Wie zegt dat skaters alleen maar rommel uit de supermarkt eten? Doordat 5Boro proskater Jordan Trahan dagelijks van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat buiten is met zijn skateboard, kent hij de allerbeste eetplekken van de Lower East Side van New York. In deze aflevering neemt hij ons mee naar zijn favoriete spots voor een dag vol skaten, zieke broodjes, pizza en Vietnamees.