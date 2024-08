Elke soort break-up die je voor je 30ste meemaakt

Tenzij je buitengewoon weinig interesse hebt in wat je met je leven doet, hebben de meeste bijna-dertigers een soort bucketlist die ze graag zouden willen afwerken voordat hun twintiger jaren onherroepelijk voorbij zijn. Misschien wil je naar Egypte verhuizen, een husky nemen of je baas eindelijk een keer vertellen dat hij de tering kan krijgen.

Naast een dergelijke lijst met ambitieuze fratsen zijn er ook nog al die dingen die je waarschijnlijk gaat meemaken, of je het nou wil of niet. Uit huis gaan, dierbaren verliezen, een kutbaan hebben, geestelijke gezondheidsproblemen. Het is een lange lijst van onwenselijke maar belangrijke ervaringen.

Videos by VICE

En als je aan het daten bent – naast verschillende vormen van verbintenis, casual daten, verliefd worden en wat rondneuken – is er één ding dat je bijna vrijwel zeker zult meemaken: een break-up.

Er zijn vele soorten breakups, maar de meesten kunnen worden gecategoriseerd in één van drie groepen: de Goede, de Slechte, en de Lelijke.

DE GOEDE

Een break-up blijft natuurlijk een break-up, en hoewel het zo meestal maar beter is, voelen ze toch nooit echt geweldig. De Goede is dan ook geen erg brede categorie. Uiteindelijk zijn dit de vriendschappelijke, grotendeels wederzijdse en/of gezonde break-ups. Degenen die je, ook al doen ze een beetje pijn, niet zullen laten janken op de plakkerige vloer van een café.

De wederzijdse break-up:

De meest goddelijke optie van allemaal. Iedereen die bij de relatie betrokken is wil simpelweg dat deze, om welke reden dan ook, ten einde komt.

Amicaal (maar jullie blijven vrienden):

Dit is de break-up waar iedereen op hoopt, gegeven dat jullie tijd samen daadwerkelijk prima was, of nog beter, echt goed. Het is een keuze waar alle betrokkenen achter moeten staan, maar als je buiten je romantische en seksuele verlangens nog steeds een hoop liefde voor die partner(s) voelt is het mogelijk om uit het graf van jullie relatie een vriendschap op te laten bloeien. Zorg er alleen wel voor dat je die aanlokkelijke grenzen van neuken-omdat-het-goed-voelt of elkaar cockblocken niet overschrijdt.

Amicaal (zuivere breuk):

Een vergelijkbare status, met een belangrijk verschil: jullie blijven geen vrienden. Jullie blijven eigenlijk helemaal niks, maar kiezen er juist voor om uit elkaar te gaan zonder later weer contact op te nemen. Niet omdat dingen slecht geëindigd zijn, maar omdat je goed weet dat één of beiden van jullie niet verder kan gaan zonder ruimte te hebben gekregen.

Afhankelijk van hoe je elkaar hebt ontmoet en hoeveel overlap er in jullie levens was kan een zuivere breuk ofwel doodsimpel ofwel een lastig parket zijn. Maar voor een hoop mensen is de ruimte noodzakelijk om echt over elkaar heen te komen – zelfs als je later weer vrienden kunt worden.

Uit elkaar groeien:

Soms zit je in een relatie maar worden jullie met de tijd gewoon andere mensen. Zeker als je begon te daten toen je rond de twintig was.

We groeien in deze periode van ons leven erg veel, en het zal niet als een verrassing komen dat jullie tienerversies, die dol waren op anime en met gemak uren achter elkaar Smirnoff Ice’jes konden wegtikken in de garage van je tante, in jullie adolescentie nogal verschillende interesses hebben gekregen. En het gaat niet altijd alleen maar om hobby’s en keuzes qua levensstijl. Soms is uit elkaar groeien gewoon een gevoel – het innerlijk is veranderd, niet het uiterlijk.

Zelfontdekking:

Misschien wordt het eens tijd dat je, nadat je jarenlang vol verlangen homoporno hebt zitten kijken, hopend dat je mee kon doen, single wordt zodat je delen van jezelf kunt ontdekken waar je tijdens je relatie niet aan toe kwam. Het kan moeilijk zijn om aan iemand te vertellen dat je zo’n ontdekkingstocht in je eentje moet ondernemen, maar het is volkomen gezond om een relatie te beëindigen als die je belemmert bij het ontdekken van je eigen idealen, seksualiteit, gender, vormen van partnerschap… de lijst gaat maar door…

De zelfontdekkings-break-up kan nog steeds ontzettend moeilijk zijn, zeker als je nog steeds van de partner(s) houdt met wie je uit elkaar gaat, maar je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn dat je de tijd hebt genomen om uit te vogelen wie je bent en wat je behoeftes zijn. Zeker als je beseft dat je lesbisch bent. Want lesbisch zijn is helemaal top.

DE SLECHTE

Dit zijn niet de allerslechtste, maar ze zijn nou ook niet bepaald waar je op hoopte. De Slechte break-ups zijn vaak slordig, ondoordacht, of ze komen door dingen waar je niks aan kon doen.

Eenzijdige break-up:

De absolute tegenpool van de wederzijdse break-up. Het is misschien een noodzakelijk kwaad, maar dit gaat voor een van jullie heel erg kut zijn. Als jij degene bent die het nieuws ontvangt, zorg dan tenminste dat je open staat voor wat de ander te zeggen heeft. Misschien ben je het er volstrekt mee oneens, maar misschien kun je er nog iets van opsteken. Niemand houdt ervan om toe te geven dat ze een eikel zijn, maar soms ben je dat nou eenmaal, en het is beter om het te aanvaarden dan het aan te vechten.

Knipperlicht:

Iedereen die hier bekend mee is weet wat een absolute teringzooi een knipperlichtrelatie is. Meestal ben je met een goede reden uit elkaar gegaan, en 90 procent van de keer verneuk je het voor jezelf door het nog een kans te geven. Eén keertje, oké – maar bezorg jezelf niet de nachtmerrie van het keer op keer uit elkaar gaan en weer bij elkaar komen. Het is een feilloos teken dat als het de eerste keer niet lukte, het nooit echt zal lukken.

Van partners naar minnaars:

De meesten van ons zijn dol op seks, en regelmatig van bil gaan is een van de grootste verschillen tussen huiselijk geluk en het alleenstaande leven. Dus waarom zou je dat weggooien? Blijven ketsen wanneer de liefde is afgestorven klinkt misschien als een rendabel en voordelig scenario. Er zit wel wat logica achter: je voelt je waarschijnlijk veilig bij die persoon, vertrouwt diegene volledig, en weet hopelijk ook hoe je elkaar goed kunt laten voelen. Maar de overstap van partners naar minnaars is levert heel veel troep op. Emoties, soa’s en zelfrespect staan allemaal op het spel, zeker als één van jullie interesse verliest of als er nieuwe partners worden geïntroduceerd.

De locatie-/tijdsgebaseerde break-up:

Deze is meer treurig dan zuur; soms ga je om praktische redenen uit elkaar. Misschien heb je elkaar op vakantie ontmoet, of terwijl een van jullie op uitwisseling was. Misschien zat je op dezelfde school en gingen jullie op andere plekken studeren, of bleef een van jullie in jullie geboortestad wonen. Jullie wisten allebei dat deze relatie ooit ten einde moest komen toen jullie eraan begonnen, wat niet wil zeggen dat je het überhaupt niet moet proberen. Drie maanden opwinding is het voor sommige mensen waard, maar als je de realiteit van de situatie niet in je achterhoofd houdt zal de voorbestemde scheiding je alleen maar harder in de ballen trappen.

DE LELIJKE

Nu komen de echte nare situaties. Je mag hopen dat je de beproevingen van overspel, schandaal en vernedering kunt vermijden, en je moet absoluut hopen dat jij niet de dader bent, maar helaas moeten velen van ons een van deze lelijke break-ups meemaken in hun datingleven.

De plotselinge:

Het is hoe dan ook kut om ineens overrompeld te worden, maar als de persoon van wie je houdt en die je vertrouwt en hebt gesteund het doet? En als die een relatie beëindigt waar je tijd in hebt geïnvesteerd, die je hebt gekoesterd en waar je zelfs dingen voor hebt opgeofferd? Auw.

De plotselinge break-up heeft niet altijd een belastende reden – misschien kiest je partner ervoor om ergens anders naartoe te vertrekken, of ze zijn gewoon niet blij – maar de abruptheid van deze break-up maakt dat hij in de Lelijke categorie belandt.

Niemand kan er goed mee omgaan om ineens alle autonomie te verliezen. We verlangen naar datgene wat ons is ontnomen, als een peuter die op het punt stond om een heerlijk uitziende elektrische stekker te verorberen. Het verbaast niemand dat een plotselinge en definitieve break-up je verward, gefrustreerd en ellendig kan achterlaten. Je moet gewoon onthouden dat diegene een keuze heeft gemaakt, en het zal alleen maar beter voor je zijn als je met iemand kunt zijn die helemaal zeker weet dat ze er willen zijn.

Als jij dit bij iemand anders doet, toon dan begrip voor het feit dat diegene er waarschijnlijk helemaal niet blij mee gaat zijn.

Per telefoon/bericht:

In sommige situaties zijn telefoontjes of berichtjes helemaal prima. Misschien ben je maar op twee of drie dates geweest. Misschien is het een langeafstandsrelatie en kan het alleen maar via een ongemakkelijk Zoom-gesprek. Misschien heb je van tevoren vastgesteld dat alle betrokkenen er oké mee zouden zijn. Maar daarbuiten is het uitmaken van een relatie per telefoon of bericht absoluut meedogenloos.

Vaak komt het meer door lafheid of onachtzaamheid dan door kwaadwilligheid, maar het resultaat is hetzelfde. Net als bij de plotselinge break-up zijn de ontvangers op z’n minst verward, geërgerd, en woedend als het bericht als afsluiting van een lange relatie bedoeld was. In de wereld waar we vandaag de dag in leven ben je bijna gegarandeerd ooit zo’n break-up mee te maken.

Vreemdgaan:

De grote V. Nou ja, de andere grote V… Hoewel vreemdgaan vaak als een van de meest misdadige misdrijven in een relatie wordt beschouwd, is het belangrijk om te onthouden dat er nuances aan elke situatie zitten. De troosteloze realiteit is dat mensen vaak een reden hebben om vreemd te gaan – zelfs als die reden is dat ze geen zak om je geven.

Wat de oorzaak ook is, en welke partij je ook bent, vreemdgaan leidt vaak tot de naarste eindes die een relatie kan hebben, omdat verbroken vertrouwen mensen boos, beschaamd en verraden achterlaat. Deze situatie valt maar heel moeilijk te repareren maar met de juiste ondersteuning en intenties is het mogelijk.

En als jij overspelige in kwestie bent: als klootzak worden bestempeld hoort er helemaal bij, dus kijk niet raar op wanneer het gebeurt. Zorg dat je je zaken in de toekomst beter op orde hebt.

Ghosten:

Hoewel dit niet het meest dramatische einde is als je elkaar nog maar een paar keer hebt ontmoet, zul je, als je in een serieuze of lange relatie hebt gezeten die werd beëindigd omdat een persoon ghostte, weten dat dit de ultieme headfuck is.

Voor ghosten is vrijwel geen excuus denkbaar. Het is een rotstreek om plotseling te verdwijnen, en het kan de achtergebleven persoon flink mentaal aantasten. Die persoon vraagt zich af wat er is gebeurd, of je veilig bent, of boos, of dat je van een klif bent gevallen. Maar, nog gevaarlijker, misschien blijft die persoon wel achter met de vraag: wat heb ik gedaan dat zo erg was dat mijn partner niet gewoon diens mond open kon trekken en dingen uit kon leggen? Op zo’n manier met iemands hoofd fokken is een buitengewoon laffe actie.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE New Zealand.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.