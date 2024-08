Doortrapte collages die de censuur van Instagram omzeilen

Op de basisschool had ik een juf die echt fan was van collages. Ze duwde die liefde maar al te graag door onze strot. Dus dan zaten we weer door oude tijdschriften te bladeren om een gezicht te fabriceren van de neus van Georgina Verbaan en de lippen van George Clooney. Leuk en aardig allemaal, maar ik heb er niet veel van geleerd. Gelukkig is de 26-jarige Émir Shiro dat niveau wel ontstegen. Na zijn studie aan de kunstacademie in Valence is de Fransman zich gaan richten op het maken van collages. Maar in plaats van kneuterige ongeïnspireerde knipsels van George Clooney en Prittstift, zet hij afbeeldingen in elkaar met een flinke berg ironie.

Shiro’s werk is gebaseerd op alles wat hij in het dagelijks leven om zich heen ziet: Kim Kardashian, eieren of de Mona Lisa. “Ik heb een map met afbeeldingen die ik vet vind. Die kunnen uit tijdschriften komen, maar ik verzamel ook plaatjes van internet of uit advertenties.” Soms voegt hij zulke al bestaande afbeeldingen samen, ‘beeldrecyling’ noemt hij dat. “Andere keren ga ik zelf aan de slag met een camera of werk ik samen met een fotograaf,” vertelt hij. “Mijn hoofd staat echt nooit stil. Binnen no time heb ik bedacht welke plaatjes ik met elkaar kan combineren. Dan is het meeste werk al gedaan.”

Mona Lickass (2017)

Het brein van Shiro draait overuren dus, en dat resulteert in een menselijk hart met de onderkant van een aardbei, Maria Magdalena met het gezicht van Beyoncé, een vrouw met de gele letter M als billen of het hoofd van Donald Trump dat voor de helft een sekspopgezicht is. “Beroemdheden, bekende merken en politici zijn een enorm onderdeel van ons leven geworden. Dat is gewoon onze maatschappij nu en ik vind het heerlijk om dat aan te vallen.”

Hij schopt ook maar al te graag tegen de duffe regeltjes van social media, waar de instagrampolitie tepelfoto’s er binnen twee seconden afknikkert. “Eigenlijk ben ik collages gaan maken omdat ik zo die censuur kan omzeilen,” zegt hij. Shiro laat geen echte borsten of piemels zien, maar ballonnen en watervallen. En dat mag wel. “Zo kan ik op een artistieke manier spelen met thema’s als seksualiteit zonder meteen gecensureerd te worden.”

Op de website en de instagrampagina van Émir Shiro vind je meer van zijn werk.

Balloons (2017)

Saint Beyoncé (2017)

D(hoe)nald (2018)

Heartberry (2018)

BambiStyle (2017)

Le Barr(eau) (2017)



Ass’piration (2016)



A good idea (2017)

(Bad)minton (2018)