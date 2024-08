Eindelijk: een gadget die automatisch al je porno sluit als er iemand langsloopt

Ik werk op een kantoor waar iedereen in een grote ruimte zit, en ik kijk best veel dingen die enorm NSFW zijn, aangezien dat (ironisch genoeg) mijn baan is. Daarom heb ik ooit een speciaal scherm gekocht dat donker wordt als je er van de zijkant naar kijkt. Leek me sympathiek, ik kan me voorstellen dat niet al mijn collega’s zin hebben om afgeleid te worden door Dragon Ball Z-porno.

Maar ook nu zijn er nog altijd momenten waarop ik toch wel iets sneller zou willen handelen als er ineens een collega achter me opduikt terwijl ik op het slijmforum zit.

Gelukkig is er nu een oplossing: Daytripper, ontwikkeld door iemand die dekuNukem heet. Dit kleine apparaatje bestaat uit een zender die je bevestigt aan je bureau en een ontvanger die je op je computer aansluit. Als er een beweging wordt gedetecteerd, krijgt de ontvanger het signaal om al je tabbladen te minimaliseren – precies hetzelfde wat er gebeurt als je de sneltoets Windows + M gebruikt (of alt + cmd + M als je op een Apple-computer werkt).

“Ben jij altijd bang dat je gepakt wordt als je achter je computer zit en je de kantjes ervan afloopt?” schreef dekuNukem. “Dat hoeft niet meer, want Daytripper is hier om je te redden!”

Daytripper kan bewegingen waarnemen binnen ongeveer 1,2 meter – net genoeg om te voorkomen dat iemand de chatberichtjes ziet die je stuurt naar mensen met een bosbessenfetisj.

Volgens de Github-pagina van dekuNukem heb je alleen een USB-ingang nodig om het ding te gebruiken, ook als je Linux of Mac gebruikt. Het is ook mogelijk om andere shortcuts te programmeren, zoals dat je je computer vergrendelt of afsluit.

“Ik zat een beetje mijn tijd te verdoen op Reddit, en op een gegeven moment besefte ik dat er ontzettend veel tieners moeten zijn die voor hun ouders proberen te verbergen wat voor dingen ze op hun computer bekijken,” vertelt dekuNukem aan Motherboard. “Het idee was te goed om niks mee te doen. Ik ben eigenlijk verbaasd dat niemand eerder zoiets heeft bedacht.”

Eerder had dekuNukem al een apparaatje ontwikkeld dat aan de hand van gezichtsherkenning bijhoudt hoeveel uur je achter je bureau zit, en een Nintendo Switch die reverse-engineered is.

Daytripper is te koop op Tindie voor 54 piek, en kan volledig in elkaar gezet worden besteld, of in losse onderdelen. De eerste twee reviews zijn in elk geval lovend, al schreef dekuNukem wel dat hij “niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen van het gebruik van dit apparaat. Gebruik op eigen risico.”