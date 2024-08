Een week lang trainen en diëten met dj Black Mamba

Dj’s hebben de reputatie de eenvoudigste job ter wereld te hebben. Je drukt ergens aan een zwembad op Ibiza op play, doet alsof je aan het draaien bent en stapt na je ‘set’ 20.000 euro rijker op een privéjet richting volgend feestje in Japan. Niet iedereen is echter Steve Aoki. Gelukkig niet. Om dat clichébeeld te ontkrachten besloot ik een week lang het programma van mijn favoriete plaatjesdraaier en – full disclosure – levenslange vriendin Black Mamba te volgen.



Black Mamba presenteert sinds dit jaar Hooray op Studio Brussel, scoort tot drie boekingen per nacht en werd op de Red Bull Elektropedia Awards verkozen tot zesde beste dj van het land. “Het is plots heel snel gegaan voor mij”, zegt ze over het afgelopen jaar. Zo snel dat ze na de zomer besefte dat ze haar levensstijl moest aanpassen om het ritme vol te houden. Kwestie van geen Avicii’tje te doen. “De festivalzomer was fantastisch, maar ik heb heel ongezond geleefd. Ik stampte mezelf vol met vettig voedsel en dronk energiedrank alsof het water was. Ik wilde weer gezond worden, en daarom volg ik nu een strak schema.” Hoe strak? Vier-keer-per-week-trainen strak, compleet met een dieet/detox op topsportniveau. Vandaar waarschijnlijk dat ze me vierkant uitlacht wanneer ik voorstel een week lang af te zien zoals zij. Bij het overlopen van haar weekplanning begrijp ik waarom.

Die week begint zoals wel vaker op maandag. Maar dan vroeger. Om zeven uur ‘s ochtends verwacht Black Mamba me in de fitness aan de Gentse Watersportbaan. Zo vermijdt ze wachtrijen en zweetsporen aan de toestellen en kan ze straks op tijd naar Studio Brussel afzakken. Wanneer ik met een lichte kater arriveer, wacht Black Mamba me op in haar auto. Haar auto? “Ja, ik weet het”, zegt ze schuldbewust. “De volgende keer kom ik met de fiets, maar ik moet nog handschoenen kopen.”

Gezonde sporter vs. ongezonde sporter

De eerste maaltijd van de week is een shake vol proteïnen die Black Mamba drie tot vier keer per dag drinkt, afhankelijk van haar schema. “Vroeger at ik alsof ik een normaal leven leidde. ‘s Nachts kreeg ik dan altijd honger en wilde ik vettig eten. Nu eet ik de hele dag en nacht door, maar wel gezond.” Geen idee of deze shake de dronken honger naar vettig voedsel kan stillen. Wat ik wel weet is dat Black Mamba er voor mij wat oploskoffie en kaneel aan toegevoegd heeft en dat dit smaakt naar Kerstmis. Al mijn vooroordelen over fitness jocks en hun shakes verdwijnen. Dit is prima time management.

“Gezondheid is het belangrijkste, maar ik wil ook geen flubberarmen als ik achter de decks mijn handen in de lucht gooi.”

“In de eerste plaats train ik voor mijn gezondheid,” vertelt Black Mamba. “En in het weekend wil ik strak staan tijdens de lange dagen die ik maak. Als dj kan ik het me niet veroorloven om een dipje te hebben. Mensen komen om te feesten en ik moet daarvoor zorgen.” Oké, maar een strakke kont is toch ook mooi meegenomen? Black Mamba lacht er een beetje om. “Er worden heel vaak foto’s van me genomen wanneer ik draai en daar word ik wel zelfbewust van, ja. Gezondheid is het belangrijkste, maar ik wil ook geen flubberarmen als ik achter de decks mijn handen in de lucht gooi.”

Na de training scheiden onze wegen, omdat de echte dag nu gaat beginnen. Niet veel later stuurt Black Mamba een foto van haar ontbijt door, dat bestaat uit een duo van rijstwafels met avocado, twee eitjes zonder dooier, mozzarella, kerstomaatjes en kip. Ook ik app mijn creatie en voel me heel Vitaya en Instaproof. Het moeten niet altijd drie koppen koffie en 5 sigaretten zijn. Al voel ik me wel schuldig omdat ik te veel avocado eet.

Gezond vs. ongezond eten

Op dinsdagavond blijkt dat ook Black Mamba niet perfect is. “Ik voel me ook misselijk,” stuurt ze. “Ik heb net een donut gegeten op een evenement. Daar heb ik nu echt spijt van.” Ach, die traint ze er wel weer af, om tien voor zeven op woensdagochtend bijvoorbeeld. Tijdens de sit-ups vertelt Black Mamba over de VRT NXT Mediatalk waar ze de avond voordien sprak. “Er waren veel jonge meisjes die me vroegen hoe ze dj konden worden. Ik vind het leuk dat ik hen kan inspireren. Sommigen vroegen me hoeveel dj’en eigenlijk verdient,” lacht ze, “maar als dat je voornaamste reden is, moet je er niet aan beginnen. Het is ook hard werken.” Zo blijkt, ja.

Op donderdagochtend beslis ik dat ik ook het leuke deel van Black Mamba haar levensstijl wil meemaken. Ik vraag om dit weekend samen op pad te gaan en voor ik het weet, heb ik toegezegd op een vrijdag die begint met een training om zeven uur ‘s ochtends en zal eindigen om vier uur in de Gentse Vooruit. Wanneer ik vrijdagochtend tien minuten later dan afgesproken in de fitness arriveer, blijkt onze op-en-top professional Black Mamba nog in haar bed te liggen. Een valpartij op de loopband later komt ze binnen gestormd met wild geëxcuseer. Het enige waar ze echter echt spijt van heeft, is dat ze me niet onderuit zag gaan op de loopband.

Wanneer Black Mamba tussen twee tracks door naar de wc rent, ben ik stand-in dj en meteen voel ik hoe iedereen me aanstaart.

Normale mensen verdrinken op vrijdagavond de sleur van de werkweek met sloten bier. Op dat moment zit Black Mamba bloednuchter naast me in de auto voor een Tour des Flandres langs Antwerpen, Mortsel en Gent. Behalve fitnessen en diëten drinkt Black Mamba ook nog eens geen alcohol. “Vroeger wel, maar nu wil ik vooral scherp blijven, en zo kan mijn plus one tenminste iets drinken.” Maar niet deze +1, want wat Mamba doet, doe ik ook. Alles om het cliché van de zwalpende dj te ontkrachten. Ik probeer mezelf nog op te beuren met het vooruitzicht van tankstationsnacks, maar die mogen uiteraard ook niet. In plaats daarvan zullen we ons tegoed doen aan een nachtelijk proteïneshake. Yummie!

Gezonde vs. ongezonde feesttafel

Die avond vallen veel van onze gesprekken die we tijdens het vijftig kilo squatten hebben gevoerd op hun plaats. Wanneer Black Mamba tussen twee tracks door naar de wc rent, ben ik stand-in dj en meteen voel ik hoe iedereen me aanstaart. Je zou voor minder aan je lijf gaan werken. Black Mamba heeft geen last van onzekerheid. Ze speelt de tent plat terwijl ik hardnekkig probeer om me als alcoholvrije eenzaat te amuseren.

Klokslag middernacht schiet het stressniveau omhoog. We hebben welgeteld een uur om van Mortsel naar Gent te tuffen, volgens Maps zo’n vijftig minuten rijden. Wanneer de volgende dj arriveert haast Black Mamba zich naar de auto en laat ze de feestende sportclub achter. Onder begeleiding van pompende Studio Brussel-beats scheuren we naar Gent en arriveren drie minuten voor ze op moet. “Ah, mooi op tijd”, zegt ze.

Iets na drieën speelt Black Mamba haar laatste track van de avond en na afloop brengt ze me naar huis. Ze lijkt zo fris als een hoentje.

Terwijl Black Mamba een volle Vooruit aan het dansen houdt, schuifel ik haar set weg met meneer Black Mamba. Het publiek wordt steeds wilder. De massa en de dj zwepen elkaar op, waardoor mijn fitness buddy op de dj-booth klimt. “Ik wilde dat altijd al eens doen. Dit voelde als het ideale moment.” De zaal straft haar er niet voor. Integendeel. Wel jammer van die gekookte eitjes die als midnight snack moesten dienen en door de schokken onder de tafel zijn gerold.

Black Mamba op vrijdag om acht uur ‘s ochtends, na onze laatste training.

Iets na drieën speelt Black Mamba haar laatste track van de avond en na afloop brengt ze me naar huis. Ze lijkt zo fris als een hoentje. Zelf voel ik me verfrommeld, afgeleefd en mensenmoe. Het vooruitzicht van weer een ontbijt met kip, eiwit en een shake helpt niet. Al wordt het stilaan duidelijk waarom Black Mamba leeft als een atleet. Terwijl ik zaterdagavond nog aan het recupereren ben van de vorige nacht, draait Black Mamba alweer op Stu Bru. “Is het al voorbij?” hoor ik haar op de radio zeggen. “Het gaat veel te snel. Ik wil meer.” Het is duidelijk, Black Mamba is verslaafd aan een hoog ritme.

