Elon Musks AI-onderzoek, Neuralink en The Boring Company zijn maar hobby’s

Elon Musk verzekerde aandeelhouders van Tesla er dinsdag van dat hij zijn tijd niet te veel verdoet met zijn andere projecten. Hij houdt zich ook nog bezig met het bouwen van tunnels onder Los Angeles, er voor zorgen dat kunstmatige intelligentie de mensheid niet uitroeit en het maken van herseninterfaces voor machines.

Mensen die een belang hebben in het slagen van Musk z’n belangrijkste zaken – auto- en energiebedrijf Tesla en raketbedrijf SpaceX – maken zich vaak zorgen dat Musk te veel hooi op zijn vork heeft genomen. In het afgelopen jaar heeft Musk de volgende bedrijven opgericht of zijn bijdrage eraan vergroot:

The Boring Company, een bedrijf dat van plan is om tunnels onder Los Angeles te graven om de verkeersdruk te verminderen

Neuralink, een “neural lace”-bedrijf dat mensen en computers met elkaar wil verbinden

OpenAI, een onderzoeksbedrijf op non-profitbasis dat onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie en wil voorkomen dat robots de mensheid vernietigen

“Meer dan 90 procent van mijn tijd gaat zitten in SpaceX en Tesla,” zei Musk bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Tesla. “Ik wil benadrukken dat 90 procent van mijn tijd naar SpaceX en Tesla gaat. Minder dan 10 procent is de rest.”

“Er gaat iets meer tijd zitten in Tesla – het trekt drama aan als een magneet, dus daar moet ik me mee bezighouden,” voegde hij toe. Daarbij verwees hij misschien naar nieuwsberichten dat mensen in fabrieken van Tesla onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Minder dan een week geleden ontsloeg Tesla een vrouw die aan de bel had getrokken over de werkomstandigheden in de fabriek.

Musk zei dat zijn extracurriculaire activiteiten feitelijk hobby’s zijn: “The Boring Company is echt maar drie mensen, een paar stagiairs, en een paar parttimers. Iedereen denkt dat het gaat floppen, dus het is zo van, ‘OK, de enige weg is omhoog.’ Lage verwachtingen zijn geweldig. The Boring Company is misschien twee procent van mijn tijd. Neuralink drie tot vijf procent. Open AI, nog een paar procent.”