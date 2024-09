Eindelijk bewijs waarom je veters steeds los gaan

Christopher Daily-Diamond is gek op nette schoenen, maar deze PhD-student liep altijd tegen hetzelfde probleem aan.

“Zelf wanneer ik mijn veters heel strak strik, blijven ze niet zolang zitten als ik wil,” vertelde Daily-Diamond. “Ik moet ze meerdere keren op een dag strikken en ik vroeg me altijd af: ‘Hoe kan dat nou?’”

Terwijl andere mensen blijven klagen over zo’n alledaags probleem als dit, besloot Daily-Diamond, student werktuigbouwkunde aan de University of California Berkeley, actie te ondernemen. Hij heeft besloten om dit tot op de bodem uit te zoeken hoe dit kan en hoe we dit in hemelsnaam kunnen oplossen.

