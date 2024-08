Emile Ratelband blijft gewoon de oude bok die hij al was

Bang dat je iets van VICE mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties. Schrijf je in!

Tot grote verbazing van helemaal niemand heeft de rechtbank in Arnhem vandaag het verzoek van Emile Ratelband om zijn leeftijd met twintig jaar te verlagen afgewezen. Ratelband blijft gewoon een oude man van 69, die door niemand naar rechts geswipet wordt op Tinder.

Vorige maand kwam Ratelband met het idee om zijn leeftijd te verlagen, waarna een internationale discussie op gang kwam over de vraag of hij een vervelende gek of een vooruitstrevende ziener is. Op die laatste vraag heeft de rechtbank vandaag geen antwoord gegeven, maar de rechters maakten wel gehakt van de argumenten die hij aandroeg om zijn geboortedatum te veranderen van 1949 naar 1969. Ratelband beweerde dat hij vanwege zijn leeftijd wordt gediscrimineerd, en dat hij zich twintig jaar jonger voelt dan hij daadwerkelijk is.

In een persbericht – dat ongetwijfeld vanwege de aandacht uit het buitenland in het Engels is opgesteld – staat dat de belangrijkste reden voor het afwijzen van Ratelbands verzoek is dat er aan je leeftijd een aantal rechten verplichtingen verbonden zijn, die betekenisloos zouden worden als zijn verzoek zou worden ingewilligd. Dat geldt niet voor het veranderen van je naam of geslacht. Daarnaast vindt de rechtbank dat als Ratelband echt leeftijdsdiscriminatie ervaart, hij daar een zaak van zou moeten maken, in plaats van zijn leeftijd te verlagen.

Hoe dan ook zijn met deze uitspraak de vijf minuten van internationale faam voor Emile voorbij, en kan hij zich weer richten op zijn carrière, die hoofdzakelijk bestaat uit het verzinnen waar hij zijn volgende aandachtsmomentje vandaan kan halen.

