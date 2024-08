Een wonderlijk openluchtmuseum midden in de Amerikaanse woestijn

Fotograaf Chris Pugmire was eigenlijk in de VS om met zijn vriend Doug Hancock een documentaire te maken over een professioneel rodeorijder, maar tijdens de lange autoritten van rodeowedstrijd naar rodeowedstrijd kwam hij zoveel mooie plekken tegen dat hij besloot die te fotograferen.

Een van de plekken waar Chris langs reed was Black Hat City, het terrein van Guy Murphy in de staat New Mexico. Op zijn land heeft Murphy een eigen openluchtmuseum aangelegd, samengesteld uit zo’n beetje alles wat hij kon vinden – van oude auto’s en zadels uit de wildwesttijd tot dierenschedels. Vroeger was het terrein open voor toeristen, maar toen de Democraten bij de verkiezingen de meeste stemmen haalden in New Mexico besloot Murphy – een Republikein in hart en nieren – zijn museum op slot te doen.

Guy Murphy in Black Hat City

Toen Murphy ontdekte dat Chris bezig was met een documentaire over rodeo’s mocht hij toch naar binnen – Murphy reed in een vorig leven zelf ook op stieren. Chris kreeg een rondleiding en maakte onderstaande foto’s van deze wonderlijke plek, midden in de Amerikaanse woestijn.