Deze Belgische collageartiest mengt lichamen met landschappen

De Brusselse artiest Ekayyne combineert landschappen met details van mensen, of andersom. Sproetjes ziet hij als vakantiegangers in het water, de achterkant van een rug als bergen die grenzen aan de zee of een groep mensen als wolven. Ik sprak met hem over hoe hij de natuur bezoekt via het internet, waar hij zijn inspiratie vandaan haalt en wat hij de kijker wilt meegeven.

VICE: Hey Ekayyne. Hoe ben je op het idee gekomen om met collages te werken?

Ekayyne: Ik heb Grafisch Ontwerp gestudeerd aan de ERG (Ecole de Recherche Graphique) in Elsene, en daar leerde ik voor het eerst collages maken. Ik was er meteen helemaal weg van. De eerste collage die ik postte op Instagram kreeg leuke reacties, dus ben ik ermee blijven doorgaan.

Videos by VICE

Wat probeer je de kijker mee te geven?

Ik zie het vooral als een ontsnapping aan de realiteit. Ik plaats dingen bij elkaar die in het echte leven niet bij elkaar horen. Op die manier neem ik de kijker even mee naar een andere wereld. Ik heb niet echt een politieke boodschap ofzo, ik wil dat de mensen ervan genieten. Ik laat ze hun eigen verbeelding gebruiken om er iets in te vinden. Soms zien ze dingen waar ik nooit op zou zijn gekomen. Zo was er bijvoorbeeld iemand die de cover van de film Schinder’s list in een van mijn collages zag, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was.

Hoe beslis je welke beelden bij elkaar passen?

Ik heb een database van ongeveer 10.000 afbeeldingen. Ze komen bijna allemaal van het internet, en dan vooral Tumblr. Ik begin met een foto die ik echt wil gebruiken en ga dan op zoek naar deen passende tweede afbeelding. Soms vind ik die meteen, soms duurt dat maanden. Bij mijn favoriete collage had ik een beeld van de rug van een man en wist ik dat ik er zwarte bergen bij wou. Ik zocht naar ‘black mountains’ op Tumblr vond direct de perfecte foto, al op de eerste pagina. Het was meteen duidelijk dat dat zou werken.

Vind je het een probleem om het werk van andere artiesten te gebruiken?

Als de collage af is, stuur ik hem naar het model en de fotograaf van wie ik de foto gebruikte, en soms delen ze die dan zelf ook op hun Instagram. Dat is heel leuk om te zien.

Je haalt dus veel inspiratie van het internet…

Ja. Ik woon in de stad en wil soms heel graag op pad in de natuur. Het klinkt stom – maar dan zit ik urenlang op mijn pc naar foto’s van de natuur te kijken. Daar kun je ook prachtige landschappen zien, die ik dan gebruik in mijn collages.

Ik haal ook inspiratie uit mijn eigen ervaringen. Ik wachtte bijvoorbeeld eens op de metro en zag een grote mensenmassa, waarvan iedereen eerst wou instappen. Het leken net wolven die waren aan het vechten voor een prooi. Die avond maakte ik deze collage:

Je gebruikt ook intieme delen van het menselijke lichaam in je collages. Zie je je werk als sensueel?

Ik heb nog nooit een vagina of penis laten zien, dus ik zou het niet echt als sensueel beschouwen. Ik werk met al de delen van het lichaam, ogen, mond, benen. Als er toch een geslachtsdeel op de originele foto zou staan, bedek ik dat en laat ik de verbeelding van de kijker de rest doen. Een vriend van me wilt al een tijdje weten hoe de neus eruit van het meisje met de sproetjes waar ik mensen op een strand overplakte. Ik vind het leuk als de kijker in interactie komt met mijn werk.

Meer van Ekayyne vind je op zijn Instagram.

Aboneer je op onze newsletter, en krijg elke week onze beste verhalen, video’s en fotoreeksen.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.