons kantoor om te laten zien waarom zij de toekomst zijn

​Wij zitten hier op kantoor nog na te genieten van het feestje van gisteren. Het hele pand ruikt naar schoonmaakmiddelen en verschaald bier. In samenwerking met ADE Beats kwam er een waslijst aan jonge artiesten langs om in korte shows precies te laten zien waarom zij de toekomst zijn. Eigenlijk was het een opeenstapeling van hoogtepunten: Mafe kreeg een gouden plaat, Poke brak de tent af en Yung Nnelg zorgde voor een moshpit op de plek waar wij als hardwerkende arbeiders normaal onze bammetjes opeten. Een avond om nog lang niet te vergeten, maar dat komt helemaal goed: Bibian Bingen nam foto’s.