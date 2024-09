Ik vroeg een eerstehulpverlener bij festivals waarom mensen op haar post belanden

Het festivalseizoen is in volle gang en dat betekent keihard zuipen, dansen, drugs en seks in tenten. Omdat deze zomer zo warm is, hebben veel festivals extra maatregelen genomen om te voorkomen dat de bezoekers bij bosjes tegen de vlakte gaan. “Want alcohol slaat extra hard in met deze hitte,” zegt Mariëlle Geraets-Timmermans, die als eerstehulpverlener op festivals werkt en gespecialiseerd is in drank- en drugsincidenten. Omdat ik wilde voorkomen dat ik zelf op haar EHBO-post zou eindigen, belde ik haar op om te vragen met wat voor problemen mensen bij haar belanden en hoe je deze kunt voorkomen. En maakte ik een handig lijstje met de grootste fouten die je op een heet festival kunt maken.

Overdosis

Geraets-Timmermans maakt het aan de lopende band mee: mensen die te veel hebben genomen. “We hadden laatst nog iemand die helemaal agressief was van te veel ketamine. Hij probeerde de hulpverleners te slaan. Dan is het best lastig om bijvoorbeeld een hartslag te meten,” zegt ze. De meeste overdoses die Geraets-Timmermans tegenkomt, zijn echter van xtc en ghb. “Het is niet moeilijk te herkennen. Iemand met een ghb-overdosis ziet er erg sloom uit en iemand met een xtc-overdosis juist heel alert.”

Een overdosis heb je zo binnen; vooral als je niet precies weet wat je slikt. “De meesten die binnenkomen zijn mensen die normaal gesproken een pil van 180 milligram nemen en dan zonder erbij na te denken een pil van 200 milligram hebben genomen. Of mensen die toevallig een pil hebben gekocht die sterker is dan gemiddeld.”

“Met name een combinatie van uppers en downers is riskant.”

Laat dus testen wat je neemt. Het kan een groot verschil maken. Dit geldt natuurlijk voor alle drugs. Langsgaan bij de GGD of Jellinek kan je zomaar een enkeltje EHBO-post besparen. Mocht je nou toch onzorgvuldig gaan slikken of snuiven, zorg er dan in ieder geval voor dat er een vriend in de buurt is die nuchter blijft. “Want als je bewusteloos bij ons binnen wordt gebracht zonder dat we weten wat je hebt gebruikt, kunnen wij weinig doen.”

Snuiven, zuipen en slikken

De enige manier om nog sneller op de EHBO te belanden, is door van alles door elkaar te nemen. Dit kan op allerlei manieren en is een behoorlijk ongezonde gewoonte. Geraets-Timmermans drukt ons op het hart op te passen met het combineren van alcohol en (verschillende soorten) drugs. “Mensen weten dat wel, maar doen het vaak toch. Een tijdje geleden kwam er een jongen binnen die xtc, ghb, speed en alcohol had gebruikt. Hij was er behoorlijk slecht aan toe. We hebben hem met spoed naar het ziekenhuis laten vervoeren. Met name een combinatie van uppers en downers is riskant.” Misschien is het dus niet ideaal om nog even dat jointje te roken om in slaap te komen na tien lijnen speed.

Onder downers vallen trouwens ook kalmeringspillen. (Mocht je die nodig hebben, kun je je sowieso afvragen of drugs wel echt je ding is.) Bij mensen die dan toch een flinke cocktail aan drank en drugs hebben genomen, is het grootste probleem volgens Geraets-Timmermans dat ze vaak niet durven te vertellen wat ze allemaal gebruikt hebben. “Dit is behoorlijk onhandig, want als we dat niet weten kunnen we je niet helpen.” Kortom: ook al heb je nog zo’n domme combinatie van drank, drugs en chillpillen genomen, spoed je naar de EHBO-post en wees eerlijk. Geraets-Timmermans en haar collega’s zullen het echt niet aan de politie vertellen. “Dat mogen we niet eens doen.”

Vuile xtc en amateur-ghb

Behalve te veel nemen of te veel door elkaar nemen, kan je ook nog gewoon troep nemen. Regelmatig slaan instellingen als het Trimbos-instituut alarm over gevaarlijke vervuilde xtc, of verkeerd gemaakte ghb. “Een teveel aan bepaalde grondstoffen in ghb zorgt voor brandwonden in je mond, keel en slokdarm. En dat is geen pretje.” Hoe je voorkomt dat je bezwijkt aan slechte xtc of een weggebrande slokdarm door huis-tuin-en-keuken-G? Testen dus. Als je het echt te veel gedoe vindt om dit te doen, probeer dan altijd eerst een heel klein beetje van je voorraadje. Zo merk je bijvoorbeeld de verbrandingsverschijnselen van slechte G op voordat je het je keel in giet.

Slechte trip

De dag dat ik een flinke bad trip kreeg staat me nog zeer helder voor de geest. Het was het meest angstaanjagende dat ik ooit heb meegemaakt, en dat van slechts een jointje. “Maar ook van xtc-pillen gaan veel mensen bad,” zegt Geraets-Timmermans. “Ze zijn angstig, verward of heel erg somber.” De beste manier om zo’n bad trip te voorkomen is volgens haar door rekening te houden met hoe je je voelt. “Als je je nou al een beetje agressief, angstig of somber voelt, neem dan niet te veel drugs, want het versterkt je gemoedstoestand.” Wil je je festival dus niet ervaren als de sfeer die wordt neergezet in The Pianist, neem dan alleen drugs als je lekker in je vel zit.

Voet- en vechtwonden

Na deze lijst zou het bijna verbazen, maar niet alleen vanwege drank en drugs belanden mensen op de EHBO-posten van festivals. De meest voorkomende reden, naast drank- en drugsgebruik, zijn voetklachten. “We hebben vooral veel mensen met verzwikte enkels en voetwonden, omdat ze op slippers lopen. Doe dus goede schoenen aan.” Natuurlijk hoef je er niet bij te lopen alsof je met je tante op wandelvakantie bent, maar zorg in ieder geval voor een stevige zool, zodat rondzwervende stukken glas niet in je hiel belanden.

“Omdat mensen natuurlijk een slokkie op hebben, moeten we ze vaak vragen om weg te gaan als er een zieke of gewonde binnenkomt.”

Je hoofd beschermen is lastiger, en dat is vaak nou net het doelwit bij een ouderwetse festivalruzie. “Mensen gaan regelmatig een potje vechten onder invloed van middelen. Het resultaat daarvan zit op mijn post.” Er wordt op festivals ook nog weleens een hard voorwerp rondgegooid in het publiek. Als je pech hebt, landt dat op jou. Alhoewel het niet heel stoer is om een helm op te zetten tijdens het raven, zou je het dus toch kunnen overwegen. Want ik weet uit ervaring dat het geen pretje is om een vol blik bier met je achterhoofd op te vangen.

Verveling

We hebben het allemaal wel eens gedaan: op een of ander festival een beetje lullen met de eerstehulpverleners. Het is fijn om even een gesprekje te voeren met iemand die niet compleet naar de tering is en wie weet hoor je nog wel iets interessants van al die vriendelijke vrijwilligers. Alhoewel Geraets-Timmermans het heel gezellig vindt dat er regelmatig festivalbezoekers komen buurten, is het soms wel lastig dat ze niet aanvoelen wanneer het tijd is om te gaan.

“Omdat mensen natuurlijk een slokkie op hebben, moeten we ze vaak vragen om weg te gaan als er een zieke of gewonde binnenkomt.” Maar dat is dan volgens haar dan ook het enige nadeel. “Ik heb zo allemaal interessante gesprekken met mensen. Sommigen herkennen me van andere festivals, een enkeling komt zelfs speciaal naar de EHBO-post om te kijken of ik er weer ben. Festivalgangers zijn vaak hele sociale mensen. En het sociale aspect is wat mijn werk juist leuk maakt.”