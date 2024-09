Egbert maakt voor de verandering een neurotische rammer

Jeetje, wat gaan m’n nekharen overeind staan van de gillende synthesizers op de track Wild van Egbert. Doorgaans maakt hij melodieuze, warme techno. Zijn platen zitten in de platentassen van Adam Beyer, Sven Väth, Paco Osuna en zijn mentor Secret Cinema. Zijn nieuwe track Wild daarentegen is geen warm bad en geen roze wolkje, maar een neurotische, paranoïde rammer met loeiende sirenes. Het is net de Booster Maxx op de kermis: als je denkt dat het hoogtepunt wel bereikt is, gaat-ie gewoon nog een keer over de kop. De EP Wild verschijnt 3 oktober op Mindshake Records, maar aan ons de eer om je de gelijknamige track hieronder voor het eerst te laten horen. Ik belde Egbert er ook even over op.

THUMP: Ha Egbert! Hoe boos was je toen je deze track maakte?

Egbert: [lacht] Dat viel wel mee. Ik had heel veel naar de sound van Paco Osuna geluisterd, en ik wilde dat deze track heel ver over de toeren zou gaan. Hij gaat in het rood, echt waar.

Dat verbaast me niets. Hoe besluit je om zo’n compleet geflipte synthlijn te gebruiken?

Dat komt vooral door het live te spelen. Zeker in grote zalen wil je dat het extremer wordt, dan ga je vanzelf dingen oversturen. Op een hele grote dansvloer werkt dat supergoed, terwijl ik thuis al gauw zou denken: hm, wordt dit niet te lomp?

Dus je hebt hem al live gespeeld. Gaat het dan los?

Jazeker! Ik ontwikkel al mijn tracks ook een beetje tijdens shows. Ik draai een schetsversie, kan het elk weekend uitproberen, en op die manier kom je er ook achter dat dingen harder of zachter moeten. Ik heb deze track al zeker vijftig keer gespeeld. En ja, dan is het wel feest. Deze track is qua volume zo ontzettend hard, ik kan het met andere tracks niet evenaren. Ik heb het geprobeerd te analyseren, maar snap nog steeds niet hoe dat komt.

Je bent erg perfectionistisch en vrijwel nooit tevreden. Hoe lang was je bezig met deze track?

Aan sommige tracks werk ik al tien jaar, deze ging relatief snel. Een jaartje, denk ik. Ik werk meestal aan zo’n honderd projecten tegelijk. ’s Ochtends mix ik wat oudere tracks af, ’s middags maak ik een beginnetje van iets nieuws. Zo probeer ik elke week iets compleet nieuws te draaien, dat houdt je fris en scherp.

Je geeft al je tracks gewoon Nederlandse namen, zoals Elektriciteit en Knapperig. Hoe reageert een Spaans label als Mindshake daarop?

De eerste keer dat ik Nederlandstalige titels gebruikte bij een buitenlands label, was bij Cocoon. Ze hadden het al uitgebracht en geen flauw idee wat het betekende. Ik vond het bizar: ik kan dus ook iets naars zeggen. Dat doe ik niet hoor. Er zit wel een verborgen boodschap in. Wat? Dat ga ik je niet vertellen.

Wild verschijnt op 3 oktober via Mindshake Records. Egbert speelt op 22 oktober tijdens Amsterdam Dance Event op het Dockyard Festival aan de NDSM Werf.