Hoe maak je seksuele toespelingen online zonder aubergine en perzik?

In de hiërogliefen van de oude Egyptenaren werd al flink geneukt, dus het was te verwachten dat ook het verder nogal preutse emoji-alfabet gebruikt zou gaan worden om seksuele toespelingen te maken. Toch is Mark Zuckerberg er blijkbaar nogal van geschrokken dat de aubergine en de perzik bijna nooit worden gebruikt om te verwijzen naar de groente en het fruit. Het Amerikaanse porno-vakblad Xbiz ontdekte dat Facebook en Instagram sinds een paar maanden in de gebruikersvoorwaarden hebben staan dat alle berichten waarin seks of naaktheid aangeboden of gezocht wordt kunnen worden gerapporteerd. Ook als die berichten zijn geformuleerd in emoji.

Natuurlijk valt er wat voor te zeggen dat je mensen die ongevraagd een spervuur aan dubbelzinnige emoji op je afvuren van social media kunt laten sturen. Toch kun je je afvragen of Facebook niet beter achter bijvoorbeeld politieke nepnieuws-verspreiders aan kan gaan in plaats van gebruikers van schunnige beeldtaal. Je kunt je vooral ook afvragen of het überhaupt mogelijk is om dirty talk met emoji’s een halt toe te roepen. In de voorwaarden van Facebook staat dat “veelgebruikte seksuele emoji’s of combinaties van emoji’s” taboe zijn geworden. Dat betekent dat we op dit moment allemaal wel weten om welke het gaat, maar dat in de toekomst ook andere emoji’s uit het alfabet gepleurd kunnen worden. Misschien wel allemaal. Als het emoji-alfabet is opgedoekt moet er misschien ook afgerekend worden met het vraagteken, dat je, in de juiste context, zeer suggestief kunt inzetten. En misschien moeten dan op termijn gewoon alle letters verdwijnen van Facebook. En alle foto’s ook.

Gelukkig hebben we voorlopig nog suggestieve emoji, en ik heb alvast een voorzichtig aanzetje gegeven voor wat we aan alternatieven hebben voor de geijkte seks-emoji. Er gaat een wereld aan mogelijkheden open!

Een nieuwe aubergine:

De aubergine is op de een of andere manier hét fallussymbool uit het emoji-alfabet geworden. Vraag me niet waarom, want er zijn natuurlijk veel betere voedingsmiddelen om uit te drukken dat je zin hebt in een wip. Zo is de wortel veel gestroomlijnder, een stokbrood veel imposanter en een heet pepertje niet voor niks een heet pepertje. De gefrituurde garnaal is ook uitermate geschikt. Na te veel drugs, of gewoon omdat je wil aangeven dat er eerst nog flink wat voorspel plaats moet vinden. Bovendien weet je natuurlijk nooit of het een reuzengamba of een cocktailgarnaaltje is.

Een nieuwe perzik:

De perzik is een vulva, vagina of een kont. Dat is vooral handig bij het solliciteren naar penetratieve seks. Waar de aubergine in gaat verdwijnen is bijzaak, waardoor kun je een breed verzoek de wereld in sturen. Veel mensen zijn in elk geval in het bezit van een vagina óf een anus. Dus heel veel kans op seks. Gelukkig zijn er genoeg andere emoji die net zo ambigu zijn als de perzik: de roos, het omgekeerde feesthoedje en het gat, bijvoorbeeld.

Als je wat specifieker wilt zijn, lijken deze dingen meer exclusief op een vagina/vulva: de schaar, de gevulde taco en de schelp.

En deze op een anus: de anjer, het groter wordende zonnetje, de chocoladedonut en de asterisk.

Niet-penetratieve seks:

Als er geen penetratieve seks wordt geambieerd, zijn er ook genoeg mogelijkheden. De tong en het knopje, een kusje op het diamantje, de gebalde vuist en de chocoladedonut. En allerlei dingen met vingertjes, ga los daarmee.

Urenlange martelseks? Ook dat kun je prima in emoji uitdrukken.

Specifieke combinaties voor specifieke situaties:

Als je van tevoren weet wat voor sfeer je wilt tijdens de seks, is het aan te raden om dat al in je emoji-seksverzoek te laten doorschemeren. Mechanisch krikken in de garage? De schroef en de moer. Kantoorseks? De multomap en de punaise. Voor zoete vanilleseks gebruik je de gelatinepudding en de lolly (natuurlijk kan er hier ook naar hartelust gecombineerd worden).

Seks op het strand met de schelp en de dolfijn. De champagnekurk en de ster betekenen een glossy glamourwip. Als je liever voor wat klassieks gaat, pak je de handboog en de Griekse amfora.

Abstract:

Het kan ook zijn dat je het meer abstract wil houden. Daarmee geef je aan dat je avontuurlijk en tegelijkertijd geschoold bent. Seksueel getinte emoji’s zijn voor jou de partituur die je inkleurt met de meest onverwachte geïmproviseerde arabesken en rêverieën. Het emoji-alfabet is je vriend:

Nieuwe druppeltjes:

De druppeltjes betekenen over het algemeen dat er ergens lichaamssappen beginnen te vloeien bij het zien van een bepaalde foto, en zijn dus verdacht. Gelukkig zijn er meer kleddernatte emoji’s die nog geen stoute connotatie hebben, zoals de fontein en de douchekop. Bij het regenwolkje denkt Mark Zuckerberg vooralsnog vooral aan Gerrit Hiemstra, maar het is eigenlijk de aanzet tot nachtenlang non-stop naaien. En dat walvisje is ook lang niet zo schattig als-ie eruitziet.

Emoji die ze in ieder geval niet zullen verdenken:

Mocht nou alles wat érgens zou kunnen hinten op seks verboden worden, dan zijn er altijd nog de ogenschijnlijke seksloze brievenbussen, die gewillig openstaan om grote pakketten te ontvangen.



Emotioneel geladen emoji:

Van links naar rechts: orale seks totdat mijn voorhoofd er blauw van wordt; de bukkake was leuk; dat cumshot in mijn gezicht had niet gehoeven; zin om je te beffen met mijn ogen dicht; mijn poes druipt van het vocht.