Elton John verzamelt al 25 jaar foto’s en nu stelt hij ze tentoon

In 1990 wist Sir Elton John naar eigen zeggen “helemaal niks over fotografie.” Nu, ongeveer 25 jaar later, is hij in het bezit van een van de waardevolste fotocollecties ter wereld. De verzameling bevat bijna 8000 beelden en is dus ook in omvang niet te onderschatten. Er zijn twee mogelijkheden om deze foto’s te kunnen bekijken: ofwel als gast in het huis van het legendarische popicoon, ofwel als bezoeker van de tentoonstelling The Radical Eye in het Tate Modern in Londen, waar een deel van zijn collectie tot mei te zien is.

Deze nieuwe tentoonstelling is het resultaat van de goede relatie tussen Tate Gallery, Sir Elton John en David Furnish. Nadat er twee jaar aan de tentoonstelling is gewerkt, is het nu mogelijk voor bezoekers om ongeveer tweehonderd werken van moderne fotografen te bekijken. De prints die de fotografen zelf maakten, gaan soms zelfs terug tot de jaren twintig. Daartussen zit onder meer werk van legenden zoals André Kertész met Underwater Swimmer, Dorothea Lange met Migrant Mother, en Edward Steichen met A Bee on a Sunflower.

Man Ray, 1890-1976. Glass Tears (1932). Zilvergelatinedruk. The Sir Elton John Photography Collection. © Man Ray Trust/ADAGP, Parijs en DACS, Londen 2016

“Toen ik eenmaal begonnen was met het verzamelen, werd ik steeds hebzuchtiger,” vertelt Elton John in een korte video die is opgenomen in zijn rijkelijk met fotografie behangde huis. “Ik verhuisde naar Atlanta en bouwde hier een woning. Het werd uiteindelijk een appartement van 1670 vierkante meter. Ik had die ruimte niet nodig, maar ik wilde gewoon genoeg plaats om de foto’s aan de muren te hangen. En zo werd het een beetje de liefde van mijn leven, wat betreft kunst dan.”

De muzikant heeft ook een reeks afdrukken van één specifieke fotograaf. “Man Ray is een van de meest iconische modernistische kunstenaars en Sir Elton John heeft een indrukwekkende collectie van foto’s die zijn volledige oeuvre behelzen,” vertelt Shoair Mavlian, de curator van de tentoonstelling, aan The Creators Project.

André Kertész, 1894-1985, Underwater Swimmer (Hungary, 30 June 1917). Zilvergelatinedruk. The Sir Elton John Photography Collection © In het bezit van André Kertész/Higher Pictures

De tentoonstelling is georganiseerd op de belangrijke thema’s van het modernisme. Een sectie kreeg bijvoorbeeld de naam ‘Bodies’ en kijkt naar de experimentele manieren om het menselijk lichaam vast te leggen. “Deze experimenten bestonden onder meer uit het nemen van close-ups,” vertelt Mavlian. “Zo werden delen van het lichaam getransformeerd en geïsoleerd, zodat de aandacht op de vorm komt te liggen.”

Elton John hoopt dat de tentoonstelling een effect gaat hebben op de bezoekers die niet zo veel weten over deze kunstvorm, net zoals hij vroeger. “Ik wil dat het grote publiek, waarvan velen misschien niks weten over fotografie, net zoals ik in 1990, deze prachtige foto’s ziet hangen. Fotografen maakten ze dan misschien al lang geleden, maar ze zijn nog steeds relevant en schreeuwen: dit is een prachtig kunstwerk.”

Man Ray, 1890-1976, Nusch Eluard (1928).

Zilvergelatinedruk. The Sir Elton John Photography Collection. © Man Ray Trust/ADAGP, Parijs en DACS, London 2016

Herbert Bayer, 1900-1985, Humanly Impossible (zelfportret) (1932). Fotomontage, Zilvergelatinedruk met dekkende waterverf en spuitverf op papier. The Sir Elton John Photography Collection

