Een weekendje weg naar een erotische danswedstrijd op een nudistenresort

Als ik aankom bij Nudes-a-Poppin’ (NAP), een festival en schoonheidswedstrijd voor nudisten, lijkt het op elk ander festival. Er zijn verkeersregelaars en kaartjescontroleurs. Rihanna’s nieuwste hit speelt in de verte. Maar uit de opmerkingen en het gefluit dat ik naar mijn hoofd geslingerd krijg, blijkt het toch geen doorsnee feest te zijn. Ik word meerdere keren tegengehouden door mannen die met me op de foto willen. Als ik toestem, slaan ze hun armen om me heen en proberen ze mijn rokje op te tillen. Ik krijg ook veel vragen. “Hoe laat treed jij op?” en “Als jij wat laat zien, laat ik ook wat zien.”

NAP is een jaarlijks nudistenfestival, waar vooral vrouwen en een paar mannen het tegen elkaar opnemen in erotische wedstrijden. Meest Sexy Paaldanser, een wet T-shirt-contest, Beste Gesimuleerde Orgasme (geen seksuele handelingen toegestaan) en de ultieme prijs: Miss Nude Galaxy.

Het evenement wordt gehouden op de Ponderosa Sun Club, een nudistenresort in de staat Indiana. Het is normaal gesproken een plek waar gezinnen komen om vakantie te vieren, maar het erotische weekend brengt een hoop geld in het laatje. De meeste leden van het resort komen zelf niet naar het festival.

Ik praat met een man die me vertelt dat nudisme draait om inclusiviteit en openheid, en dat de seksindustrie draait om voyeurisme. Het is het verschil tussen kijken en niet kijken. Er zijn twee soorten bezoekers: mensen die ver weg van het podium zitten te zonnebaden met andere nudisten en mensen die met hun telelenzen dichtbij het podium staan. Op de flyer stond in koeienletters ‘NEEM JE FOTOTOESTEL MEE’, dus mannen komen vroeg op de dag om de beste plek te vinden om vagina’s te bekijken. Sommigen bieden aan om met me van plek te ruilen als ik mijn borsten laat zien. Ik sla even over.

Het evenement lijkt vooral een bijeenkomst van hobbyfotografen. Vrouwen lopen rond met een groep van tien of vijftien mannen met camera’s in hun kielzog. Ik kan geen tien meter lopen zonder dat iemand met me komt praten over fototoestellen. Wat voor flits ik gebruik, welke instellingen ik zou moeten gebruiken, of ik nog een goede camera kan aanbevelen. Ik sta met tegenzin een minuut of vijf te praten over de beste witbalans voor de kleur van vagina’s.

Ron Jeremy is er. Hij presenteert de boel en is tevens jurylid. Ik ben voor hem gewaarschuwd. Als ik eindelijk tijd krijg om een foto te maken met hem, kust hij mijn nek en wang en vertelt me dat ik alles mag doen met hem wat ik wil. Ik benader hem later nog eens, als hij wat minder druk is, om een betere foto te maken. Hij zegt: “Goed, maar alleen als je je uitkleedt.”

Aan het einde van dag twee zit het zwembad vol glitter en confetti. Er drijft een dun laagje zonnebrand op het oppervlak. De deelnemers, voornamelijk strippers die hun stripclub promoten, delen visitekaartjes uit. Het publiek begint met spullen inpakken nog voor de bekers worden uitgereikt.

Ik ga er ook vandoor. Ik kan geen pik meer zien.