Ehm, Thierry Baudet, misschien moet je nu ophouden neppeilingen te retweeten

Het is niet moeilijk om schamper te doen over Thierry Baudet, en zijn Forum voor Democratie, de club waarmee hij volgens een eigen peiling 4 – 6 zetels kan halen in de Tweede Kamer. Hij lijkt aan een behoorlijk heftige vorm van zelfoverschatting te lijden, vooral omdat de reguliere peilingbureau’s FvD op 0 – 1 zetels inschatten en niet eens als aparte partij vermelden.

Bovendien valt hij met zijn kakkineuze dictie, in combinatie met zijn eerdere escapades met de brute vrouwenversierder Julien Blanc, nogal buiten de boot. Als je, zoals ik, niet houdt van overdreven opgesmukt taalgebruik is het best lastig om zijn recente toespraak op het partijcongres van FvD niet ook een beetje grappig te vinden. “Wij zijn het vlaggenschip van de Renaissancevloot. De andere schepen kunnen volgen.” Tja.



