We spraken de Eindhovense snackbarhouder die al negen keer overvallen is

Snackbars zijn een geschenk uit de hemel: na een destructief avondje stappen, vind je er troost in een patatje oorlog en een fris blikje cola dat je betaalt met de laatste munten die nog door je tas zwerven. Diep in de nacht een snelle snack kunnen halen met je laatste cash is een gouden combinatie, maar exact om die reden zijn snackbars een gemakkelijke prooi voor overvallen. Dit jaar alleen al vonden er onder andere in Amsterdam, Arnhem, Apeldoorn, Gouda snackbarovervallen plaats.

Cafetaria De Tempel in Eindhoven was vorige maand al voor de negende keer het doelwit. De zaak werd al belaagd door idioten met messen, geweren en knuppels. Toen Scream een keer op tv was, inspireerde dat een aantal overvallers ook om Scream-maskers bij de frietzaak langs te gaan. Eigenaar Liesbeth Bergers (62) is het inmiddels spuugzat, maar peinst er niet over om ander werk te gaan zoeken. MUNCHIES belde Liesbeth op om te vragen of ze nog wel zin heeft om in haar zaak te staan nadat hij negen keer beroofd is.

Videos by VICE

MUNCHIES: Hallo Liesbeth, jullie zijn in september voor de negende keer overvallen. Wat is er gebeurd?

Liesbeth: Twee mannen kwamen de zaak binnen en ze dreigden met een mes en een pistool. Ik was er zelf niet bij trouwens. Ik ga namelijk tien dagen per jaar op vakantie, en net die ene week dat ik weg was, vond deze overval plaats. Dat vind ik echt vreselijk. Dat ze mij overvallen is één ding, maar dat ze mijn werknemers pijn doen, dat vind ik niet oké. Gelukkig zijn ze kort daarna wel opgepakt.

Jeetje, dat klinkt naar.

Maar dat was niet de ergste overval, hoor. Een keer wilde ik met mijn achttienjarige nichtje na een werkdag naar huis gaan, toen vier mannen met knuppels binnenkwamen. Ik wilde het stille alarm waarmee de politie wordt gewaarschuwd indrukken, maar toen sloegen ze me met een honkbalknuppel neer. Mijn nichtje was ongelooflijk bang, maar ik word op zo’n moment vooral kwaad. Ik stond meteen op en liep met mijn nichtje naar de keuken. Daar bedreigde een van de overvallers mij met een mes en zei dat ik op de grond moest liggen. Ik zei hem: “Denk maar niet dat ik voor jou ga liggen.” Ik hoorde zijn vriend in de lach schieten. Hij wilde cash hebben en toen legde ik hem uit dat al het geld al weg was, maar dat hij een beetje wisselgeld uit de kluis kon halen en hij mijn handtas met make-up mocht meenemen. Ze waren boos dat ze geen buit hadden, dus besloten ze maar om de snackbar kapot te slaan en wat te rommelen in de kasten. Het waren vijf zenuwslopende minuten.

Dat kan ik me inbeelden. Hoe veel geld hebben ze uiteindelijk meegenomen?

Dat zal misschien 100 of 200 euro zijn. Ze zijn ook meteen na hun overval opgepakt door de politie.

Dus hun overval leverde ze per persoon 25 euro op en gevangenisstraf. Je klinkt als iemand die haar hoofd wel koel kan houden, maar hoe was dat bij de eerste overval die je meemaakte?

Je leert na een tijdje wel hoe je ermee om moet gaan. Ik was niet bij eerste overval op De Tempel, omdat mijn zoon jarig was. De overvallers hadden een goede buit gemaakt van zo’n 800 gulden. Toen we drie weken later een tweede keer werden overvallen, was ik er wel bij. Die overval was veel heftiger.

Wat gebeurde er toen?

Drie jongens kwamen langs op een scooter en ze stuurden een beetje een labiele jongen met een geweer naar binnen. Hij was heel erg zenuwachtig en toen hij de vrouw achter de kassa om geld vroeg, wilde ze het niet geven. Ze ging naar achteren om de politie te bellen, maar dat was niet heel slim. Want er was nog een vader met zijn kindje in de zaak en ze kon niet weten hoe de overvaller ging reageren als de politie binnen zou komen.

Hoe liep het af?

Toen de politie via de achterdeur de zaak binnenkwam, sloeg de overvaller op de vlucht. Hij gaf zijn wapen aan de vader en rende weg. Vervolgens stormden er vier politieagenten binnen die op de vader sprongen, omdat hij een pistool vasthad. Dat arme kind kon er wekenlang niet door slapen.

“De regel is om nooit tegen te stribbelen, maar ik ben soms zodanig laconiek, dat ik de overvallers hiermee kan verwarren.”

Hoe kun je het beste reageren als je bedreigd wordt met een vuurwapen?

De regel is om nooit tegen te stribbelen, maar ik ben soms zodanig laconiek, dat ik de overvallers hiermee kan verwarren. Ik stond een keer met een klant in de snackbar toen er twee overvallers binnenkwamen. Ik raakte meteen geïrriteerd en zei dat ze mijn geld niet kregen. Een van de overvallers sprong over de balie en begon eraan te trekken. De kassa was net nieuw dus zei ik dat ik hem wel zou openmaken. Ik had geen zin had dat hij de kassa kapot zou maken. De tweede overvaller vond dat we niet snel genoeg waren en hij begon van die kleine rubberen kogeltjes uit zijn neppistool te schieten. Ik werd heel kwaad en schreeuwde dat-ie moest oprotten met zijn neppistool.

Raakte er niemand gewond?

Nee, dat niet. Maar doordat een van die kogels rakelings langs mijn oor schoot, had ik wel enkele weken oorpijn en hoorde ik een tuut. Maar ja, die kogel had ook in mijn oog kunnen komen en dat was nog minder leuk geweest.

Het lijkt me best een traumatische ervaring. Heb je een manier om hiermee om te gaan?

Dat is het ook. Ik blijf de eerste weken na een overval altijd een beetje angstig. Je schrikt van alles: een deur die opengaat, een auto die langsrijdt. Dat weet je gewoon. Daarom bel ik ook na elke overval met slachtofferhulp. Er is hier ook weleens iemand gestopt met werken door een overval. Ik heb nu wel een subsidie van duizend euro gekregen voor een magnetisch slot op de deur. Hierdoor moeten klanten vanaf acht uur ‘s avonds aanbellen en kan ik ze vervolgens zelf binnenlaten. Dat is wel een stuk veiliger.

Heb jij nooit overwogen om te stoppen met dit werk?

Nee, absoluut niet. Iedereen reageert anders in zo’n angstige situatie. Sommige medewerkers hebben echt in hun broek gepoept van doodsangst, maar ik word gelukkig niet zo snel bang. Mensen zeggen dan: “Jij bent zo’n stoer wijf,” maar dat is niet per se zo. Ik relativeer het gewoon. Ze komen niet om me dood te schieten, maar om mijn geld te halen. En die overvallers zijn meestal snottebellen. Het kan uiteraard altijd misgaan, maar daar ga ik niet vanuit.

Waarom denk je dat snackbars zo vaak het doelwit zijn?

Er ligt veel cash. De politie zegt dat we vroeger moeten sluiten en minder cash moeten aannemen. Ze zeggen doe dit, doe dat, maar ik kan mijn bedrijf zo niet eens meer runnen, simpelweg omdat mensen me overvallen. Pak die jongens die me overvallen harder aan. Ik ben niet van plan te veranderen.

Bedankt, Liesbeth.

Volg MUNCHIES op Facebook , Instagram en Flipboard.