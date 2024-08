Eenvoudige auberginecurry

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Benodigdheden

voor de curry:

3 grote aubergines

3 middelgrote uien

3 groene pepers, zaden verwijderd en fijngehakt

1 stuk gember (5 cm), geschild en geraspt

1 eetlepel gemalen cayennepeper

1 theelepel komijnzaad

2 grote tomaten, ontpit en in grove stukken gehakt

zout en vers gemalen zwarte peper, naar smaak

koolzaadolie

verse koriander



Om erbij te serveren:

volle yoghurt

30 gram ongezouten boter, in blokjes

rijst

platbrood

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Prik met een mes gaatjes in de aubergines en wrijf ze in met 3 eetlepels olie. Plaats op een bakplaat en bak ongeveer 30 minuten tot de schil zwart geblakerd is. Laat afkoelen, en schep het vruchtvlees eruit. Zet het vruchtvlees apart.

2. Verhit 2 eetlepels olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg het komijnzaad toe en rooster ongeveer 30 seconden tot ze beginnen te springen. Roer goed, zodat de zaadjes niet verbranden. Voeg vervolgens de uien toe en bak deze in 3 tot 4 minuten goudkleurig. Voeg de groene pepers en de gember toe en laat 3 tot 4 minuten bakken.

3. Voeg de cayennepeper en de tomaten toe en kook deze in ongeveer 8,5 minuten zacht tot je de tomaat en de uien makkelijk kunt prakken. Zet het vuur naar medium en voeg het vruchtvlees van de aubergines toe. Sudder 3 minuten en breng op smaak met zout en peper. Roer nu de boter door de curry en serveer direct met de yoghurt, koriander, rijst en platbrood.