Electric Wizard pleit nog steeds voor de legalisering van moord en drugs

Legalize Drugs & Murder: de naam van de EP van Electric Wizard windt er geen doekjes om en staat nog altijd voor de cynische instelling van frontman Jus Oborn. Toen zijn Britse metalband in 1997 naam begonnen te maken met het album Come My Fanatics…, creëerden ze een unieke verbinding tussen doom, stoner en sludge. Opvolger Dopethrone werd niets minder dan een monument binnen deze genres – een pionierende plaat die nu zeventien jaar later nog steeds waanzinnig relevant is en ontelbaar veel bands heeft beïnvloed. De groep zat geregeld in de problemen maar dat helpt hun legendarische status alleen maar vooruit. Zo kregen ze na enkele albums een hevige uitval met Rise Above, het platenlabel waar ze tot dan voornamelijk mee samenwerkten. In 2014 richt de band uiteindelijk een onafhankelijk label op: Witchfinder Records.



Ergens in 2017 brengt Electric Wizard weer een nieuw album uit, waarvan je één nummer hier al kan luisteren. Ze touren in Europa om het nieuwe werk kracht bij te zetten en stoppen binnenkort ook in Patronaat in Haarlem. Het perfecte moment om eens bij te praten met Jus Oborn, het enige overblijvende originele lid. Hij staat naast zijn geniale werk voor Wizard bekend om zijn diepgewortelde haat voor technologie, vooruitgang, het internet, digitale opnames en heel wat andere dingen. We duiken in een gesprek over de teloorgang van de muziekwereld, positief nihilisme, het nieuwe album en het internet.

Noisey: Sorry, maar is jullie nieuwe album nou al een keertje af?

Jus Oborn: Ja, het duurde wat langer dan we ons voorgenomen hadden, maar het is klaar. Alles is analoog opgenomen. Nadat ik Still They Pray van Cough voor hen had opgenomen op een 16-track-taperecorder, dacht ik: fuck it, ik moet er zelf ook zo eentje hebben, want dit is de toekomst, haha. Die oude apparatuur gaat nog weleens kapot en dan ben je flink genaaid. Maar goed, dat zijn de soort rauwe kantjes die muziek analoog vastleggen zo eerlijk en uniek maken.

Op je laatste album, Time To Die, beweer je dat échte metal dood is.

Alles wordt heel systematisch in genres gestoken. Het lijkt alsof je niet meer succesvol kan worden als je niet in een bepaalde stijl speelt. Het is top dat er nog steeds creativiteit is, en dat er veel nieuwe artiesten opduiken, maar het wordt steeds moeilijker om die op te pikken tussen alle shit.

Er is dus een overvloed aan brakke muziek?

Het voelt bijna alsof er een soort rotzooi-verspreidend virus over de muziekwereld gaat, snap je? Maar dat is geen nieuw gegeven: meestal blijft het gewoon verergeren tot de bubbel barst en dan denkt elke metalhead plots dat het nutteloos is om nog muziek te spelen. Wat er dan overblijft zijn meestal een boel goeie muzikanten. Maar wie weet wat er gaat gebeuren. Ik bedoel, de wereld gaat eraan, de muziek is helemaal kut en we gaan allemaal sowieso sterven.

Eigenlijk is het dus best terecht dat The Guardian je een “ eeuwig stonede nihilist ” noemt?

Oh, juist. Oké. The Guardian houdt wel van een tikkeltje overdrijven, maar ik kan me inbeelden dat zoiets wel klopt, volgens de standaard van sommige mensen. Het is wel afhankelijk van of je me op een goeie dag of slechte dag tegenkomt, net zoals bij elk ander persoon ter wereld. Ik mag dan niet de meest sociale persoon ter wereld zijn en zo ver mogelijk van de mensheid vandaan leven, maar… Oké, ik rook alsnog wel heel wat wiet, dat kan ik je wel geven, haha.

Wat rook je het liefst?

Hmm, wat ik maar kan krijgen eigenlijk, haha. Maar ik blijf wel bij de oldschool wiet, die meer op het lichaam werkt. Geen chemisch versterkte rommel, dat spul haat ik echt. Na een tijdje vroeg ik me echt af wat er nu eigenlijk aan de hand was met al die nieuwe zooi. Gelukkig vragen meer mensen zich dat af en kan je weer wat meer klassieke soorten krijgen.

Alle dingen die we achter ons laten, komen uiteindelijk weer terug lijkt het.

Precies, er is een influx van technologie en even later keert iedereen terug naar ouderwetse waarden en ambachten. Dat groeit verder tot op het punt waarop iedereen weer hunkert naar technologische vooruitgang. Het menselijk ras lijkt een soort slinger op veel vlakken: politiek, sociaal en muzikaal gezien. Ik vraag me soms af of die slinger niet eens te ver zal zwaaien, maar hé, dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

Je kruist je vingers dat het ooit een keer te ver gaat, hè? Dat zou een hele spectaculaire vuurwerkshow kunnen opleveren.

Absoluut! Dat noem ik het optimisme van een totale nihilist, man. Het gaat een prachtig uitzicht opleveren wanneer alles naar de haaien gaat.

Als ik je zo hoor sta je nog steeds achter de titel Legalize Drugs & Murder.

Ik sta er helemaal achter, haha. Het was natuurlijk een standpunt dat we maakten om mee te provoceren. Het zette mensen aan tot denken, of ze hadden er op z’n minst een mening over. En soms zal iemand denken: ja, dat zou mooi zijn. Ik ga niet liegen, er zijn wel een paar mensen op deze bol die kunnen sterven wat mij betreft.



Oei. Heeft het huidige politieke klimaat je teksten voor Electric Wizard beïnvloed?

Nee, helemaal niet. Er staat bij mij thuis geen televisie en ik zit maar zelden achter een computer. Wat mij betreft is het altijd dezelfde bullshit. Het enige verschil is dat het nu veel meer gedocumenteerd wordt en dat je meer in je gezicht krijgt geduwd. Kan jij meer verschillen noemen? Er is nu een kritieke situatie, en dat was ook zo in Europa in 1939. Shit, het gaat snel naar de kloten hoor, maar het is niet veel anders dan toen. Mensen sterven, dan komt er een herdenking, en dat is het. Trump en Kim zijn twee kleine kutgastjes die om de beurt de middelvinger naar elkaar opsteken.

Je zegt geen fan te zijn van het internet. Waarom niet?

Ik gebruik het net als iedereen: ik zoek weleens een adres of een telefoonnummer op, maar daar stopt het dan ook mee. Ik twijfel gewoon erg of het wel goed is hoe we het nu gebruiken. Raar genoeg komt een van de kerels die het internet heeft uitgevonden uit Wimborne, Zuid-Engeland, waar onze band ooit begon. Soms denk ik: wat nou als ik die man dan en daar iets had aangedaan? Ik had de hele fucking wereld gered, man.

Dat klinkt heftig.

Ik denk oprecht dat de mensheid in de laatste honderd jaar niet erg veel slechtere dingen heeft uitgevonden. De mensen die het hebben bedacht – inclusief die man uit Wimborne – zouden moeten terechtstaan voor hun misdaden net zoals de nazi’s in Nuremberg. Ik denk dat de negatieve effecten nu al zichtbaar zijn. Heel wat mensen zullen me nu een oude zak noemen, maar ik ben redelijk zeker dat men over vele jaren naar dit tijdperk terugkijkt en denkt: wauw, die tijd was echt fucked up.



Maar hoe sta jij dan tegenover de facebook- en twitterpagina van Electric Wizard?

Met Twitter heb ik niets te maken, ik weet zelfs niet hoe het eruitziet. Af en toe meng ik me wel met wat er op onze facebookpagina komt. Ik deel onze shows, een nieuw nummer, dat soort spul. Ik haat het als het een spelletje wordt: wie is het grappigst of het meest populair? Een band moet zich niet richten op hoe ze online overkomen. Ik houd me daar als tegenreactie niet mee bezig.

