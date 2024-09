Eind dit jaar werkt WhatsApp op miljoenen telefoons niet meer

Veel mensen moeten deze maand nog even snel hun telefoonsoftware updaten of zelfs een nieuwe telefoon kopen. Doen ze dit niet, dan kan hun sociaal leven wel eens totaal in de soep lopen. WhatsApp werkt binnenkort namelijk niet meer op verouderde software, aldus Mirror.

Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor Nederlanders. Zo bleek begin dit jaar dat WhatsApp met 9,8 miljoen gebruikers het grootste socialemediaplatform van Nederland is, waarvan 7 miljoen mensen de app dagelijks gebruiken. We zijn dus erg afhankelijk van de app geworden.

“Ondanks dat deze telefoons ons ver hebben gebracht, bezitten zij niet de benodigde capaciteit voor toekomstige WhatsApp-functies,” schrijft een woordvoerder van WhatsApp. Dus maakt jouw telefoon gebruik van één van de volgende platformen, dan zal je snel moeten updaten: Android 2.1 en Android 2.2, Windows Phone 7 en tot slot iPhone 3GS/iOS 6.

Dit komt er op neer dat mensen met bijvoorbeeld een iPhone 4, 4S of 5 die niet de nieuwste software heeft, geen gebruik meer kunnen maken van de app. En wie nog steeds een iPhone 3GS heeft en wil blijven WhatsAppen, zal nu toch echt een nieuwe telefoon moeten kopen.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal platformen die WhatsApp in ieder geval tot 30 juni 2017 wel ondersteunt maar die later ook komen te vervallen. Wie een telefoon heeft die op Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 en Nokia Symbian S60 draait, mag al voorzichtig gaan denken over een nieuwe telefoon, of in ieder geval een nieuw besturingssysteem. De oorspronkelijke deadline voor deze software stond namelijk ook op het einde van dit jaar.