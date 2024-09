Ehm, Thierry Baudet, misschien moet je nu ophouden neppeilingen te retweeten

Het is niet moeilijk om schamper te doen over Thierry Baudet, en zijn Forum voor Democratie, de club waarmee hij volgens een eigen peiling 4 – 6 zetels kan halen in de Tweede Kamer. Hij lijkt aan een behoorlijk heftige vorm van zelfoverschatting te lijden, vooral omdat de reguliere peilingbureau’s FvD op 0 – 1 zetels inschatten en niet eens als aparte partij vermelden.

Bovendien valt hij met zijn kakkineuze dictie, in combinatie met zijn eerdere escapades met de brute vrouwenversierder Julien Blanc, nogal buiten de boot. Als je, zoals ik, niet houdt van overdreven opgesmukt taalgebruik is het best lastig om zijn recente toespraak op het partijcongres van FvD niet ook een beetje grappig te vinden. “Wij zijn het vlaggenschip van de Renaissancevloot. De andere schepen kunnen volgen.” Tja.

Maar zijn kritiek dat 10.000 mensen in Nederland de leuke baantjes in Nederland onderverdelen is zo gek nog niet, en als we iets hebben geleerd in 2016 is het om politieke buitenstaanders vooral niet te onderschatten. Het Oekraïneverdrag, een initiatief van o.a. Baudet, Brexit en de verkiezingen in de VS vielen allemaal anders uit dan gedacht.

Baudet speelt hier slim op in door steeds opnieuw super hoge peilingen door te plaatsen op Twitter. Gister retweette hij een bericht van een peilingbureau Peiling2017 dat de FvD uit zou komen op 3 – 12 zetels. De tweet is inmiddels verwijderd, net als een excelsheet van hetzelfde bureau waarin de partij uitkomt op 5 zetels.

Wat het extra verdacht maakt is dat Peiling2017 ongeveer tegelijk is opgericht als FvD. Omdat het Twitteraccount is gewist en de website www.peiling2017.nl is verwijderd, besloot ik op onderzoek uit te gaan.

Robert Schueler en Jeroen Kester (Ipsos) hadden er nog nooit van gehoord. “Wij kunnen er ook niets over vinden, in onze peilingen zien we in ieder geval nog geen aanhang voor FvD. Ze blijven op 0 zetels.” Maurice de Hond was stelliger met: “Ik ken ze niet. Lijkt een vorm van cabaret. Heeft niets met onderzoek te maken.” Tom Louwerse (Universiteit van Leiden en Peilingwijzer) zei: “Ik heb geen idee welke organisatie hierachter zit (of het überhaupt meer is dan een website en twitteraccount) en wat voor soort methode ze (zouden) gebruiken. Tot dat duidelijk is zou ik deze ‘peilingen’ negeren.”

In een kort telefoongesprek zei Thierry Baudet tegen Motherboard dat de club ook bij hem niet bekend is, en dat “het gewoon een retweet was.” Toen ik zei dat een retweet met 24.000 volgers op Twitter niet ‘gewoon een retweet’ is, maar behoorlijk veel invloed kan hebben op mensen, zei hij “ja, misschien heb je daar gelijk in, maar je kan ook denken, naja.” Hij ontkende ook dat FvD verbonden is aan ‘Peiling2017’.

Het is wel opvallend dat deze partij nu als eerste de claims van FvD bevestigt dat de peilingen er massaal naast zitten. De interne peiling die FvD vorig jaar uit liet voeren kwam ook al op zes zetels terecht, terwijl alle andere peilingen nog op nul stonden. Toen ik hem vroeg wat dat voor bedrijf dat onderzoek heeft uitgevoerd zei hij dat “het een bedrijf uit Zuid-Afrika” is. Welk bedrijf dat is? “Daar willen we liever niets over zeggen.”

Het is niet heel betrouwbaar als partijleiders, hoe klein de partij ook is, geknutselde excelsheets van niet bestaande peilingbureau’s onder hun volgers gaan verspreiden die enorme verkiezingsoverwinningen beloven. Peilingen die ook nog eens precies bevestigen wat een interne peiling van FvD van een bedrijf uit Zuid-Afrika heeft beweerd.