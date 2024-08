Een youtubekanaal vol spoorwegovergangen is precies zo dope als het klinkt

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw. In deze rubriek vissen we elke keer één krent uit die enorme hoeveelheid pap, en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Deze week is die krent het youtubekanaal Spoorwegovergangen Nederland.

Youtubekanaal: Spoorwegovergangen Nederland

Videos by VICE

Subscribers: 100.443

Wat is het: Een youtubekanaal met niets anders dan video’s van spoorwegovergangen. Justus, de beheerder van het kanaal, uploadt vier video’s per dag van treinen die een overweg passeren. Steeds verlopen de video’s volgens hetzelfde stramien: eerst is er de overweg. Dan beginnen de belletjes. Vervolgens gaan de bomen naar beneden – hoewel er ook video’s van overwegen zonder slagbomen tussenzitten – en komt de trein voorbijgeraasd. Daarna gaan de bomen weer omhoog, stoppen de belletjes met rinkelen en gaat het leven weer door alsof er niet net een enorm geel gevaarte met een rotgang voorbij is komen vliegen. Enfin, je kent het principe van de spoorwegovergang. Hoewel de naam anders doet vermoeden staan op het kanaal overigens niet alleen spoorwegovergangen in Nederland. Regelmatig gooit Justus er een video uit Duitsland of Italië tussendoor.

Waarom het fantastisch is: Als je als kind hebt gevoetbald of gehockeyd of een andere sport hebt gespeeld op een veld dat vlak langs een spoorlijn lag, dan ben je ongetwijfeld bekend met de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de trein. De wedstrijd kon dan wel spannend zijn, als er een trein voorbij kwam stopte je toch even met hollen om die trein te checken. Of was ik de enige die dat deed? Nee toch?

Hoe dan ook: ruim honderdduizend mensen can’t be wrong. Ruim honderdduizend mensen volgen dit kanaal op YouTube, dus moét er wel iets heel erg dope aan zijn.

Ik snap die honderdduizend mensen wel. Deze video’s zijn niet alleen een ode aan het Hollandse landschap en onze infrastructurele werken in al hun pracht, ze bieden ook houvast. Je weet wat er gaat komen, de bellen, de bomen, de trein, en je hoopt natuurlijk een klein beetje dat het mis gaat, maar dat gaat het nooit, en dat is eigenlijk ook wel lekker geruststellend.

Dat die aantrekkingskracht werkt bij het grote publiek blijkt wel uit onderstaande video van het dieseltreintje tussen Zwolle en Enschede. De onderstaande video heeft meer dan 16 miljoen views. Dat is bijna evenveel views als er mensen in Nederland zijn. Bijna heel Nederland heeft gekeken naar een voorbijrijdende trein.

Zelf kijk ik deze video’s het liefste omdat ze zo lekker de tijd doden. Zoals Lil Kleine op vakantie biljetten van 500 euro aan stukken scheurt om aan iedereen en zichzelf duidelijk te maken dat hij geld zat heeft, zo kijk ik graag de hele dag naar video’s van Spoorwegovergangen Nederland, als het ultieme bewijs dat ik heel veel tijd over heb. Mocht jij dat ook hebben, leef je dan lekker uit en kijk nog even naar de onderstaande video’s: