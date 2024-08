Deze Belgische fotograaf maakte naaktportretten van zijn vader

Krijg elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen en fotoreeksen gemaild: schrijf je nu in voor onze newsletter.

Of het nu bekende gezichten zoals Zwangere Guy en Le 77 zijn, of dromerige natuurscènes: de Brusselse fotograaf Elie Carp (27) brengt ze met even veel gemak in beeld. Onlangs startte hij The Man from the Sky, een bijzonder intiem fotoproject over zijn vader.

Wij vroegen hem hoe het was om portretten te maken waarin zijn vader zich letterlijk en figuurlijk blootgaf, en welk effect dit project had op hun relatie.

VICE: Hey Elie. Hoe kwam je erbij om deze fotoreeks te maken?

Elie: Ik wou al jaren een project rond m’n vader maken, omdat hij me ongelofelijk veel dingen heeft geleerd. Een jaar geleden ben ik er dan concreet aan beginnen werken. Hij is een atypisch persoon, en daarom wou ik hem op deze manier vereeuwigen, zodat ik een deeltje van hem voor altijd bij me zou kunnen houden. Toen ik 18 was, werd hij voor het eerst met kanker gediagnosticeerd. Toen begon ik sporadisch hier en daar foto’s van hem te maken. Daarna wou ik een uitvoeriger project maken, waarin ik een verhaal rond hem wou creëren dat hem laat zien zoals hij echt is. Ik heb nog nooit zo’n sterke band met iemand gehad als met mijn vader. Ik bewonder hem eigenlijk wel.

Waar heb je deze foto’s gemaakt?

Een deel maakte ik in het huis van mijn vader, op het platteland in Frankrijk, in de buurt van Parijs. Verder heb ik ook foto’s van hem gemaakt op het eiland Noirmoutier, dat aan de Franse westkust ligt. Dat is een van de favoriete plekken van mijn ouders is, we komen er dus vaak. Het was eigenlijk ook op Noirmoutier dat ik besloot om de eerste concrete stappen van dit project te zetten, omdat het eiland een plek is die veel over m’n vader vertelt en hem zo nauw aan het hart ligt.

Waarom noemde je het project ‘The Man from the Sky’?

Omdat mijn vader vaak tegen mij zegt dat ik zijn “zoon uit de hemel” ben. De titel is dus een variatie op die zin. “De man in de hemel” heeft ook een spirituele betekenis. Mijn vader is atheïst, maar hij gelooft toch dat er iets is, een energie. Daarom vond ik deze titel goed passen.

Was het moeilijk om je vader te overtuigen om naakt voor je lens te poseren?

Nee, integendeel. Hij was heel enthousiast om mee te werken aan dit project. Hij deed het aanvankelijk voor mij, maar uiteindelijk hebben we er echt als een team aan gewerkt. Hij kwam met een aantal ideeën af en daarnaast motiveerde hij mij ook constant. Zij voornaamste advies: “Ga ervoor”.

Hij was ook helemaal niet preuts. Ik heb een heel openhartige relatie met mijn vader: hij laat altijd zien hoe hij zich voelt en verbergt nooit zijn emoties. Dat is super leuk, omdat hij mij daardoor echt alles heeft gegeven wat hij te bieden had. Ik moest niet nog proberen bepaalde dingen uit hem te sleuren, en dat was geweldig.



“Mijn vader had een zeer ingewikkeld leven. Zijn vader werd naar Auschwitz gedeporteerd toen hij nog een baby was en zijn moeder pleegde zelfmoord toen hij 30 was. Maar ondanks al de miserie is hij een heel liefdevol en eerlijk iemand gebleven.”

Even eerlijk: was het niet een beetje gênant om die naaktfoto’s te maken?

Omdat hij naakt is? Nee, echt niet. Ik zei dan tegen hem: “Kom, we gaan een naaktfoto maken”, en dan deed hij gewoon zijn broek, ready to go. Ik denk wel dat het niet bepaald hetzelfde verhaal zou zijn gebeuren als iemand anders hem die vraag had gesteld.

Je vader was vroeger chef decorontwerper in de filmwereld. Heeft dat een grote invloed op je eigen artistiek werk gehad?

Ik denk het wel, maar niet bewust. Hij heeft die job dertig jaar lang gehad. In 1992, toen ik zes maanden oud was, gingen we naar Los Angeles voor zijn werk omdat hij een César [de nationale filmprijs van Frankrijk, red.] had gewonnen voor de film “Delicatessen” van Jean Pierre Jeunet.

Door hem zag ik mijn eerste films en ging ik op heel jonge leeftijd al naar opnames. Hij heeft me nooit in een bepaalde richting proberen duwen, maar ik denk dat de omgeving waarin ik opgroeide er wel voor heeft gezorgd dat ik er een zekere voeling mee heb gekregen. Ik had het geluk om op te groeien in een zeer open en artistieke omgeving.

Welke lessen heb je geleerd uit deze samenwerking met je vader?

Dat het belangrijk is om van andere mensen te houden, maar in eerste plaats ook van jezelf te leren houden. Mijn vader had een zeer ingewikkeld leven. Zijn vader werd naar Auschwitz gedeporteerd toen hij nog een baby was en zijn moeder pleegde zelfmoord toen hij dertig was. Maar ondanks al de miserie is hij een heel liefdevol en eerlijk iemand gebleven. Soms zelfs een beetje té. Maar hij heeft me in elk geval geleerd om altijd het goede in mensen te zien en empathie te hebben voor anderen.

Nog een laatste vraag: blijf je je focussen op dit project, of heb je nog andere plannen in de nabije toekomst?

Voor een ander project fotografeer ik momenteel ook koppels bij hun thuis. Ik leg een wit laken op hun bed, geef ze zwarte en witte verf en laat ze dan een kwartier alleen terwijl ze elkaar beschilderen. Dan kom ik terug om foto’s te maken. Door dat beschilderen wil ik de sensuele connectie die mensen met elkaar hebben benadrukken. Het creëert een intiem moment waarop geliefden elkaar opnieuw ontdekken. Het is trouwens best ingewikkeld om koppels te vinden die daaraan willen meedoen. Ik ben nog steeds op zoek naar geïnteresseerden, eender of ze nu jong, oud, hetero, homo, of wat dan ook zijn.

Maar daarnaast is “The Man from the Sky” een project dat nooit echt helemaal af zal zijn. Ik zal, zolang het nog kan, altijd foto’s van mijn vader blijven maken. Maar ik zou ook graag een boek willen maken met hem. Mijn vader schrijft alles op wat hem te binnen schiet, dus ik zou graag zijn teksten willen combineren willen met mijn foto’s. En ik zou ook graag een roadtrip door Corsica met hem willen doen, en hem onderweg filmen terwijl hij me over zijn hele leven vertelt, over al zijn gedachten en zijn angsten. Met al dat materiaal; de foto’s, video’s en het boek; zou ik dan liefst een grote tentoonstelling willen houden.

