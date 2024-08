Eindelijk is er iemand die ouderen leert hoe ze moeten pompen

Pornoster Nina Hartley kijkt in de camera. Haar blonde haar zit vast in een hoge staart en ze heeft een rode bril op haar neus. Ze is verkleed als gymlerares, met een witte broek en een weinig verhullend rood jasje aan. Ze staat in een kleedkamer tussen ouderen die hun retro sportkleding aantrekken.

“Je seksuele verlangen verdwijnt heus niet zomaar als je ouder wordt. Maar er zijn veel mensen die wel in die veronderstelling zijn,” zegt Hartley op een sensuele manier. “Het is juist een van de laatste lichaamsfuncties die mensen verliezen in hun pensioenjaren. “En dankzij de vooruitgang in geneeskunde ziet een oude pik er nu niet meer zo uit,” zegt ze terwijl ze eerst een bruine, overrijpe banaan en vervolgens een grotere, stevigere banaan laat zien. Ze lacht brutaal in de camera.

Hartley, een 58-jarige, ervaren performer, wiens IMDB-credits bestaan uit Anal Annie Just Can’t Say No, Rear Action Girls 2, en Boogie Nights, werkt samen met Pornhub om Nina Hartley’s Old School: A Complete Guide to Safe Sex After 65 te maken. De hierboven beschreven scène is een deel van deze campagne, en lijkt op een tweedehands film waarin seksuele voorlichting wordt gegeven, inclusief monotone achtergrondmuziek, en een korrelige FBI-copyrightvideo in het begin. De video is ook beschikbaar op videotape, en kopieën zijn verkrijgbaar bij bejaardentehuizen en onderwijs-organisaties, die de informatie beschikbaar maken voor a-technische senioren.



Hartley leert haar publiek binnen vijftien minuten hoe je jezelf kan beschermen tegen seksueel overdraagbare ziektes. Daarna verwijst ze naar een bijbehorende website waarop simpele standjes te zien zijn. De campagne is voornamelijk ironisch, luchtig en brutaal – de ongemakkelijke promo-video bevat een oudere vrouw die een Ed Hardy-achtige trampstamp krijgt met de tekst: “GILF LIFE”, terwijl je rapmuziek hoort – maar dat betekent niet dat het niet honderd procent oprecht is.

“Het is belangrijk dat senioren worden neergezet als volledig seksuele individuen, die recht hebben op privacy, plezier, veiligheid en spel,” vertelt Hartley me in een mail. Ze is in 1985 afgestudeerd als verpleegkundige aan de Universiteit van San Francisco, en haar video’s combineren regelmatig erotiek met educatieve zaken rondom seksuele gezondheid. Ze merkte voor het eerst op dat ouderen steeds vaker seksueel overdraagbare ziektes krijgen, toen ze hier een aantal jaar geleden een nieuwsbericht over las in de krant, maar ze voegt hieraan toe dat “het niet verrassend was, omdat mensen altijd verbinding, plezier, intimiteit, en een leuke tijd zoeken. Leeftijd is geen drempel voor plezier.”

“Het is een veelvoorkomende misvatting dat mensen gewoon stoppen met seksueel actief zijn na een bepaalde leeftijd. Dat is gewoon niet zo,” zegt Corey Price, vice directeur van Pornhub. De pornowebsite heeft bovendien een aantal initiatieven gestart om (seksueel) bewustzijn aan te wakkeren rondom huiselijk geweld, en ze hebben audioporno gemaakt voor blinden. Maar Price staat er al langer om bekend dat hij iets voor senioren wil doen. “Het is zo makkelijk om sekstips te vinden voor millennials. Zij zijn vaak de belangrijkste doelgroep van hedendaagse content. Maar wanneer je informatie zoekt die relevant is voor ouderen, dan is er gewoon niet zoveel beschikbaar.”

Onze levensverwachting wordt steeds langer, en je hebt minder kans om zwanger te worden als je ouder wordt. Een combinatie van deze twee factoren heeft ervoor gezorgd dat steeds meer ouderen onveilige seks hebben. “Tussen 2007 en 2011 is het aantal gevallen van chlamydia bij 65-plussers gestegen met 31 procent, en syphilis met 52 procent,” zegt Hartley geschokt in de video. Infecties die vervelend zijn voor jongeren, kunnen fataal zijn bij een bejaarde met een verzwakt immuunsysteem.

“Met de lancering van Old School willen we meer bewustzijn creëren rondom het belang van veilige seks voor senioren, in het bijzonder de ouderen die in bejaardentehuizen en verpleeghuizen zitten,” gaat Price verder. De video is al veel bekeken sinds de publicatie (op 17 juli), en het lijkt erop dat het de juiste doelgroep bereikt. Dit blijkt ook duidelijk uit een reactie op de video: “Dankjewel Pornhub! Ik zal voorzichtig zijn. Ik ben 85 en heb nog steeds veel seks.”

Old School benadrukt hoe groot het gebrek aan seksueel bewustzijn onder ouderen is – in het bijzonder onder degenen die verzorgd worden. Kinderen van deze ouderen zijn regelmatig verantwoordelijk voor het maken van belangrijke levenskeuzes voor hun familieleden, en niemand wil erover nadenken dat hun lieve oude tante Beatrijs op haar billen wordt geslagen, of iemands reet aan het likken is.

“De meeste verpleeghuizen hebben geen beleid als het gaat om seksuele expressie,” zegt Dokter Melanie Davis, die in 2012 safersex4seniors.org heeft opgericht, een website die wordt gerund door gezondheidsprofessionals. De website geeft bijvoorbeeld informatie over het hebben van seks na prostaatkanker, maar ook over uit de kast komen als je een 65-plusser bent. “Kinderen van ouderen zeggen vaak, “als het slecht gaat met mijn ouders en ze zitten in een verpleeghuis, dan kan het niet dat ze seksueel actief zijn. Dat is gewoon ongepast.” Davis beargumenteert dat seksueel actief zijn heus niets te maken heeft met de plek waar ze wonen. De verplegers moeten uiteindelijk beslissen wat het beste is voor de patiënten. Als we alle senioren blijven behandelen als aseksuele wezens, dan wordt het helpen van deze mensen knap lastig.

Davis heeft de laatste maanden besteed aan het testen van een programma over seksuele voorlichting, dat ze begin volgend jaar beschikbaar wil maken door middel van een reeks video’s genaamd Our Whole Lives.

De serie begint op de kleuterschool en behandelt onderwerpen als je lichaam en privacy. Vervolgens worden alle seksuele ervaringen die je in je leven zou kunnen meemaken besproken. “Wanneer mensen aan seksuele voorlichting denken, denken ze vaak aan lichamen die in elkaar passen,” zegt ze. “Als we het hebben over echte ingewikkelde seksuele voorlichting, dan gaat het over relaties, en jezelf begrijpen.”

Het gaat er ook om dat je leert om te leven, voor zover dat mogelijk is binnen de grenzen van je eigen lichaam. “Een van mijn beste, leukste en meest plezierige seksuele ervaring was met een meneer van 90 jaar oud,” mailt Hartley mij. “We hadden een fantastische tijd samen. Hij is onlangs overleden, op 99-jarige leeftijd. Maar die nacht zal ik nooit vergeten.”