Eigenlijk is het iedere week Museumweek

De afgelopen twee weken schreven we over de Nationale Museumweek, die dit jaar plaatsvond van 8 t/m 14 april. Tijdens die week organiseerden musea in heel Nederland activiteiten, om te laten zien hoe ongelofelijk vet Nederlandse musea zijn. Het is niet voor niets dat miljoenen toeristen elk jaar hier naartoe komen om in onze musea te kijken naar de kunst die je nergens anders in de wereld vindt. Maar ook buiten de bekende musea, waar het grootste deel van die toeristen op af komt, is er zo veel te ontdekken dat het je bijna zou gaan duizelen.



Tijdens de afgelopen museumweek bezochten bezochten we het Universiteitsmuseum Utrecht, waar we een opgezette draak tegen het lijf liepen, voerden diepe gesprekken over maskers in het Textielmuseum in Tilburg, gingen ondergronds in Valkenburg en spraken bezoekers van het concert van Latifah in het Amsterdam Museum over hun liefde voor kunst en hiphop.

Daarnaast waren er natuurlijk nog veel meer activiteiten waar we niét over hebben geschreven. Misschien heb jij bijvoorbeeld je nieuwe museumbuddy gevonden tijdens een van de museummatch-events die tijdens de Museumweek werden georganiseerd in musea in het hele land, waarbij mensen met een Museumkaart op basis van hun kunstvoorkeuren met elkaar gematcht werden. Of misschien heb je in de afgelopen weken ergens in het land het gigantische gouden ruimtepak van André Kuipers zien staan – een uitnodiging om in de Space Expo in Noordwijk het echte pak te gaan zien waarmee Kuipers de ruimte in ging.

Het thema van de museumweek was dit jaar ‘Ons echte goud’. Want goud is wel geinig, maar de dingen die in alle Nederlandse musea staan en hangen zijn veel waardevoller dan wat glimmend edelmetaal. Ons culturele kapitaal is misschien wel het belangrijkste bezit dat we hebben, en dat heeft een groot voordeel: je kunt als je een uurtje vrij hebt zo een willekeurig museum binnenwandelen om het met je eigen ogen te gaan zien.

De volgende Nationale Museumweek vindt plaats van 20 t/m 26 april 2020. Dat is pas over een jaar, maar je hebt geen enkel excuus om zo lang te wachten tot je weer eens een museum bezoekt. Er zijn namelijk honderden musea in Nederland die jouw bezoek meer dan waard zijn, van het Groninger Museum tot het Bonnefantenmuseum in Maastricht, en van het Rijksmuseum in Amsterdam tot het Missiemuseum in Steyl. Bovendien heeft elk museum weer iets anders te bieden. Of je nou houdt van moderne kunst, van de gouden eeuw, of iets wilt leren over de geschiedenis of juist over de toekomst, er is voor elke smaak een plek waar je naartoe kunt. Je zou elke dag van het jaar naar een ander museum in Nederland kunnen gaan, en zelfs dan houd je nog genoeg musea over waar je niet bent geweest. Als je wil is het eigenlijk elke week Museumweek.