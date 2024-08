Elon Musk is nog steeds overtuigd dat er in 2024 mensen op Mars gaan wonen

Elon Musk heeft opnieuw gezegd dat hij van plan is om mensen op Mars te vestigen in 2024.

Musk presenteerde zijn Mars-plannen zeer gedetailleerd in een presentatie die hij “Making Life Multiplanetary” heeft genoemd. Hij gaf de speech op de laatste dag van het Internationale congres voor Astronauten. Al sinds vorig jaar houdt hij vol dat SpaceX een ruimteschip heeft ontworpen voor de reis, en dat het ook al duidelijk is hoe ervoor betaald gaat worden.

De codenaam voor het ruimteschip is BFR, kort voor “Big Fucking Rocket.”



De BFR is in feite een combinatie van al bestaande raketten, namelijk de Falcon 9, Falcon Heavy, en de Dragon, in één schip. Je kent de Falcon 9 misschien al van de “precisielandingen.” Het zijn de lichte raketten die na lancering weer rechtop kunnen landen.

Musk noemde specifiek dat investeerders vaak willen weten of iets werkt voordat ze geld geven. Door bestaande elementen te gebruiken hoopt hij de investeerders zo tegemoet te komen. En om missies goedkoper te maken, zei Musk dat de BFR eerst in een baan rond de Aarde wordt gebracht. Daar zal de raket dan opnieuw bijtanken alvorens het aan de Mars-reis begint.

Deze strategie maakt het mogelijk om met minder brandstof een lading van 150 ton te vervoeren. Deze tank wordt aangevuld door zonnepanelen. Musk postte vorige week maandag al een serie video’s die laten zien hoe dat eruit zal zien.

Representatie van de BFR cabine en laadruim, van een still uit “Making Life Multiplanetary.”

Hier wordt de BFR bijgevuld, van Musk’s Instagram geplukt.

Hier hangt de BFR vast aan de ISS, uit “Making Life Multiplanetary.”

Musk beschreef de motor van de BFR, het hitteschild en hergebruik. Hij liet ook een video zien waarin de raket een landing maakt in de dunnen atmosfeer van Mars.

De laadruimte van de BRF is ontworpen om honderd mensen te vervoeren voor een reis van drie tot zes maanden. Er is ook een schuilruimte voor het geval dat er een zonnestorm opsteekt, en een “entertainment area” (Musk lichtte dat laatste verder niet toe).

Volgens Musk begint de constructie van de BFR over zes tot negen maanden. Dat zou een eerste run naar Mars in 2022 mogelijk maken. Onmogelijk? Volgens Musk niet.

“Ik ben er behoorlijk zeker van dat we een schip klaar voor lancering hebben in vijf jaar tijd,” zei hij. “Vijf jaar vind ik een lange tijd.”

De Aarde en Mars zijn elke twee jaar fysiek het dichtst bij elkaar, daarom stelt Musk 2024 voor als eerste bemande missie. Zijn plan is om twee raketten met lading te sturen, en twee bemande missies er achteraan te sturen. In de jaren erna ziet hij een stad ontstaan op Mars.

Representatie van de Mars-basis met alleen lading, en nog geen mensen, in 2022, uit “Making Life Multiplanetary.”

Hier zijn de eerste mensen reeds gevestigd, in een jaar ergens vlak na 2022, uit “Making Life Multiplanetary.”

Dit is een representatie van een vroege Mars-stad, uit “Making Life Multiplanetary.”

Maar Musk is niet alleen bezig met een BFR-missie naar Mars. Hij plant ook een maanbasis die hij “Moon Base Alpha,” noemt waarin hij de BFR als commerciële luchtvaart zal inzetten. Als dat wordt ingezet zullen mensen overal op Aarde kunnen komen binnen het uur.

Musk gaf verder geen toelichting over de opleverdatum van deze maanbasis, en ook niet over de commerciële inzet van de BFR in de luchtvaart. “Het is 2017, we hadden allang een maanbasis moeten hebben, wat is er in vredesnaam aan de hand?”

Afbeelding van Moon Base Alpha, van Musk’s Instagram.

Afbeelding van een commerciële vlucht van de BFR, uit “Making Life Multiplanetary.”

Het is duidelijk dat de knappe koppen bij SpaceX een hoop energie hebben gestoken in het ontwerp van de BFR, maar niet in het bestuur van een buitenaardse Marsbasis, en ook niet over het voorstel Mars te ’terraformen’. Het IAF vierde ironisch genoeg nog het tekenen van het Ruimteverdrag, dat een verbod stelt op het claimen van buitenaards grondgebied voor een natiestaat.

Het is echter belangrijk om te herinneren dat er een precedent is voor de overdracht van een territorium van een bedrijf naar een natiestaat.

De VOC en de Britse Oost-Indische Compagnie bezaten landen die ze soms pas na eeuwen overdroegen aan de Nederlandse en Britse staat. De geschiedenis van kolonisatie is relevant voor de kolonistie van de ruimte.

Musk gaf nog geen duidelijk beeld van de relatie tussen de Marsbasis en de regering van de VS. Hij noemde de basis ook herhaaldelijk een “kolonie”, een term die expliciet associeert is met verovering en gewel.d

Musk heeft nooit gezegd hoe hij Mars wilt terraformen, ook al post hij wel Instagram video met ondetekstjes als: “Ooit zullen we Mars terraformen zodat het een hele fijne plek is om te zijn,”

Afbeedling van Mars met wolken, begroeiing en water van Musk’s Instagram.

Het enige probleem is dat het onmogelijk is om Mars te terraformen. Een planeet kan alleen leven ondersteunen als het bepaalde elementen zoals zuurstof kan vasthouden in haar atmosfeer. En een planeet kan alleen een atmosfeer hebben als het ook een magnetosfeer heeft, het elektrische veld dat bestaat als gevolg van de bewegingen van een brandende gesmolten kern.



Maar op Mars is nauwelijks sprake van een atmosfeer, en dat komt omdat Mars nauwelijks nog een brandende kern bezit. Simpel gezegd heeft Mars geen magnetosfeer die nodig is om een atmosfeer te ondersteunen.

En volgens het laatste wetenschappelijke inzicht is het niet mogelijk om de samenstelling van de kern van Mars te veranderen. Zelfs als Musk dit als zou kunnen doen, is het wel ethisch verantwoord om een gehele planeet te veranderen?

“Op Mars zijn ochtenden en avonden blauw, en is het rood gedurende de dag,” zei Musk tijdens een presentatie. “Het tegenovergestelde als hier op Aarde.”

Kan je dat wel zomaar veranderen? Musk zei daar kort iets over:

“Ik denk dat de toekomst van het menselijk ras veel interessanter is als we een ruimtebeschaving zijn, dan als we dat niet zijn. Mensen willen geïnspireerd zijn. Ze moeten wakker worden en zin hebben in de toekomst. Dat is waar deze missie en de overstap naar een ruimtebeschaving over gaan. Het gaat over het geloof in de toekomst, en in het geloof dat die toekomst beter is dan hoe het vroeger was.”

Een multiplanetaire beschaving is inderdaad gemakkelijk te beschrijven als “opwindend en interessant”, maar Musk heeft nog geen duidelijk idee hoe dat bestaan “beter zal zijn dan het verleden.”

