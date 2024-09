El Haloef Litsini was weer het meest fashionable feestje van Koningsdag

Koningsdag is een dag zonder gêne. De meeste mensen trekken lelijke oranje brulshirts aan om zich vervolgens laveloos te zuipen en oranje tompouchen in het gezicht te duwen. Kan gewoon. Op El Haloef Litsini, het jaarlijkse Koningsdagfeestje van Appelsap, Mo Manager en Patta, ging het er heel anders aan toe. Ik durf ervoor mijn hand in het vuur te steken dat het knusse pleintje voor de Oosterbar in Amsterdam-Oost gisteren de meest fashionable plek van het land was. De ongetwijfeld zeer limited en steezy outfits weerhielden de mensen niet om alsnog dapper de moshpits in te springen. Onze fotograaf Amie Galbraith was erbij en legde het vast.