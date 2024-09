Eindelijk bewijs waarom je veters steeds los gaan

Christopher Daily-Diamond is gek op nette schoenen, maar deze PhD-student liep altijd tegen hetzelfde probleem aan.

“Zelf wanneer ik mijn veters heel strak strik, blijven ze niet zolang zitten als ik wil,” vertelde Daily-Diamond. “Ik moet ze meerdere keren op een dag strikken en ik vroeg me altijd af: ‘Hoe kan dat nou?’”

Terwijl andere mensen blijven klagen over zo’n alledaags probleem als dit, besloot Daily-Diamond, student werktuigbouwkunde aan de University of California Berkeley, actie te ondernemen. Hij heeft besloten om dit tot op de bodem uit te zoeken hoe dit kan en hoe we dit in hemelsnaam kunnen oplossen.

Er zijn een aantal krachten die bijdragen aan het losgaan van je veters, blijkt uit het onderzoek dat dinsdag gepubliceerd is in Proceedings of the Royal Society A. Daily-Diamond en zijn mede-onderzoekers hebben dit onderzocht door iemand met een hogesnelheidscamera te filmen terwijl hij op een loopband rent tot zijn veters los gaan.

Ze ontdekte dat door de traagheid die ontstaat wanneer je stappen zet de lussen en de losse eindjes van je veters naar voren slingeren. Deze kracht samen met het stampen van je voet, zorgt er voor dat je knoop en uiteindelijk je hele veter los komt.

De onderzoekers hebben ook nog iets opmerkelijks ontdekt: alleen de slingerbeweging of het stampen zijn niet genoeg om je veters los te maken. Je moet echt wandelen of rennen om de knoop te laten verdwijnen. De krachten zijn verrassend intens: door het aanbrengen van een draadloze versnellingsmeter op verschillende schoenen hebben de onderzoekers ontdekt de kracht die op de veter uitgeoefend wordt ongeveer gelijk staat aan de kracht die Apollo-ruimtevaartuigen doorstaan als ze terugkeren door de dampkring.

“Dat is veel meer dan wij in eerste instantie dachten,” vertelt Daily-Diamond.

Het goede nieuws is dat er een manier is om je veter minder snel los te laten komen: verander je manier van strikken. Daily-Diamond en zijn team hebben een kleine aanpassing gedaan aan hoe we normaal gesproken onze schoenen strikken (je strikt ze simpelweg hetzelfde, maar haalt het losse eind door de andere kant van de lus) en ontdekten dat de strik veel langer bleef zitten.

De onderzoekers zijn zo aardig geweest deze uitleg in het paper te zetten. Beeld via Proceedings of the Royal Society A.

De andere optie? Stop je veters in je schoenen om de inertie op de strik te verlagen. De schoenenliefhebber is hier alleen niet erg enthousiast over.

“Het is in mijn ogen een beetje stom, maar het lost zeker dit probleem op.”