Emma Buysse maakte een voorstelling over dick pics en online liefde

Wie op mannen valt (of niet) en zich op Tinder, Grindr of Whatsapp begeeft, weet: piemelfoto’s zijn onderdeel geworden van het dagelijks leven. Waarom mannen soms de onweerstaanbare drang voelen om een foto van hun pik en die in het gezicht van anderen te drukken, weet dan weer niemand. Ook Emma Buysse (21) niet.

Zij vroeg zich af wat de dick picks zeggen over de waardigheid van mannen en vrouwen en maakte daar de voorstelling ‘Send Me Dicks Bigger Than Your Dignity’ over. Sinds vandaag staat de jonge feminist op het Amsterdam Fringe Festival.



We spraken met Emma over pikkenfoto’s, grenzen opzoeken en dat je vader ook best een feminist kan zijn.



Broadly: Hoi Emma, heftige titel. Krijg jij veel pikkenfoto’s opgestuurd?

Emma: Eigenlijk vooral sinds dat ik deze voorstelling maak. Maar ik maak er dankbaar gebruik van door ze in te zetten als promotie. Niet met naam en toenaam erbij hoor, maar ik zet de foto’s bijvoorbeeld in mijn instagramstories. Met die titel kan ik wel verwachten dat ik allerlei dick pics krijg opgestuurd.



Wat bedoel je met de titel?

Dick pics is een fenomeen van nu, omdat we allemaal online zijn. Maar wat willen de jongens die zo’n foto sturen, bewijzen? Alsof ze een bepaalde mannelijkheid willen tonen.



Waar gaat je voorstelling over?

Het gaat over Suzy Lee en Romeo55 die elkaar ontmoeten op YouTube. Zij is radicaal feministisch en hij is haar grootste fan en stuurt haar liefdesliedjes. Tijdens de voorstelling nemen de personages live videoclips op en zoeken ze uit hoe ze elkaar kunnen liefhebben. In de popcultuur draait het vaak om de mannen die alleen maar uit zijn op seks met vrouwen, in mijn voorstelling draai ik het om en is het Suzy Lee die over haar vrouwelijkheid en seksualiteit rapt.

Waar komt je verwondering over de liefde vandaan?

Net zoals veel van mijn vrienden ben ik zoekende naar hoe je de liefde vindt in 2017. Ik zit op een theaterschool, en daar ben ik zo’n 24/7 – dus dan ga ik al snel de liefde online zoeken. Maar hoe verhouden de rollen zich online? Van vrouwen wordt verwacht dat ze elegant en zoetsappig zijn maar daar heb ik helemaal geen zin in.



Heb je er last van dat jongens van jou verwachten dat je een afwachtend en lief meisje bent?

Ik heb er geen last van maar ik merk dat mensen vaak denken dat ik een onschuldig meisje ben. Hiervoor heb ik de voorstelling ‘Eat me Raw‘ gemaakt dat over het vrouwelijke lichaam ging, en daar was ik naakt in. Toen merkte ik dat daar anders op gereageerd wordt. Als ik zeg dat ik een actrice ben dan vinden jongens dat sexy, maar als het dan wat rauwer wordt dan schrikken ze daarvan en hoeft het niet meer zo nodig van ze.



Je onderzoekt in je werk vaak de positie van de vrouw. Hoe komt dat terug in dit stuk?

Suzy Lee is een radicale feminist en stelt de ‘Manifesta Feminista’ op. Daar staat in dat mannen waarvan de tepels te zien zijn een beha moeten dragen met de juiste maat, want size matters. Een ander punt wat ze maakt is dat alle kinderen kaal moeten zijn op de basisschool, omdat kort en lang haar een indicatie van een bepaalde gender zou zijn. Mag je zoiets vinden? Ik weet het niet. Iedereen heeft een mening over wat een goede en een slechte of geen feminist zou zijn. Dat vind ik heel erg zonde, iedereen mag op zijn eigen manier het feminisme invullen.

En hoe sta je zelf daar in?

Suzy Lee is wel een extreem voorbeeld. Voor mij gaat het voornamelijk over dat mannen en vrouwen gelijk zijn aan elkaar. Ik vind het belangrijk dat er ook mannelijke feministen zijn. Ik vroeg tijdens het proces aan m’n vader of hij zich als feminist zag. Hij moest lachen en zei “Nee, ik ben toch een man.”



Dus feminisme is voor iedereen?

Klopt, iedereen die het wil is een feminist. Er mogen wel discussies plaatsvinden hoe het wordt ingevuld, maar je kan niet iemand geen feminist of een slechte feminist noemen.

Je moet nu nog een paar jaar bikkelen op de toneelacademie in Maastricht, maar wat kunnen we van je verwachten in de toekomst?

Ik wil graag serieuze en politieke thema’s aansnijden op een luchtige manier. Ik ben nu bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in Melania Trump. Ik heb zoveel vragen bij die vrouw. Hoe kun je naast een man staan die zo denigrerend over vrouwen praat, hoe verkoop je dat aan jezelf? En: heb je niet als First Lady de verantwoordelijkheid tegenover vrouwen in de wereld om daar iets van te zeggen? Wanneer gaat ze dat doen? Ze zou nog wel eens een interessante personage kunnen zijn.



Veel succes deze dagen!

Vanaf vandaag 14 september tot en met 17 september speelt Emma haar theaterstuk. Tickets en tijden zijn hier te vinden.