Elvis was vooral een koning in vrouwen slecht behandelen en 14-jarige meisjes verleiden

Love me tender? Nee bedankt, king of viespeukerij.

Elvis bracht menig vrouwenhart op hol met liedjes als Can’t Help Falling in Love en He Touched Me. Maar als je verder kijkt dan zijn muzikale leven en swingende heupen zie je iemand die vooral een koning was in het seksueel uitbuiten van tieners en het slecht behandelen van vrouwen.

Elvis werd geboren op 8 januari 1935 in Tupelo, Mississippi. Dertien jaar later verhuisde hij met zijn familie naar Memphis, Tennessee. Hij zong al graag in het kerkkoor, maar zijn professionele muziekcarrière begon pas in 1954, toen hij een contract tekende bij Sun Records. Daarvoor was hij vrachtwagenchauffeur.

Twee jaar later was hij wereldberoemd: Heartbreak Hotel kwam uit in januari 1956 en werd zijn eerste nummer-1-hit. Al snel werd hij een ster met een glansrijke toekomst vol mogelijkheden in het verschiet. Je kon niet om hem heen, overal waar hij kwam waren er hordes schreeuwende fans om hem heen. Maar tijdens het touren was Elvis niet bepaald bezig met ‘taking care of business‘ – liever maakte hij misbruik van alle aandacht die hij kreeg van minderjarige meisjes.

In het boek Elvis Presley: A Southern Life schrijft Joel Williamson over Elvis’ leven op tour en over de tijd die hij doorbracht met tienermeisjes . Williamson beschrijft onder andere een scène waarin Elvis tijdens een tour zijn oog had laten vallen op een groepje van drie veertienjarige meisjes, met wie hij kussengevechten hield, kietelspelletjes deed, stoeide en kuste. Elvis was op dat moment tweeëntwintig.

Ook schrijft Williamson gedetailleerd over een incident met een fan in Louisiana, waar hij in 1954 wekelijks optrad tijdens de Louisiana Hayride Show. Terwijl hij met het meisje naar bed ging scheurde het condoom, en Elvis wist niet wat hij moest doen. Hij vroeg zijn muzikantenvrienden om advies, maar die wisten het ook niet. De volgende ochtend vertelde Elvis aan zijn vrienden dat hij de fan naar de Eerste Hulp had gebracht voor een vaginale douche, en haar daar had achtergelaten. Ondertussen belde hij obsessief met zijn vijftienjarige vriendin Dixie Locke, die hij graag kleren aandeed die hij zelf uitzocht.

Uiteindelijk vond Elvis een veertienjarige die zich aan hem wilde binden. Priscilla was zijn eerste en enige vrouw en ze ontmoette de vierentwintig jarige Elvis in 1959, toen hij zijn militaire dienstplicht nakwam in Duitsland. De twee waren zes maanden aan het daten voordat hij terugkeerde naar de VS. In haar autobiografie, Elvis and Me, schrijft Priscilla dat Elvis al vanaf de eerste avond alles met haar deed, behalve penetratie, waarmee ze wachtten tot het huwelijk. “Elvis had de vreemde maar dringende behoefte om Priscilla’s maagdelijkheid te behouden,” schrijft Williamson in zijn boek.



Anderen, waaronder Suzanne Finstad, twijfelen of dat wel klopt. Ze schreef de biografie van Priscilla Presley, Child Bride: The Untold Story of Priscilla Beaulieu Presley. Daarin schrijft ze ook dat Elvis na hun huwelijk, dat pas in 1967 plaatsvond, andere vrouwen meebracht naar de slaapkamer. Hij keek en filmde zijn vrouw met hen, soms deed hij met ze mee. Het is niet bekend of Priscilla het daarmee eens was. Volgens Williamson liet Elvis een doorkijkspiegel installeren in zijn huis in Palm Springs waar hij woonde met Priscilla. Zo kon hij stiekem stelletjes bespioneren die seks hadden tijdens de vele buitensporige feestje die hij gaf.

Toen Priscilla in 1968 beviel van hun enige kind, Lisa Marie, had Elvis helemaal geen seks meer met haar, schrijft journalist Alanna Nask in haar boekBaby Let’s Play House: Elvis and the Women Who Loved Him. In haar eigen biografie schrijft Priscilla dat Elvis “al voordat we waren getrouwd had gezegd dat hij nooit de liefde had kunnen bedrijven met een vrouw met een kind.”

Uiteindelijk bedroog Priscilla Elvis en in haar biografie schrijft ze dat ze Elvis heeft verteld over de affaire. Ze schrijft dat Elvis haar beetpakte en “met geweld de liefde bedreef” met haar terwijl hij zei, “Dit is hoe een echte man de liefde bedrijft met zijn vrouw.” Ze gingen in 1972 uit elkaar en scheidden een jaar later. Twee jaar later vond Elvis een nieuw 14-jarig meisje genaamd Reeca Smith. Volgens Nash beweert Smith dat Elvis “geen misbruik maakte van haar” tijdens hun relatie van zes maanden.

Ondanks dat zijn verslechterende gezondheid werd Elvis nogmaals verliefd, deze keer op een voormalige schoonheidskoningin van eenentwintig, Ginger Alden. De twee verloofden zich en woonden samen in Graceland, waar Elvis zijn gedrag steeds erger werd.

In Ginger’s autobiografie, Elvis & Ginger, schrijft ze dat Elvis haar misbruikte en hoe dat soms gepaard ging met de geweren die hij in huis had. Alden schetst een verhaal waarin Elvis, die een dwangmatige eter was, zich aan het volvreten was met yoghurt en haar vroeg om meer. “Ik denk dat je genoeg yoghurt heb gehad,” vertelde Alden hem. Ze vielen in slaap en Alden schrok wakker van het geluid van Elvis die een pistool afschoot in hun slaapkamer. De kogel raakte de muur boven het hoofdeinde van het bed. Volgens haar noemde Elvis het een manier om “om aandacht te vragen”. Alden schrijft ook dat hij een keer met een pistool op de tv schoot en dat hij een keer het huis uitrende, zwaaiend met een machinegeweer, omdat hij een jongetje achter Lisa Marie aan zag rennen met een speelgoedpistool.

Drugsgebruik maakte een einde aan de carrière en het leven van Elvis. Hij werd incontinent en moest daarom luiers dragen, volgens de biografie van Albert Goldman uit 1981. In 1977 stierf Elvis op 42-jarige leeftijd, in een gouden, zijden pyjama op een wc-pot in Graceland, waar Alden zijn lichaam vond. Ondanks zijn seksuele voorkeur voor kinderen, het fysieke misbruik en zijn gevaarlijke en emotionele acties, beweren fans nog steeds dat hij een godvrezende man uit het zuiden van de Verenigde Staten was, die van het pad raakte door drugs. Ook geloven sommige mensen dat hij nog leeft en zich ergens in een grot schuilhoudt. Allebei die beweringen lijken niet echt waar te zijn.

