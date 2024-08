De favoriete Belgische designer van jouw favoriete rappers leeft als een koning in LA

Over het algemeen geldt dat mensen ofwel rijk worden in dit leven, ofwel sterven terwijl ze dat nog proberen te worden. Die zin is dan wel geleend van 50 Cent, maar Emanuel Ricci had ‘m ook kunnen zeggen – ze is hem op het lijf geschreven. De voormalige assistent van Young Thug geldt nu als een visionair in de Amerikaanse rapscene.

VICE leerde deze Belgische creatieveling in 2018 al kennen toen hij op en neer reisde om zijn diensten aan te bieden aan Amerikaanse klasbakken – eersteklasbakken welteverstaan. Wij spraken hem om te zien of zijn avontuur in de VS met zijn merk Muso Kuso net zo goed verlopen is als hij had gehoopt, en om iets meer te kunnen begrijpen van een wereld die wordt geregeerd door roem, geld en rap.

VICE: Dat is een tijdje geleden, waar zit je tegenwoordig?

Emanuel Ricci: Het gaat goed. Zes maanden geleden ben ik naar Downtown L.A. verhuisd. Sinds mijn aankomst heb ik me vooral gericht op collaborations. L.A. is best futuristisch. Ik heb toegang gekregen tot een paar van de grootste namen in de rapscene. Ik hang de hele tijd met Future, Young Thug en die andere gasten. Momenteel ben ik een samenwerking aangegaan met Runtz – na Cookies is dat het grootste wietmerk ter wereld. Verder heb ik een andere collab met 40oz Van die al een tijdje in deze wereld meedraait: hij doet zaken met feestjes, kleding, levert concepten aan. Hij is gek op caps. Samen gaan we de eerste pet ter wereld maken waar een diamant in verwerkt zit, ik weet niet of je dat al wist. Als het goed is ga ik ook mijn eigen collectie caps uitbrengen.

Waarom L.A.?

Het is de place to be. Iedereen komt naar L.A. : mensen uit Miami komen naar L.A., mensen uit New York komen naar L.A. … Het is Hollywood, broer. Daar heb je alle opnamestudio’s, alle producers, allerlei artiesten… Je hebt hier alles en iedereen. Het is één grote kruisbestuiving.

“In de studio ben ik een inspiratie. Ik weet hoe ik rappers moet bijstaan, ik weet hoe ze in elkaar steken.”

Mis je Brussel niet te veel?

Het is hier een stuk drukker dan in Europa. Je hebt echt veel mensen in Amerika, dus is er ook veel koopkracht. De mensen hier kunnen niet naar huis rijden zonder iets te kopen, je consumeert in overvloed. Dus als je een goed product hebt en je mensen ervan kunt overtuigen dat wat je aan het doen bent ook goed is, kun je het zomaar maken en multi-miljardair worden.

Bedankt voor de tip. Wat is er voor jou allemaal veranderd sinds ons laatste gesprek van drie jaar geleden?

In feite maakte ik vroeger maar een paar kledingstukken. Tegenwoordig doe ik het beter: ik produceer mijn eigen prototypes, mijn eigen collecties, ik maak alles zelf zonder X of Y nodig te hebben. En hoe maak je het in deze industrie? Door je contacten. Drie jaar geleden had ik er daar een stuk minder van. Nu heb ik gasten die wel warmlopen voor mij, die me uitnodigen in hun studio. Met Metro Boomin bijvoorbeeld begin ik nu maatjes te worden, voorheen zag ik hem meer als een kennis. Zijn nieuwste album dat nog uit moet komen ken ik al uit mijn hoofd, en ik kan je zeggen dat de hele wereld in shock zal zijn zodra het gelanceerd wordt. Vandaag ga ik naar de studio – straks zullen we samen gaan zitten, stelt hij me aan iedereen voor en zegt dan: “Hij is degene die die tassen maakt”. Alles draait dus vooral om connecties. Daar gok je op. Verder is het hier net als overal ter wereld: je moet er altijd bij zijn en je zo goed mogelijk aanpassen aan de levensstijl. In het begin dacht ik dat het voldoende zou zijn om op en neer te reizen, maar dat is niet zo. Als jij er niet bent, neemt een ander zo jouw plaats in.

Wat zijn de laatste must-haves op het gebied van kleding?

Wat ik de laatste tijd echt leuk vond om te zien was de kledingcollectie van Kanye West voor GAP. Hij heeft de basis van hoodies en t-shirts opnieuw uitgevonden – het zijn basics, maar dan in een nieuw jasje. Of kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe samenwerking van Balenciaga met Fortnite en de Simpsons. Echt vernieuwend. Ik hou ook van wat Virgil laatst heeft gedaan met Louis Vuitton, als een verwijzing naar Christo. Toen Gallery Dept. aankondigde dat ze failliet gingen had ik het daar zwaar mee. Mode is net een verhaal: je hebt sleutelmomenten, als hoofdstukken bijna. Elk sterk merk heeft maar een paar maanden of een paar jaar om hun eigen verhaal te vertellen.

“Jammer genoeg, en ik moet dit echt zeggen, hebben ze in België echt een buitenkans gemist toen ik wegging. Mensen wisten wat ik deed, maar wisten niet wat met me aan te vangen.”

Heb je nog stijladvies voor mensen die blut zijn en geen plus driehonderd euro bij de kassa willen neertellen?

Wat ik vroeger deed als ik platzak was: je kan basiskleding kopen bij de Zara of H&M en dan op zoek gaan naar pronkstukken bij kringloopwinkels. Ik droeg bijvoorbeeld een cargobroek van 30 of 40 euro en combineerde die met een twintig jaar oude bomberjack van de kringloopwinkel dat veel te groot viel. Je moet mixen en matchen. Alles wat twintig jaar geleden in de mode was komt vandaag de dag weer terug. Daarna kocht ik dan kleine lapjes stof en plakte die op mijn jassen, ik knutselde zelf alles in elkaar. Er zijn altijd manieren om rond te komen. Niemand mag van mij ooit zeggen: “Ik heb geen geld, dus ik kan me niet goed kleden”.

Het lijkt erop dat je je muzikale kant momenteel meer in je designs verwerkt.

Wat je moet weten is dat ik altijd geliefd wordt door artiesten. Dat is al zo sinds ik in België begon met Hamza of hier in de VS met Lil Keed, die gasten houden van mij. Ik weet wat zij willen zien als het aankomt op kleding, lean, wiet, kunst. In de studio ben ik een inspiratie. Ik weet hoe ik rappers moet bijstaan, ik weet hoe ze in elkaar steken. In de loop der jaren heb ik artiesten verder kunnen helpen in de studio en ze vinden er geen bal aan als ik er niet ben. Dat is hoe ik Young Thug’s assistent geworden ben. Een paar maanden geleden zei mijn maat CashMoneyAP dat ik professioneel netwerker zou moeten zijn. Rappers samenbrengen met producers, bedoelde hij. Dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan, bijvoorbeeld met Ikaz Boi toen hij net was aangekomen in de States. Ik ben een soort plug. Ik kan die connectie maken en mensen op hun gemak stellen. Mijn ambitie? Om een soort DJ Khaled te zijn die toffe mensen samenbrengt om goede muziek te maken. Soms arriveren er Europese artiesten die de weg nog niet zo goed kennen. Ik sla bruggen voor hen, er zijn veel mensen die mij de brug noemen – ‘THE BRIDGE’. Dat zou een goede artiestennaam zijn, ‘THE BRIDGE’.

“Als ik een pop-up doe in Brussel verdien ik 25.000 euro in 48 uur. Daar ben ik de enige in.”

Heb je naast ons nog andere contacten in België?

Ik sta in contact met iedereen, broer. Frenetik is familie. Hamza en Damso zijn ook familie, maar momenteel werk ik niet meer zoveel samen met hen. Jammer genoeg, en ik moet dit echt zeggen, hebben ze in België echt een buitenkans gemist toen ik wegging. Mensen wisten wat ik deed, maar wisten niet wat met me aan te vangen. Mijn telefoon staat vol met iedereens telefoonnummer – de manager van Drake, Akon’s manager, zijn broer die dan weer Kanye West’s manager is… Ik heb talent voor dit soort werk en ik heb een merk dat cool is. Als ik mijn kleren weggeef in de studio, vinden mensen dat leuk. Er zijn zelfs artiesten die mijn merk Muso Kuso noemen in hun tracks.

That’s A Awful Lot Of Cough Syrup

Je praat veel over je dromen volgen en de invloed van Amerika, maar denk je ook wel eens dat de race om dat type succes ook tot een soort individualisme leidt?

Ik denk dat alles mogelijk is. Ik ben mijn merk begonnen met helemaal niks. Oorspronkelijk had ik een investeerder gevonden die 8.000 euro wilde investeren. Uiteindelijk is dat 200.000 euro geworden. Met dat geld ben ik de wereld rondgegaan. Tot twee keer toe. Als ik een pop-up doe in Brussel verdien ik 25.000 euro in 48 uur. Daar ben ik de enige in. Ik heb een inkomstenbron weten op te bouwen op basis van mijzelf als middelpunt, en dat heeft me in staat gesteld om te gaan en staan waar ik wil. Je moet begrijpen dat het leven in de Verenigde Staten anders is, je kunt het niet vergelijken met Europa of analyseren vanuit dat perspectief. Mijn huur is 2.700 euro per maand, snap je – alles is duurder hier, dus je moet ook meer verdienen. De omstandigheden zijn anders. Het land is groter, er zijn meer inwoners, dus je kunt ook meer verkopen. In Los Angeles ligt de hele wereld aan je voeten. Als je kunt regelen dat een artiest, een influencer of een acteur jouw kleding draagt zal je merk over de hele wereld te zien zijn.

Wat kunnen we je nog toewensen voor de toekomst?

Een overvloed aan innovatieve producten en veel nieuwe collabs. Zoals met Desto bijvoorbeeld, met zijn lean-merk That’s An Awful Lot Of Cough Syrup. Daarvoor bedacht ik een fannypack waarin je je fles siroop en de bijbehorende beker allemaal in één keer kunt meenemen. Als mensen die zien vinden ze ‘m geweldig en vernieuwend, dan willen ze meer. Mijn aanpak is eerlijk, ambitieus. Ik ben een hustler. Wat kan ik me nog meer wensen? Dat het zo door blijft gaan, en dat ik nog groter groei. Over zes maanden, als alles goed gaat, kan ik je de studio inkrijgen met Young Thug en Future. We kunnen dan samen een show maken als je wilt, zodat je iedereen kan laten zien hoe het leven in Los Angeles is. En hopelijk ben ik tegen dan een art director of zoiets dergelijks.

