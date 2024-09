Eet anders gewoon je kerstboom op

Je instagramfeed barst waarschijnlijk uit zijn voegen door alle foto’s van kerstbomen vol ballen, linten en snoepjes. Maar op zes januari staan de bomen op de stoep. Leeg, zielig en eenzaam in de goot.

Ontwerpers Lauren Davies en Julia Georgallis denken dat dat niet hoeft. In plaats van weggooien, zeggen de twee dat we ze op moeten eten. Als proefkonijn voor hun experiment zocht ik uit of koken met een dennenboom een goed idee is.

De Londense ontwerpers Lauren Davies (links) en Julia Georgallis (foto door de auteur)

Davies en Georgallis werken allebei graag met aparte ingrediënten. De ontwerpstudio van Davies, HEKA, is geïnspireerd door de “alchemie van de natuur” en Georgallis heeft een nomadische bakkerij die The Bread Companion heet.

“Mijn werk gaat vooral over aroma’s, Julia experimenteert meer met aparte ingrediënten en recepten,” legt Davies uit. “We zijn allebei geïnteresseerd in duurzaamheid en nieuwe manieren om afval te verminderen.”

“Het idee om te koken met een kerstboom paste precies bij onze ideeën,” voegt Georgallis toe. “We deden research naar wat andere mensen met coniferen deden in de kookwereld, maar er is weinig informatie over mensen die hun kerstbomen opeten.”

Het spar-kaasgerecht, foto door Julia Georgallis

De eerste stap was checken of het veilig is om de bomen te eten. “Dat was lastig,” zegt Davies. “Alle sparren, zilversparren en dennen zijn eetbaar, maar taxus is extreem giftig. Het zijn wel allemaal coniferen, dus vanaf het begin hebben we de taxus goed leren herkennen, zodat we die konden vermijden.”

“Nu we weten waar we naar zoeken, zien we taxusbomen overal,” zegt Georgallis. “Het belangrijkste verschil is dat er rode besjes aan zitten en dat de naalden in een spiraal groeien vanaf de takken.”

Rode biet en met spar gepekelde zalm, foto door Julia Georgallis

Vervolgens concentreerde het duo zich op de smaken die ze uit de kerstbomen konden halen. “De hoofdsoorten die mensen kopen zijn Nordmann-spar, douglasspar, blauwspar en fijnspar,” zegt Davies. “In Scandinavische landen roken ze voedsel boven dennenhout en ze pekelen veel, dus daar gingen we mee experimenteren. We experimenteerden met meerdere boomsoorten totdat we succes hadden.”

“Als eerste maakten we Schotse eieren met dennennaalden aan de buitenkant en fijnspar-mayonaise. Het was afschuwelijke gerecht dat we maakten,” zegt Georgallis. “We twijfelden of het überhaupt wel een goed idee was.”

Foto door Johanna Derry.

“We concentreerden ons vervolgens op de blauwspar, die heeft een sterke citrussmaak en -geur, en de douglasspar, die is subtieler en heeft meer kerstachtige geuren en een grasachtige smaak. Dat overheerst niet zo in recepten,” zegt Davies. “We hebben een hele blauwspar gebruikt tijdens de experimenten, dus we moesten er nog een halen.”

“We moesten was hoop uitvogelen om bij de recepten te komen die we nu hebben,” zegt Georgallis. “We ontdekten dat blauwspar heel goed smaakt als je het zoet, en dat het een soort balsamicosmaak krijgt als je het in azijn laat weken. Douglasspar is ook heel goed te combineren met appel of citroen. Dit waren echt overwinningen!”

Nadat ze erachter kwamen dat het niet alleen mogelijk was, maar ook nog eens lekker om een kerstboom te eten, besloten Georgallis en Davies om hun idee te testen bij een restaurant bij Londen.

Ik ga naar dat restaurant om te proeven. Elk gerecht heeft iets van dennenboom erin: rode kool met spargepekelde zalm, spar-pickles, lam en retsina-tajine, dengerookte bloemkool, spar-tzatziki, couscous met dennennoten, dennenpudding en zelfs spar-ijs.

Foto door Julia Georgallis.

“Een aantal dingen moesten we kopen, zoals de retsina, (wijn met harssmaak), en de dennennoten,” legt Davies uit. “Maar alle andere dennenhapjes komen rechtstreeks van de kerstboom af. Verrassend genoeg is het niet zo heel raar om te eten.”

“Het is heel gaaf om mee te experimenteren,” zegt Davies. “Pickles, chutneys en extracten zijn een goede en goedkope manier om te beginnen. Iedereen moet ook proberen om er ijs van te maken. Kijk, alle borden zijn helemaal schoongelikt.”

Denk dus twee keer na voordat je met Driekoningen je kerstboom bij het grofvuil zet. Je kan er ook een prima maaltijd van maken.