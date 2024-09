Een web van bloedrode draden neemt een galerie in Berlijn over

Een rood web van draden kronkelt over de muren van de Berlijnse galerie BlainSouthern. Verspreid door de ruimte staan ijzeren skeletten van roeiboten, van waaruit rode draden tot aan het koepelvormige plafond reiken. De installatie Uncertain Journey is het nieuwste werk van de Japanse kunstenaar Chiharu Shiota. Hoewel ze werkt vanuit de Duitse hoofdstad, is dit haar eerste tentoonstelling in de stad sinds acht jaar.

Oorspronkelijk opgeleid als schilder, wil Shiota met haar werken de lucht beschilderen. “Het garen is een connectie, een netwerk. Ik wilde een schets in de lucht maken. Dus ik begon koorden te gebruiken om een tekening te maken.” Het resultaat is vaak een woekerend kunstwerk van aaneengesloten koord, zoals The Key in The Hand dat te zien was in het Japanse paviljoen op de 56ste Biennale in Venetië.

Het is boeiend dat veel Duitse toeschouwers een andere invulling geven aan het kunstwerk dan Shiota voor ogen had. “Veel mensen denken dat het vanwege de boten over de vluchtelingencrisis gaat.” En ja, de stalen spookschepen in een web van bloedrode koorden lijken ook een verwijzing naar de ontelbare tragedies aan de grenzen van Europa.

Hoewel ze die interpretatie interessant vindt, had Shiota bij het maken van het werk iets heel anders in gedachte. Zij wilde de onmetelijkheid van de mensheid voorstellen en hoe we als individu geen idee hebben van waar we als soort heen gaan. Alsof we met zijn allen op een boot zitten waarvan je de bestemming niet kennen. “Het is een rode oceaan die je zo van bovenaf kan zien. Wanneer mensen vanaf de verdieping erboven in de kamer kijken, zien ze als het ware het universum in vogelperspectief. Het is gigantisch.”

Chiharu Shiota, Uncertain Journey, 2016, beeld van de installatie, met dank aan de kunstenaar en BlainSouthern, foto door Christian Glaeser

Chiharu Shiota, Uncertain Journey is tot 12 november te zien in BlainSouthern in Berlijn.