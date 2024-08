Het nieuwe festival Eilân belooft veel, maar of het doorgaat is nog de vraag

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je een slag in de rondte te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Feesten op een eiland, met goede muziek en een selecte groep bezoekers, die slapen in luxe tenten, bungalows of op schepen. Dat is zo ongeveer wat de organisatoren van FYRE Festival in gedachten moeten hebben gehad, en het is ook precies het idee van de bedenkers van eilân, een nieuw festival dat van 12 tot 15 september plaatsvindt op Terschelling. Oké, de Waddeneilanden zijn de Bahama’s niet, en het is nog maar de vraag hoeveel supermodellen er naar eilân komen, maar toch. Desondanks worden naar verwachting vandaag de laatste van de in totaal vijfduizend kaarten verkocht, nauwelijks een dag nadat de ticketverkoop begon. Maar eilân heeft nog een overeenkomst met FYRE: het is nog niet helemaal zeker of het festival wel doorgaat.



De gemeente Terschelling weet nog niet zeker of de vergunningsaanvraag voor eilân, die eind vorig jaar werd ingediend, goedgekeurd wordt. De komende weken gaat de gemeente zich over de aanvraag buigen, waarna bewoners van het eiland ook nog bezwaar kunnen maken. Burgemeester Bert Wassink van Terschelling zei gisteren in de Leeuwarder Courant dat de eilanders niet per se op het festival zitten te wachten. ”Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar naar mijn idee denkt een groot deel van de eilanders: moet dit wel, hebben we daar nog wel behoefte aan,” aldus de burgemeester.

Dat de kaartverkoop voor eilân toch al is begonnen, is de verantwoordelijkheid van de organisator, laat woordvoerder Marjolijn Izeboud van de gemeente Terschelling aan VICE weten. “Daar hebben wij verder niets mee te maken. Maar er bestaat dus een mogelijkheid dat de vergunning niet wordt verleend, of in een andere vorm.”

Volgens organisator Rob Simon van Chasing the Hihat is er niet zoveel aan de hand. “Het klinkt misschien raar, maar het is eigenlijk heel normaal dat festivals op deze termijn nog geen vergunning hebben,” vertelt hij aan VICE. “Daar is ook niet zo veel aan te doen. Je kan helaas niet al twee jaar van tevoren een vergunningsaanvraag indienen. Nu wordt er in de Leeuwarder Courant de indruk gewekt dat de kans heel klein is dat er een vergunning wordt afgegeven. Daar waren wij ook een beetje door verrast, want onze lezing is heel anders. Wij hebben al maandenlang een heel constructief en professioneel overleg met de ambtenaren op Terschelling.”

Het kan ook gaan stormen, of er kan een boot zinken die mensen naar het festival brengt.

Toch geeft hij toe dat het nog niet honderd procent zeker is dat het festival inderdaad door kan gaan. “Er zijn een miljoen factoren die bij elk evenement beren op de weg kunnen veroorzaken. Het kan ook gaan stormen, of er kan een boot zinken die mensen naar het festival brengt,” zegt hij.

Ook over het gebrek aan enthousiasme over het festival onder bewoners van Terschelling maakt Simon zich niet veel zorgen: “Wij zijn al sinds het begin aan het praten met zoveel mogelijk eilanders. Er zijn bij ons tot nu toe alleen maar positieve reacties geweest.”

En als het toch niet lukt met de vergunning? “Dan gaat het niet door,” zegt Simon. “Dan krijgen de mensen hun geld terug. Maar dat is een scenario waarvan ik niet denk dat het ooit realiteit gaat worden.”

De organisatoren maken zich dus nog weinig zorgen, maar mocht je al een ticket voor eilân hebben gekocht, dan kan het geen kwaad om voor je in september naar Terschelling vertrekt voor de zekerheid genoeg Evian in te slaan. Je weet immers nooit wat je in het uiterste geval voor een paar flesjes water gaat moeten doen.

