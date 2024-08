Eminem opent een ‘Mom’s Spaghetti’-pop-up in Detroit

De woorden “Mom’s spaghetti” zitten in het geheugen gegrift van een hele generatie. Niet vanwege hun moeders spaghetti – nouja, misschien – maar vooral als legendarische verwijzing naar de kots van Eminem.

De onsterfelijke regel “His palms are sweaty / knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, Mom’s spaghetti,” dropte Eminem in Lose Yourself, zijn grootste hit van de soundtrack van zijn film 8 Mile. Het is waarschijnlijk de grootste erfenis van de film, inclusief meme-status. En nu is er een thema pop-up-restaurant.

Videos by VICE

Volgens Detroit News opende ‘Mom’s Spaghetti’ afgelopen weekend in muziekpodium The Shelter in de St. Andrew’s Hall in Detroit. Jimmy ‘B-Rabbit’ Smith, beter bekend als Eminem, was er ook bij. Hij deelde handtekeningen uit en was er om zijn nieuwe album Revival te promoten.

Detroit! Come vomit up some spaghetti with me this weekend at our official #Revival pop up. Exclusive merch, spaghetti and more pic.twitter.com/rL0GHhrh9u — Marshall Mathers (@Eminem) December 14, 2017

Voor iets meer dan 4 euro kregen fans een meeneembakje met spaghetti en knoflookbrood (voor gehaktballen betaalde je 2,50 euro meer). Ook was er een broodje spaghetti van 4 euro en kon je merchandise passen terwijl je naar Eminems nieuwe album luisterde.

Cateringbedrijf Union Joints verzorgde het eten van de Mom’s Spaghetti pop-up en zou er “45 kilo pasta doorheen hebben gejaagd in de eerste drie uur,” wat maar weer bewijst hoe legendarisch deze woorden zijn, ook al is het een verwijzing naar kots.

“Wat is er nou beter dan spaghetti op een koude dag in Detroit, mensen vinden het fantastisch,” zei Curt Catallo van Union Joints tegen Detroit News. “Het heeft hier nog nooit zo lekker geroken.” Sommige fans hebben meer dan een uur gewacht voor een hapje Mom’s spaghetti.

Gelukkig is er niemand over zijn nek gegaan.